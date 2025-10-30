Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Nagyon keményen odaszólt a kosarasoknak a legendás Michael Jordan: nem fogadja el a sopánkodást
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá - írta meg a CBS Sports.
Michael Jordan a "Insights to Excellence" sorozat második részében fejtette ki véleményét a load managementről, vagyis arról a gyakorlatról, amikor a játékosok pihentetés céljából kihagynak mérkőzéseket. A kosárlabda legenda szerint erre "nem lenne szükség" a mai NBA-ben.
"Soha nem akartam mérkőzést kihagyni, mert az mindig egy lehetőség volt a bizonyításra. Úgy éreztem, hogy a szurkolók azért vannak ott, hogy engem lássanak játszani. Lenyűgözni akartam azt a srácot a lelátó tetején, aki valószínűleg keményen dolgozott, hogy jegyet vehessen" - nyilatkozta Jordan.
A 15 éves pályafutása során Jordan ritkán játszott 70-nél kevesebb mérkőzést egy szezonban. A három kivételes eset közül az egyik egy lábtörés miatt történt, ami második szezonjában 18 mérkőzésre korlátozta játékidejét, a másik kettő pedig visszavonulásaihoz kapcsolódott.
"Kötelességed van, hogy ha látni akarnak téged mint előadót, akkor megmutasd magad. Ha fizikailag nem tudom megtenni, akkor nem tudom. De ha fizikailag képes vagyok rá, és csak nincs kedvem hozzá, az teljesen más" - magyarázta a hatszoros bajnok.
Jordan felidézte híres "influenzás mérkőzését" is az 1997-es NBA-döntőből, amikor 38 pontot szerzett a Utah Jazz ellen, miközben 39,4 fokos lázzal küzdött. "Soha nem hagytam volna cserben a társaimat, ha képes voltam játszani" - mondta.
Bár Jordan nincs egyedül a load management kritizálásával, a szakértők szerint a két korszak összehasonlítása nehéz. Jordan idejében a játék fizikailag durvább volt, de a mai NBA gyorsabb tempójú és más módon megterhelő.
Fontos megjegyezni, hogy a load management gyakran nem a játékosok döntése. Ahogy Stephen Curry egyszer megfogalmazta: "Általában nem a játékos megy az orvosi stábhoz azt mondva, 'ma nincs erőm játszani'. Általában fordítva történik. Sok tudomány van a háttérben."
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
