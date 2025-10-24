2025. október 24. péntek Salamon
2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Hatalmas pénzügyi gondban van a Barcelona focicsapata: közel lehet az anyagi csőd?

Pénzcentrum
2025. október 24. 12:04

140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj. Ráadásul a meccsbevételek sem segítenek a stadion elhúzódó felújítása okán.

Az FC Barcelona továbbra is komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, miután a legfrissebb pénzügyi jelentés szerint több mint 159 millió euró értékű átigazolási tartozása van más klubok felé. A hatalmas adósságállomány döntő része – mintegy 140 millió euró – rövid lejáratú, vagyis a következő évben esedékes kifizetés, míg 18,5 millió euró hosszabb távú kötelezettség - írja a Sporting News.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A katalán klub legnagyobb komoly összegekkel tartozik például a Leeds United (Raphinha, 41,9 millió euró), a Sevilla FC (Jules Koundé, 24,5 millió euró) és a Bayern München (Robert Lewandowski, 20 millió euró) csapatainak. Emellett kisebb, de még mindig jelentős összegeket tartoznak a Manchester Citynek Ferran Torres, illetve a Real Betisnek Emerson Royal átigazolása után.

Spanyolország
FC Barcelona
Piaci érték: 1 110M
Edző: Hansi Flick
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Real Madrid
9
8
0
1
20
9
11
24
2.
FC Barcelona
9
7
1
1
24
10
14
22
3.
Villarreal CF
9
5
2
2
16
10
6
17
Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

A klub ugyanakkor nemcsak adós, hanem hitelező is: körülbelül 64 millió eurónyi bevételre számíthat más kluboktól, amelyek még nem egyenlítették ki a Barcelonának járó díjakat. Ennek ellenére a pénzügyi helyzet rendkívül szoros, hiszen az egyesület még mindig a korábbi nagy költekezések következményeit viseli. A vezetés az elmúlt években igyekezett mérsékelni a kiadásokat és új bevételi forrásokat találni, ám a jelentős átigazolási kötelezettségek továbbra is korlátozzák a klub mozgásterét a piacon.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nehézségeket súlyosbítja, hogy a Camp Nou felújítása miatt a klub átmenetileg elesett a hazai mérkőzésekből származó bevételek jelentős részétől. A jelenlegi helyzet így nemcsak a játékosigazolásokat, hanem a hosszú távú pénzügyi stabilitást is veszélyezteti. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a Barcelona képes lesz-e rendezni tartozásait anélkül, hogy újabb pénzügyi “karokat” – például jövőbeli bevételek eladását – vetne be, amelyek a korábbi években átmenetileg ugyan segítettek, de hosszú távon tovább terhelték a klub gazdasági szerkezetét.
Címlapkép: Getty Images
