Régi barátját rúgatta ki David Beckham: most elárulta, milyen íratlan szabályt szegett meg

David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe az Inter Miami vezetőedzőjeként, mielőtt 2023-ban menesztette egykori Manchester United-beli csapattársát - tudósított a Mirror.

Beckham, aki az Inter Miami és a Salford City társtulajdonosa, egy utóbbi csapatról szóló dokumentumfilmben beszélt Gary Neville-nek arról, hogy annak öccse, Phil Neville taktikája nem működött a csapatnál. "Phil öt védővel játszott Miamiban hat hónapon keresztül... és egy támadóval!" - mondta Beckham, majd elismerte, hogy rendszeresen jelezte fenntartásait az edzőnek, ami szokatlan az angol futballban, ahol a tulajdonosok általában nem avatkoznak bele a szakmai munkába.

A korábbi Manchester United-sztár 2021 januárjában nevezte ki egykori csapattársát és jó barátját, Phil Neville-t az MLS-csapat vezetőedzőjének. Bár 2022-ben a rájátszásba vezette a csapatot, 2023-ban 15 mérkőzésből 10 vereség után Beckham kénytelen volt meneszteni Neville-t.

"Amikor először hoztam be Philt a csapat irányítására Miamiban, tudtam, mit fog tenni. Tudtam, hogy stabilizálni fogja a hajót. Tudtam, hogy azt a munkaszellemet fogja hozni, amit az évek során láttam" - nyilatkozta Beckham egy korábbi interjúban Rio Ferdinandnak. "Minden tökéletesnek kellett lennie Phillel. Összehozta az embereket, és egyik napról a másikra megváltoztatta a klubot. Hihetetlen munkát végzett."

Beckham elmondta, hogy már Neville kinevezésekor megbeszélték a lehetséges következményeket: "Phil tudta és azt mondta: 'Ha nem érek el eredményeket, tudom, mi fog történni.' És elég közel állunk egymáshoz ahhoz, hogy ilyen beszélgetést folytassunk. Amikor először jött, azt mondtam: 'Phil, nem akarom, hogy ez befolyásolja a barátságunkat.' Ő azt válaszolta: 'Értem, nem fog, amikor eljön az idő, ha eljön, mindketten tudni fogjuk.'"

A volt angol válogatott játékos bevallotta, hogy Phil Neville menesztése az egyik legnehezebb döntés volt, amit meg kellett hoznia tulajdonosként, annak ellenére, hogy előre megbeszélték ezt a lehetőséget. Beckham továbbra is az Inter Miami társtulajdonosa, és Gary Neville-lel együtt a League Two-ban szereplő Salford City tulajdonosi köréhez is tartozik.