2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Vége lehet a két évtizedes várakozásnak? Ezért lehet bajnok az Arsenal a PL-ben

Pénzcentrum
2025. október 25. 18:27

Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint - írta a BBC.

Az Arsenal mindössze három gólt kapott a Premier League első nyolc mérkőzésén, ami kiemelkedő védekezést jelent. A csapat jelenleg három ponttal vezeti a bajnokságot, és ha fenntartják jelenlegi formájukat, történelmi rekordot dönthetnek meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a londoni csapat támadójátéka csak kismértékben javult a tavalyi szezonhoz képest, a védekezésük olyan szintre fejlődött, hogy akár ez is elég lehet a bajnoki cím megszerzéséhez. Ez különösen fontos, mivel Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus és Kai Havertz sérülése miatt a támadójáték jelenleg korlátozott.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 310M
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
8
6
1
1
15
3
12
19
2.
Manchester City
8
5
1
2
17
6
11
16
3.
Bournemouth AFC
8
4
3
1
14
11
3
15
Adatlap létrehozva: 2025.10.25.

A Premier League történetében mindössze hat olyan csapat nyert bajnokságot, amely a legkevesebb gólt kapta, de nem lőtte a legtöbbet. Legutóbb Jürgen Klopp Liverpoolja volt képes erre a 2019-20-as szezonban, amikor 17 góllal kevesebbet szereztek, mint a Manchester City.

Az Arsenal jelenlegi, mérkőzésenként 0,38 kapott gól átlaga azt jelenti, hogy ha ezt a formát fenntartják, mindössze 14 gólt kapnának a szezonban, ami felülmúlná José Mourinho Chelseajének 2004-05-ös 15 gólos rekordját.

Jelenlegi mérkőzésenkénti 1,88 lőtt gól átlagukkal az Arsenal nagyon hasonló teljesítményt nyújthat, mint a 20 évvel ezelőtti Chelsea, amely 72 gólt szerzett és 15-öt kapott. Ez azt jelentené, hogy az Arsenal két góllal többet szerezne, mint tavaly, de elképesztő 20 góllal kevesebbet kapna.

KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, tabelláért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Premier League bajnokai átlagosan 84 gólt szereznek és 32-t kapnak egy 38 meccses szezonban, így az Arsenal jelenlegi formája inkább egy megingathatatlan, mintsem feltartóztathatatlan bajnokcsapatot eredményezne.

A Chelsea 2004-05-ös védekezésének megközelítése azonban hatalmas kihívás. A londoni kékek abban a szezonban december 12. és március 5. között egyetlen gólt sem kaptak a bajnokságban, ami azt jelentette, hogy 27 mérkőzés alatt mindössze 8 gólt engedtek be.

Az Arsenal valószínűleg hasonló védekezési sorozatra lesz szükséges, ha elsősorban a védekezésükre támaszkodva akarnak májusban bajnoki címet ünnepelni.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #london #rekord #védekezés #sérülés #premier league #liverpool #chelsea #Arsenal #angol foci #bajnoki #manchester city #jose mourinho #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:19
18:53
18:27
18:01
17:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 25.
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
2025. október 25.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
2025. október 24.
Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 25. szombat
Blanka, Bianka
43. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
2
6 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
3 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
2 hete
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetési megbízás (payment message/ instruction)
A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 25. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. október 25. 18:01
Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. október 25. 18:02
Nem csitul a járványhelyzet Európában: egyre több ország érintett