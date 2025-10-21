Nagyon fontos dolgot közölt az MLSZ az utolsó selejtezőről: ez minden szurkolót érint

Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére, amely a csoportkör utolsó találkozója lesz a Puskás Arénában - írta meg a MLSZ hivatalos honlapja.

A jegyvásárlás a megszokott rendben zajlik: az első napon kizárólag az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok vásárolhatnak belépőt, majd október 28-án 10 órától két napig a többi SZK-tag következik. Amennyiben marad jegy, október 30-án 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a belépők.

A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, valamint iOS és Android platformon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A szervezők javasolják, hogy a vásárlás előtt mindenki ellenőrizze, hogy telefonján a legfrissebb verzió fut-e, és szükség esetén frissítse az alkalmazást.

KATTINTS a selejtezők állásáért, tabellákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A korábbi gyakorlatnak megfelelően egy szurkoló egy tranzakcióban maximum négy jegyet vásárolhat. A mérkőzésre érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, azonban a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak további jegyeket.

Fontos információ, hogy a Magyarország-Írország találkozó nem része a Szurkolói Klub pontgyűjtő rendszerének. Az idei évben a pontgyűjtő mérkőzések közé a Magyarország-Törökország, a MOL Magyar Kupa döntő, a Magyarország-Svédország és a Magyarország-Örményország összecsapások tartoztak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szervezők emlékeztetnek, hogy a válogatott mérkőzéseire kizárólag szurkolói regisztrációval lehet jegyet és bérletet vásárolni. Regisztrálni a Szurkolói Klub weboldalán vagy a mobilalkalmazáson keresztül lehet, ahol a felhasználók dönthetnek arról is, hogy belépnek-e a Szurkolói Klubba.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA