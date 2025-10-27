2025. október 27. hétfő Szabina
9 °C Budapest
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak

Pénzcentrum
2025. október 27. 15:52

A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására - számolt be a The Guardian.

A Sheffield Wednesday jelenleg mínusz 6 ponttal áll a Championship tabellájának alján, miután Dejphon Chansiri elnök múlt pénteken csődeljárás alá helyezte a klubot, ami automatikus 12 pontos büntetést vont maga után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub az elmúlt hét hónapból ötször nem fizette ki időben a játékosok bérét. Egy független bizottság fogja meghatározni a márciusi és májusi bérek kifizetésének elmulasztásáért járó szankciót. Várhatóan további szabálysértésekkel is megvádolják a klubot a júniusi, júliusi és szeptemberi bérek ki nem fizetése miatt, ami újabb pontlevonásokat eredményezhet még ebben a szezonban. A sheffieldi klub súlyos gondjairól éppen a napokban írtunk:

Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
EZ IS ÉRDEKELHET
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.

Kris Wigfield, a klub csődbiztosától, a Begbies Traynortól pozitív pénzügyi fejleményekről számolt be. "A bejelentés óta több mint 200 000 fontot költöttek a szurkolók a klubboltban, és 24 óra alatt 9000 jegyet adtunk el a mérkőzésre. A büfék tele voltak szurkolókkal, akik ételt és sört vásároltak, és minden ilyen támogatás többet jelent, mint gondolnák."

Anglia
Sheffield Wednesday
Piaci érték: 20,23M €
Edző: Henrik Pedersen
Jelenlegi helyezés: #24
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
22.
Sheffield United
12
3
0
9
9
20
-11
9
23.
Norwich City
12
2
2
8
12
18
-6
8
24.
Sheffield Wednesday
12
1
3
8
10
25
-15
-6
Adatlap létrehozva: 2025.10.27.

Wigfield elmondta, hogy már több érdeklődő is jelentkezett a klub megvásárlására. "A számos megkeresés között már most van négy-öt olyan érdeklődő, akik komolyan vehetők. Ha minden jól megy, november végére már tudhatjuk, ki lesz a klub új tulajdonosa."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Sheffield Wednesday jelenleg öt pénzügyi zárlat alatt áll, és 2027 nyaráig nem fizethet átigazolási díjakat, miután másodszor is megsértette a 30 napos fizetési szabályt. Júniusban az EFL három átigazolási időszakra vonatkozó korlátozást vezetett be, amit a további szabálysértések miatt meghosszabbítottak. A klub fellebbezhet a döntés ellen.

Az EFL pénteken értesítette a klubot tagsága visszavonásáról a csődeljárás miatt, de az értesítést azonnal felfüggesztette, mivel a csődbiztosokkal együtt dolgoznak a pozitív megoldás érdekében.
Címlapkép: Getty Images
