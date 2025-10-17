2025. október 17. péntek Hedvig
9 °C Budapest
Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Félnek a balhétól, kitiltják a vendégszurkolókat: nehéz döntést hozott meg az angol klub

Pénzcentrum
2025. október 17. 16:15

Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.

A birminghami klub azt közölte, hogy nem lesznek vendég szimpatizánsok a mérkőzésen, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani.

A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra és utcai harcokra került sor, a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, illetve Udinében is.

Az 1982-ben BEK-győztes angol gárda jelenleg két győzelemmel áll, csütörtökön a holland Go Ahead Eagles ellen idegenben lép pályára. A Makkabi mérlege egy-egy döntetlen és vereség két kör után, az izraeliek jövő héten a dán Midtjylland együttesét fogadják Bácskatopolyán, a TSC stadionjában.

Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #biztonság #sport #tüntetés #izrael #futball #palesztina #európa liga #szurkolók #aston villa

