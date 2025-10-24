Hatalmas pénzügyi gondban van a Barcelona focicsapata: közel lehet az anyagi csőd?

140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj. Ráadásul a meccsbevételek sem segítenek a stadion elhúzódó felújítása okán.

Az FC Barcelona továbbra is komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, miután a legfrissebb pénzügyi jelentés szerint több mint 159 millió euró értékű átigazolási tartozása van más klubok felé. A hatalmas adósságállomány döntő része – mintegy 140 millió euró – rövid lejáratú, vagyis a következő évben esedékes kifizetés, míg 18,5 millió euró hosszabb távú kötelezettség - írja a Sporting News.

A katalán klub legnagyobb komoly összegekkel tartozik például a Leeds United (Raphinha, 41,9 millió euró), a Sevilla FC (Jules Koundé, 24,5 millió euró) és a Bayern München (Robert Lewandowski, 20 millió euró) csapatainak. Emellett kisebb, de még mindig jelentős összegeket tartoznak a Manchester Citynek Ferran Torres, illetve a Real Betisnek Emerson Royal átigazolása után.

Spanyolország FC Barcelona Piaci érték: 1 110M Edző: Hansi Flick Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Real Madrid 9 8 0 1 20 9 11 24 2. FC Barcelona 9 7 1 1 24 10 14 22 3. Villarreal CF 9 5 2 2 16 10 6 17 Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

A klub ugyanakkor nemcsak adós, hanem hitelező is: körülbelül 64 millió eurónyi bevételre számíthat más kluboktól, amelyek még nem egyenlítették ki a Barcelonának járó díjakat. Ennek ellenére a pénzügyi helyzet rendkívül szoros, hiszen az egyesület még mindig a korábbi nagy költekezések következményeit viseli. A vezetés az elmúlt években igyekezett mérsékelni a kiadásokat és új bevételi forrásokat találni, ám a jelentős átigazolási kötelezettségek továbbra is korlátozzák a klub mozgásterét a piacon.

A nehézségeket súlyosbítja, hogy a Camp Nou felújítása miatt a klub átmenetileg elesett a hazai mérkőzésekből származó bevételek jelentős részétől. A jelenlegi helyzet így nemcsak a játékosigazolásokat, hanem a hosszú távú pénzügyi stabilitást is veszélyezteti. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a Barcelona képes lesz-e rendezni tartozásait anélkül, hogy újabb pénzügyi “karokat” – például jövőbeli bevételek eladását – vetne be, amelyek a korábbi években átmenetileg ugyan segítettek, de hosszú távon tovább terhelték a klub gazdasági szerkezetét.