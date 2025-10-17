Félnek a balhétól, kitiltják a vendégszurkolókat: nehéz döntést hozott meg az angol klub

Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.

A birminghami klub azt közölte, hogy nem lesznek vendég szimpatizánsok a mérkőzésen, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani.

A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra és utcai harcokra került sor, a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, illetve Udinében is.

Az 1982-ben BEK-győztes angol gárda jelenleg két győzelemmel áll, csütörtökön a holland Go Ahead Eagles ellen idegenben lép pályára. A Makkabi mérlege egy-egy döntetlen és vereség két kör után, az izraeliek jövő héten a dán Midtjylland együttesét fogadják Bácskatopolyán, a TSC stadionjában.

