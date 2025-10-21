A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
Eldőlt a Bayern München vezetőedzőjének sorsa: sokáig vártak erre a szurkolók, végre megtörtént
Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
A Bayern München bejelentette, hogy Vincent Kompany két évvel meghosszabbította szerződését, így 2029 júniusáig marad a klub vezetőedzője - írja a Bild.
A Manchester City korábbi ikonja 2024 májusában vette át a bajorok irányítását, eredeti megállapodása 2027 nyarán járt volna le. Az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, és eddigi 67 tétmeccséből 49-et megnyert. Kompany azt mondta: hálás a bizalomért, gyorsan otthonra talált Münchenben, és egy „nagyszerű utazás” kezdetének tartja a közös munkát.
A 2025–26-os szezont a Bayern a Német Szuperkupa megnyerésével indította, jelenleg öt ponttal vezeti a Bundesligát. Az elnök kiemelte, hogy Kompanyt a játékosok, a vezetőség és a szurkolók egyaránt nagyra tartják, ezért örülnek a korai megállapodásnak.
Kompany játékosként a Manchester City csapatkapitányaként lett világszerte ismert, 360 tétmeccsen lépett pályára és négy Premier League-címet nyert. Edzői pályája az Anderlechtnél indult 2019-ben játékosedzőként, majd 2020-tól főállású vezetőedzőként folytatta. 2022-ben a Burnley kispadjára ült le, ahol első szezonjában megnyerte a Championshipet és feljutott a Premier League-be, a következő idény azonban kieséssel zárult - ennek ellenére hívta vezetőedzőnek a bajor sztárcsapat, ahol azóta is dolgozik.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Bayern München
|
7
|
7
|
0
|
0
|
27
|
4
|
23
|
21
|
2.
RB Leipzig
|
7
|
5
|
1
|
1
|
10
|
9
|
1
|
16
|
3.
VfB Stuttgart
|
7
|
5
|
0
|
2
|
11
|
6
|
5
|
15
