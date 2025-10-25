Vége lehet a két évtizedes várakozásnak? Ezért lehet bajnok az Arsenal a PL-ben

Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint - írta a BBC.
Az Arsenal mindössze három gólt kapott a Premier League első nyolc mérkőzésén, ami kiemelkedő védekezést jelent. A csapat jelenleg három ponttal vezeti a bajnokságot, és ha fenntartják jelenlegi formájukat, történelmi rekordot dönthetnek meg.
Bár a londoni csapat támadójátéka csak kismértékben javult a tavalyi szezonhoz képest, a védekezésük olyan szintre fejlődött, hogy akár ez is elég lehet a bajnoki cím megszerzéséhez. Ez különösen fontos, mivel Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus és Kai Havertz sérülése miatt a támadójáték jelenleg korlátozott.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
8
|
6
|
1
|
1
|
15
|
3
|
12
|
19
|
2.
Manchester City
|
8
|
5
|
1
|
2
|
17
|
6
|
11
|
16
|
3.
Bournemouth AFC
|
8
|
4
|
3
|
1
|
14
|
11
|
3
|
15
A Premier League történetében mindössze hat olyan csapat nyert bajnokságot, amely a legkevesebb gólt kapta, de nem lőtte a legtöbbet. Legutóbb Jürgen Klopp Liverpoolja volt képes erre a 2019-20-as szezonban, amikor 17 góllal kevesebbet szereztek, mint a Manchester City.
Az Arsenal jelenlegi, mérkőzésenként 0,38 kapott gól átlaga azt jelenti, hogy ha ezt a formát fenntartják, mindössze 14 gólt kapnának a szezonban, ami felülmúlná José Mourinho Chelseajének 2004-05-ös 15 gólos rekordját.
Jelenlegi mérkőzésenkénti 1,88 lőtt gól átlagukkal az Arsenal nagyon hasonló teljesítményt nyújthat, mint a 20 évvel ezelőtti Chelsea, amely 72 gólt szerzett és 15-öt kapott. Ez azt jelentené, hogy az Arsenal két góllal többet szerezne, mint tavaly, de elképesztő 20 góllal kevesebbet kapna.
A Premier League bajnokai átlagosan 84 gólt szereznek és 32-t kapnak egy 38 meccses szezonban, így az Arsenal jelenlegi formája inkább egy megingathatatlan, mintsem feltartóztathatatlan bajnokcsapatot eredményezne.
A Chelsea 2004-05-ös védekezésének megközelítése azonban hatalmas kihívás. A londoni kékek abban a szezonban december 12. és március 5. között egyetlen gólt sem kaptak a bajnokságban, ami azt jelentette, hogy 27 mérkőzés alatt mindössze 8 gólt engedtek be.
Az Arsenal valószínűleg hasonló védekezési sorozatra lesz szükséges, ha elsősorban a védekezésükre támaszkodva akarnak májusban bajnoki címet ünnepelni.
