A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására - számolt be a The Guardian.
A Sheffield Wednesday jelenleg mínusz 6 ponttal áll a Championship tabellájának alján, miután Dejphon Chansiri elnök múlt pénteken csődeljárás alá helyezte a klubot, ami automatikus 12 pontos büntetést vont maga után.
A klub az elmúlt hét hónapból ötször nem fizette ki időben a játékosok bérét. Egy független bizottság fogja meghatározni a márciusi és májusi bérek kifizetésének elmulasztásáért járó szankciót. Várhatóan további szabálysértésekkel is megvádolják a klubot a júniusi, júliusi és szeptemberi bérek ki nem fizetése miatt, ami újabb pontlevonásokat eredményezhet még ebben a szezonban. A sheffieldi klub súlyos gondjairól éppen a napokban írtunk:
Kris Wigfield, a klub csődbiztosától, a Begbies Traynortól pozitív pénzügyi fejleményekről számolt be. "A bejelentés óta több mint 200 000 fontot költöttek a szurkolók a klubboltban, és 24 óra alatt 9000 jegyet adtunk el a mérkőzésre. A büfék tele voltak szurkolókkal, akik ételt és sört vásároltak, és minden ilyen támogatás többet jelent, mint gondolnák."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
22.
Sheffield United
|
12
|
3
|
0
|
9
|
9
|
20
|
-11
|
9
|
23.
Norwich City
|
12
|
2
|
2
|
8
|
12
|
18
|
-6
|
8
|
24.
Sheffield Wednesday
|
12
|
1
|
3
|
8
|
10
|
25
|
-15
|
-6
Wigfield elmondta, hogy már több érdeklődő is jelentkezett a klub megvásárlására. "A számos megkeresés között már most van négy-öt olyan érdeklődő, akik komolyan vehetők. Ha minden jól megy, november végére már tudhatjuk, ki lesz a klub új tulajdonosa."
A Sheffield Wednesday jelenleg öt pénzügyi zárlat alatt áll, és 2027 nyaráig nem fizethet átigazolási díjakat, miután másodszor is megsértette a 30 napos fizetési szabályt. Júniusban az EFL három átigazolási időszakra vonatkozó korlátozást vezetett be, amit a további szabálysértések miatt meghosszabbítottak. A klub fellebbezhet a döntés ellen.
Az EFL pénteken értesítette a klubot tagsága visszavonásáról a csődeljárás miatt, de az értesítést azonnal felfüggesztette, mivel a csődbiztosokkal együtt dolgoznak a pozitív megoldás érdekében.
