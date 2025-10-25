Vége lehet a két évtizedes várakozásnak? Ezért lehet bajnok az Arsenal a PL-ben

Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint - írta a BBC.

Az Arsenal mindössze három gólt kapott a Premier League első nyolc mérkőzésén, ami kiemelkedő védekezést jelent. A csapat jelenleg három ponttal vezeti a bajnokságot, és ha fenntartják jelenlegi formájukat, történelmi rekordot dönthetnek meg.

Bár a londoni csapat támadójátéka csak kismértékben javult a tavalyi szezonhoz képest, a védekezésük olyan szintre fejlődött, hogy akár ez is elég lehet a bajnoki cím megszerzéséhez. Ez különösen fontos, mivel Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus és Kai Havertz sérülése miatt a támadójáték jelenleg korlátozott.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 310M Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 8 6 1 1 15 3 12 19 2. Manchester City 8 5 1 2 17 6 11 16 3. Bournemouth AFC 8 4 3 1 14 11 3 15 Adatlap létrehozva: 2025.10.25.

A Premier League történetében mindössze hat olyan csapat nyert bajnokságot, amely a legkevesebb gólt kapta, de nem lőtte a legtöbbet. Legutóbb Jürgen Klopp Liverpoolja volt képes erre a 2019-20-as szezonban, amikor 17 góllal kevesebbet szereztek, mint a Manchester City.

Az Arsenal jelenlegi, mérkőzésenként 0,38 kapott gól átlaga azt jelenti, hogy ha ezt a formát fenntartják, mindössze 14 gólt kapnának a szezonban, ami felülmúlná José Mourinho Chelseajének 2004-05-ös 15 gólos rekordját.

Jelenlegi mérkőzésenkénti 1,88 lőtt gól átlagukkal az Arsenal nagyon hasonló teljesítményt nyújthat, mint a 20 évvel ezelőtti Chelsea, amely 72 gólt szerzett és 15-öt kapott. Ez azt jelentené, hogy az Arsenal két góllal többet szerezne, mint tavaly, de elképesztő 20 góllal kevesebbet kapna.

A Premier League bajnokai átlagosan 84 gólt szereznek és 32-t kapnak egy 38 meccses szezonban, így az Arsenal jelenlegi formája inkább egy megingathatatlan, mintsem feltartóztathatatlan bajnokcsapatot eredményezne.

A Chelsea 2004-05-ös védekezésének megközelítése azonban hatalmas kihívás. A londoni kékek abban a szezonban december 12. és március 5. között egyetlen gólt sem kaptak a bajnokságban, ami azt jelentette, hogy 27 mérkőzés alatt mindössze 8 gólt engedtek be.

Az Arsenal valószínűleg hasonló védekezési sorozatra lesz szükséges, ha elsősorban a védekezésükre támaszkodva akarnak májusban bajnoki címet ünnepelni.