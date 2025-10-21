2025. október 21. kedd Orsolya
Telki, 2025. október 7.Játékosok a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 7-én. A magyar csapat október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később Lisszabonba
Sport

Nagyon fontos dolgot közölt az MLSZ az utolsó selejtezőről: ez minden szurkolót érint

Pénzcentrum
2025. október 21. 15:44

Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére, amely a csoportkör utolsó találkozója lesz a Puskás Arénában - írta meg a MLSZ hivatalos honlapja.

A jegyvásárlás a megszokott rendben zajlik: az első napon kizárólag az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok vásárolhatnak belépőt, majd október 28-án 10 órától két napig a többi SZK-tag következik. Amennyiben marad jegy, október 30-án 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a belépők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, valamint iOS és Android platformon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A szervezők javasolják, hogy a vásárlás előtt mindenki ellenőrizze, hogy telefonján a legfrissebb verzió fut-e, és szükség esetén frissítse az alkalmazást.

KATTINTS a selejtezők állásáért, tabellákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A korábbi gyakorlatnak megfelelően egy szurkoló egy tranzakcióban maximum négy jegyet vásárolhat. A mérkőzésre érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, azonban a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak további jegyeket.

Fontos információ, hogy a Magyarország-Írország találkozó nem része a Szurkolói Klub pontgyűjtő rendszerének. Az idei évben a pontgyűjtő mérkőzések közé a Magyarország-Törökország, a MOL Magyar Kupa döntő, a Magyarország-Svédország és a Magyarország-Örményország összecsapások tartoztak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
Írország
2025. november 16. vasárnap 15:00
Adatlap létrehozva: 2025.10.21.

A szervezők emlékeztetnek, hogy a válogatott mérkőzéseire kizárólag szurkolói regisztrációval lehet jegyet és bérletet vásárolni. Regisztrálni a Szurkolói Klub weboldalán vagy a mobilalkalmazáson keresztül lehet, ahol a felhasználók dönthetnek arról is, hogy belépnek-e a Szurkolói Klubba.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#jegy #sport #labdarúgás #jegyvásárlás #magyar válogatott #vb #mlsz #puskás aréna #vb 2026 #meccsjegyek #selejtező #szurkolók #írország

