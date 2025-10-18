2025. október 18. szombat Lukács
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott

Pénzcentrum
2025. október 18. 12:26

Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét, és most egy potenciális klubátvételi tervben is szerepet kaphat - jelentette a Mirror.

A Manchester United körül ismét felerősödtek a tulajdonosváltással kapcsolatos pletykák, miután a nemzetközi szünetben Turki Al-Sheikh szaúdi sportvezető bejelentette, hogy egy befektető közel áll a klubbal való megállapodáshoz. Később tisztázta, hogy nem ő a potenciális befektető.

A talkSPORT értesülései szerint egy egyesült arab emírségekbeli konzorcium több United-legendával is felvette a kapcsolatot egy lehetséges átvétel kapcsán. A United Stand szerint Cantona közvetlen tárgyalásokat folytatott egy nagyköveti szerepkörről, amelyben támogatná a leendő konzorciumot.

A francia legenda, aki 1992 és 1997 között 185 alkalommal lépett pályára a Manchester Unitedben, korábban már nyíltan kritizálta mind a Glazer családot, mind a kisebbségi tulajdonos Ratcliffe-et, akinek Ineos csoportja 2024 elején vette át a futballműködés irányítását 1,25 milliárd fontért cserébe a klub 27,7 százalékos részesedéséért.

Áprilisban egy rendezvényen Cantona lesújtó véleményt fogalmazott meg Ratcliffe tevékenységéről: "Amióta Ratcliffe megérkezett, ez az igazgatói csapat mindent megpróbál lerombolni, és nem tisztelnek senkit. Szomorú látni a Unitedet ebben a helyzetben. Más stratégiát, más projektet választottak. Támogatom a Unitedet, mert nagyon szeretem, de ha most szurkolóként kellene klubot választanom, nem hiszem, hogy a Unitedet választanám."

A klub helyzete nem javult Ratcliffe érkezése óta, miközben a színfalak mögött tömeges elbocsátásokra került sor. A jelenlegi vezetőedző, Ruben Amorim irányítása alatt nyújtott gyenge teljesítmény ellenére Ratcliffe kitart mellette, és időt akar adni neki a fordulat eléréséhez.

"Nem volt a legjobb szezonja. Rubennek három év alatt kell bizonyítania, hogy nagyszerű edző. Itt tartanék" - nyilatkozta Ratcliffe a The Times podcastjában. "A sajtót néha nem értem. Azonnali sikert akarnak. Azt hiszik, ez olyan, mint egy villanykapcsoló. Tudod, felkapcsolod a kapcsolót, és holnap minden rózsás lesz. Nem lehet a Manchester Unitedhez hasonló klubot térdreflexszerű reakciókkal irányítani."

Ratcliffe kritikákat kapott a költségcsökkentésre irányuló vitatott intézkedések miatt is, amelyek körülbelül 450 munkahely megszüntetését és olyan juttatások eltörlését eredményezték, mint a támogatott személyzeti ebédek. "A költségek egyszerűen túl magasak voltak. Fantasztikus emberek vannak a Manchester Unitednél, de volt egy középszerű szint is, és a szervezet túlméretezett lett. Sok kritikát kaptam az ingyenes ebédek miatt, de nekem soha senki nem adott ingyenebédet" - magyarázta.
Címlapkép: Getty Images
