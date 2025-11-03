2025. november 3. hétfő Győző
Sport

Kipakolt a PL-csapat és az angol válogatott kapusa: ez szigorúan tilos számára

Pénzcentrum
2025. november 3. 18:12

Jordan Pickford, az Everton és az angol válogatott kapusa új szerződést kötött klubjával, és reméli, hogy még évekig betöltheti ezt a pozíciót. A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban - írta meg a BBC.

Pickford a Sunderlandnél kezdte karrierjét, majd több alsóbb osztályú csapatnál szerepelt kölcsönben, mielőtt 2017-ben az Evertonhoz igazolt. Azóta több mint 300 mérkőzésen lépett pályára a klubnál, és négyszer nyerte el az év játékosa díjat, köztük az elmúlt három szezonban is.

Az angol válogatottban nemrég új rekordot állított fel egymást követő kapott gól nélküli mérkőzések tekintetében, amit kilencre növelt a Lettország elleni októberi győzelem után.

Az interjúban Pickford elmondta, hogy ötéves kora óta futballozik, és mindig is kapus akart lenni. Gyerekkori példaképei között említette Kevin Phillipset és Thomas Sorensent a Sunderlandből, később pedig Wayne Rooney-t és Joe Hartot.

Jordan Pickford
Csapata: Everton
Posztja: kapus
Nemzetisége: angol
Életkora: 32 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 18M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.03.

A kölcsönszerepléseiről úgy vélekedett, hogy rendkívül hasznosak voltak fejlődése szempontjából: "Ha bármely kapusnak lehetősége van kölcsönbe menni és játszani az alsóbb ligákban, az sokkal előnyösebb lesz, mint az ifjúsági csapatban futballozni. Igazi mérkőzéseken játszol, nagyobb a nyomás, amiből táplálkozol, és többet tanulsz, érettebb leszel kapusként."

Új szerződésével kapcsolatban kifejtette, hogy az Everton pozitív irányba halad: "Amikor először szerződtem, Európában játszottunk, és ez volt a hajtóerő akkor, és ott is kellene lennie az Evertonnak. Volt két-három évünk, ami kicsit hullámvasút volt, átvészeltük ezeket a viharokat, és most minden pozitívnak tűnik, a klub jó irányba halad."

Az Everton idei célkitűzéseiről elmondta, hogy a tabella első felében szeretnének végezni és európai kupaszereplést kiharcolni. "Soha nem nézek a szezon végére és mondom azt, hogy 'ezt akarom elérni', mindig mérkőzésről mérkőzésre haladok" - tette hozzá.

Az angol válogatottal elért kilenc egymást követő kapott gól nélküli mérkőzés kapcsán hangsúlyozta, hogy ez csapatmunka eredménye: "Nem vállalom magamra az összes elismerést. Nagy megtiszteltetés egy ilyen rekordot megdönteni, mert Banks egy abszolút legenda, de mindig azt mondom, hogy ez csapatmunka - együtt nyerünk, együtt veszítünk, és együtt tartjuk meg a kapunkat érintetlenül."

Pickford beszélt arról is, hogyan változott meg az élete, amikor megszületett a fia, Arlo: "Amikor a fiam megszületett, az nagy változás volt, ahol volt egy ismeretlen a családban. Új volt nekem és Megannek, és ez nagy változás volt. Akkor volt egy kis formahanyatlásom, és akkor kezdtem el pszichológusokkal dolgozni."

A játékos elárulta, hogy nagy szenvedélye a motokrossz:

Nem szabad csinálnom futballistaként, de nagyon szeretnék motokrosszozni. Gyerekkoromban minden héten jártam nézni a barátaimmal, és a legjobb barátom most a brit bajnokságban versenyez. Ha tehetném, minden héten elmennék nézni, amennyit csak lehet. Csinálnám, ha tudnám, de szigorú szabályok vannak a szerződésünkben, amelyek tiltják az ilyen tevékenységeket

- fogalmazott Pickford.

Karrierje hátralévő részében a legfontosabb célja a világbajnoki győzelem:

Ez az, amire az egész nemzet vár. Minél több tapasztalatod van a tornafutballban, és látod, ahogy a srácok kupákat és Bajnokok Ligáját nyernek, támaszkodni tudsz erre. Szerintem számomra a világbajnoki trófea vagy egy nagy torna megnyerése Angliával lenne az első számú, és ha valaha is szerezhetnék egy trófeát az Evertonnal, az lenne a második

- mondta erről a kapus.
Címlapkép: Getty Images
