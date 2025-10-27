Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak

A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására - számolt be a The Guardian.

A Sheffield Wednesday jelenleg mínusz 6 ponttal áll a Championship tabellájának alján, miután Dejphon Chansiri elnök múlt pénteken csődeljárás alá helyezte a klubot, ami automatikus 12 pontos büntetést vont maga után.

A klub az elmúlt hét hónapból ötször nem fizette ki időben a játékosok bérét. Egy független bizottság fogja meghatározni a márciusi és májusi bérek kifizetésének elmulasztásáért járó szankciót. Várhatóan további szabálysértésekkel is megvádolják a klubot a júniusi, júliusi és szeptemberi bérek ki nem fizetése miatt, ami újabb pontlevonásokat eredményezhet még ebben a szezonban. A sheffieldi klub súlyos gondjairól éppen a napokban írtunk:

Kris Wigfield, a klub csődbiztosától, a Begbies Traynortól pozitív pénzügyi fejleményekről számolt be. "A bejelentés óta több mint 200 000 fontot költöttek a szurkolók a klubboltban, és 24 óra alatt 9000 jegyet adtunk el a mérkőzésre. A büfék tele voltak szurkolókkal, akik ételt és sört vásároltak, és minden ilyen támogatás többet jelent, mint gondolnák."

Anglia Sheffield Wednesday Piaci érték: 20,23M € Edző: Henrik Pedersen Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #24 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 22. Sheffield United 12 3 0 9 9 20 -11 9 23. Norwich City 12 2 2 8 12 18 -6 8 24. Sheffield Wednesday 12 1 3 8 10 25 -15 -6 Adatlap létrehozva: 2025.10.27.

Wigfield elmondta, hogy már több érdeklődő is jelentkezett a klub megvásárlására. "A számos megkeresés között már most van négy-öt olyan érdeklődő, akik komolyan vehetők. Ha minden jól megy, november végére már tudhatjuk, ki lesz a klub új tulajdonosa."

A Sheffield Wednesday jelenleg öt pénzügyi zárlat alatt áll, és 2027 nyaráig nem fizethet átigazolási díjakat, miután másodszor is megsértette a 30 napos fizetési szabályt. Júniusban az EFL három átigazolási időszakra vonatkozó korlátozást vezetett be, amit a további szabálysértések miatt meghosszabbítottak. A klub fellebbezhet a döntés ellen.

Az EFL pénteken értesítette a klubot tagsága visszavonásáról a csődeljárás miatt, de az értesítést azonnal felfüggesztette, mivel a csődbiztosokkal együtt dolgoznak a pozitív megoldás érdekében.