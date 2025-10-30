2025. október 30. csütörtök Alfonz
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Nagyon keményen odaszólt a kosarasoknak a legendás Michael Jordan: nem fogadja el a sopánkodást

Pénzcentrum
2025. október 30. 12:15

Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá - írta meg a CBS Sports.

Michael Jordan a "Insights to Excellence" sorozat második részében fejtette ki véleményét a load managementről, vagyis arról a gyakorlatról, amikor a játékosok pihentetés céljából kihagynak mérkőzéseket. A kosárlabda legenda szerint erre "nem lenne szükség" a mai NBA-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Soha nem akartam mérkőzést kihagyni, mert az mindig egy lehetőség volt a bizonyításra. Úgy éreztem, hogy a szurkolók azért vannak ott, hogy engem lássanak játszani. Lenyűgözni akartam azt a srácot a lelátó tetején, aki valószínűleg keményen dolgozott, hogy jegyet vehessen" - nyilatkozta Jordan.

A 15 éves pályafutása során Jordan ritkán játszott 70-nél kevesebb mérkőzést egy szezonban. A három kivételes eset közül az egyik egy lábtörés miatt történt, ami második szezonjában 18 mérkőzésre korlátozta játékidejét, a másik kettő pedig visszavonulásaihoz kapcsolódott.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Kötelességed van, hogy ha látni akarnak téged mint előadót, akkor megmutasd magad. Ha fizikailag nem tudom megtenni, akkor nem tudom. De ha fizikailag képes vagyok rá, és csak nincs kedvem hozzá, az teljesen más" - magyarázta a hatszoros bajnok.

Jordan felidézte híres "influenzás mérkőzését" is az 1997-es NBA-döntőből, amikor 38 pontot szerzett a Utah Jazz ellen, miközben 39,4 fokos lázzal küzdött. "Soha nem hagytam volna cserben a társaimat, ha képes voltam játszani" - mondta.

Bár Jordan nincs egyedül a load management kritizálásával, a szakértők szerint a két korszak összehasonlítása nehéz. Jordan idejében a játék fizikailag durvább volt, de a mai NBA gyorsabb tempójú és más módon megterhelő.

Fontos megjegyezni, hogy a load management gyakran nem a játékosok döntése. Ahogy Stephen Curry egyszer megfogalmazta: "Általában nem a játékos megy az orvosi stábhoz azt mondva, 'ma nincs erőm játszani'. Általában fordítva történik. Sok tudomány van a háttérben."
