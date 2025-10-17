A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
Félnek a balhétól, kitiltják a vendégszurkolókat: nehéz döntést hozott meg az angol klub
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A birminghami klub azt közölte, hogy nem lesznek vendég szimpatizánsok a mérkőzésen, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani.
A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra és utcai harcokra került sor, a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, illetve Udinében is.
Az 1982-ben BEK-győztes angol gárda jelenleg két győzelemmel áll, csütörtökön a holland Go Ahead Eagles ellen idegenben lép pályára. A Makkabi mérlege egy-egy döntetlen és vereség két kör után, az izraeliek jövő héten a dán Midtjylland együttesét fogadják Bácskatopolyán, a TSC stadionjában.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
