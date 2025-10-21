2025. október 21. kedd Orsolya
13 °C Budapest
Allianz Arena - world-known stadium of Bayern Munich FC. September 2020, Munich - Germany.
Sport

Eldőlt a Bayern München vezetőedzőjének sorsa: sokáig vártak erre a szurkolók, végre megtörtént

Pénzcentrum
2025. október 21. 15:12

Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.

A Bayern München bejelentette, hogy Vincent Kompany két évvel meghosszabbította szerződését, így 2029 júniusáig marad a klub vezetőedzője - írja a Bild.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Manchester City korábbi ikonja 2024 májusában vette át a bajorok irányítását, eredeti megállapodása 2027 nyarán járt volna le. Az előző idényben bajnoki címet ünnepelhetett a csapattal, és eddigi 67 tétmeccséből 49-et megnyert. Kompany azt mondta: hálás a bizalomért, gyorsan otthonra talált Münchenben, és egy „nagyszerű utazás” kezdetének tartja a közös munkát.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 2025–26-os szezont a Bayern a Német Szuperkupa megnyerésével indította, jelenleg öt ponttal vezeti a Bundesligát. Az elnök kiemelte, hogy Kompanyt a játékosok, a vezetőség és a szurkolók egyaránt nagyra tartják, ezért örülnek a korai megállapodásnak.

Kompany játékosként a Manchester City csapatkapitányaként lett világszerte ismert, 360 tétmeccsen lépett pályára és négy Premier League-címet nyert. Edzői pályája az Anderlechtnél indult 2019-ben játékosedzőként, majd 2020-tól főállású vezetőedzőként folytatta. 2022-ben a Burnley kispadjára ült le, ahol első szezonjában megnyerte a Championshipet és feljutott a Premier League-be, a következő idény azonban kieséssel zárult - ennek ellenére hívta vezetőedzőnek a bajor sztárcsapat, ahol azóta is dolgozik.

Németország
Bayern München
Piaci érték: 951,65M €
Edző: Vincent Kompany
Bajnokság: Bundesliga
Jelenlegi helyezés: #1
Bundesliga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Bayern München
7
7
0
0
27
4
23
21
2.
RB Leipzig
7
5
1
1
10
9
1
16
3.
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11
6
5
15
Adatlap létrehozva: 2025.10.21.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szerződés #németország #labdarúgás #megállapodás #német #premier league #bundesliga #edző #manchester city #bayern münchen #vezetőedző

