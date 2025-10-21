Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
Nagyon fontos dolgot közölt az MLSZ az utolsó selejtezőről: ez minden szurkolót érint
Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére, amely a csoportkör utolsó találkozója lesz a Puskás Arénában - írta meg a MLSZ hivatalos honlapja.
A jegyvásárlás a megszokott rendben zajlik: az első napon kizárólag az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok vásárolhatnak belépőt, majd október 28-án 10 órától két napig a többi SZK-tag következik. Amennyiben marad jegy, október 30-án 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetővé válnak a belépők.
A jegyeket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, valamint iOS és Android platformon elérhető mobilalkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A szervezők javasolják, hogy a vásárlás előtt mindenki ellenőrizze, hogy telefonján a legfrissebb verzió fut-e, és szükség esetén frissítse az alkalmazást.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően egy szurkoló egy tranzakcióban maximum négy jegyet vásárolhat. A mérkőzésre érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, azonban a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak további jegyeket.
Fontos információ, hogy a Magyarország-Írország találkozó nem része a Szurkolói Klub pontgyűjtő rendszerének. Az idei évben a pontgyűjtő mérkőzések közé a Magyarország-Törökország, a MOL Magyar Kupa döntő, a Magyarország-Svédország és a Magyarország-Örményország összecsapások tartoztak.
A szervezők emlékeztetnek, hogy a válogatott mérkőzéseire kizárólag szurkolói regisztrációval lehet jegyet és bérletet vásárolni. Regisztrálni a Szurkolói Klub weboldalán vagy a mobilalkalmazáson keresztül lehet, ahol a felhasználók dönthetnek arról is, hogy belépnek-e a Szurkolói Klubba.
