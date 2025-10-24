Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Hatalmas pénzügyi gondban van a Barcelona focicsapata: közel lehet az anyagi csőd?
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj. Ráadásul a meccsbevételek sem segítenek a stadion elhúzódó felújítása okán.
Az FC Barcelona továbbra is komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, miután a legfrissebb pénzügyi jelentés szerint több mint 159 millió euró értékű átigazolási tartozása van más klubok felé. A hatalmas adósságállomány döntő része – mintegy 140 millió euró – rövid lejáratú, vagyis a következő évben esedékes kifizetés, míg 18,5 millió euró hosszabb távú kötelezettség - írja a Sporting News.
A katalán klub legnagyobb komoly összegekkel tartozik például a Leeds United (Raphinha, 41,9 millió euró), a Sevilla FC (Jules Koundé, 24,5 millió euró) és a Bayern München (Robert Lewandowski, 20 millió euró) csapatainak. Emellett kisebb, de még mindig jelentős összegeket tartoznak a Manchester Citynek Ferran Torres, illetve a Real Betisnek Emerson Royal átigazolása után.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Real Madrid
|
9
|
8
|
0
|
1
|
20
|
9
|
11
|
24
|
2.
FC Barcelona
|
9
|
7
|
1
|
1
|
24
|
10
|
14
|
22
|
3.
Villarreal CF
|
9
|
5
|
2
|
2
|
16
|
10
|
6
|
17
A klub ugyanakkor nemcsak adós, hanem hitelező is: körülbelül 64 millió eurónyi bevételre számíthat más kluboktól, amelyek még nem egyenlítették ki a Barcelonának járó díjakat. Ennek ellenére a pénzügyi helyzet rendkívül szoros, hiszen az egyesület még mindig a korábbi nagy költekezések következményeit viseli. A vezetés az elmúlt években igyekezett mérsékelni a kiadásokat és új bevételi forrásokat találni, ám a jelentős átigazolási kötelezettségek továbbra is korlátozzák a klub mozgásterét a piacon.
A nehézségeket súlyosbítja, hogy a Camp Nou felújítása miatt a klub átmenetileg elesett a hazai mérkőzésekből származó bevételek jelentős részétől. A jelenlegi helyzet így nemcsak a játékosigazolásokat, hanem a hosszú távú pénzügyi stabilitást is veszélyezteti. A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a Barcelona képes lesz-e rendezni tartozásait anélkül, hogy újabb pénzügyi “karokat” – például jövőbeli bevételek eladását – vetne be, amelyek a korábbi években átmenetileg ugyan segítettek, de hosszú távon tovább terhelték a klub gazdasági szerkezetét.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.
A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a meccsre indult volna.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.
A Bajnokok Ligája keddi játéknapján 43 gól született, öt piros lapot osztottak ki és hat büntetőt ítéltek meg, amelyekből ötöt értékesítettek a csapatok.
A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet.
Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére.
Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
