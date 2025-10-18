Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak

Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel, miközben a fiatal tehetségek, mint Jude Bellingham és Lamine Yamal egyre nagyobb teret nyernek a futball pénzügyi elitjében - írta a Forbes SportsMoney.
A Forbes legfrissebb rangsora szerint Cristiano Ronaldo továbbra is a világ legjobban kereső labdarúgója, aki a 2025-26-os szezonban várhatóan 280 millió dollárt fog keresni. A 40 éves portugál sztár az Al Nassr csapatától 230 millió dollárt kap, míg pályán kívüli bevételei - többek között a Nike, Binance és Herbalife szponzorációkból - további 50 millió dollárt tesznek ki.
A második helyen Lionel Messi áll 130 millió dollárral, amiből 60 millió a fizetése az Inter Miaminál, 70 millió pedig szponzori bevételekből származik. A harmadik helyet Karim Benzema foglalja el 104 millió dollárral, őt követi Kylian Mbappé 95 millió dollárral és Erling Haaland 80 millió dollárral.
Cristiano Ronaldo keresetéről, fizetéséről korábban hosszabb cikket is írtunk a Pénzcentrumon, ezt itt olvashatod el:
A top10-et itt találod (amerikai dollárban):
- Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr): 280 millió
- Lionel Messi (Inter Miami): 130 millió
- Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 millió
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 millió
- Erling Haaland (Manchester City): 80 millió
- Vinícius Jr. (Real Madrid): 60 millió
- Mohamed Salah (Liverpool): 55 millió
- Sadio Mané (Al-Nassr): 54 millió
- Jude Bellingham (Real Madrid): 44 millió
- Lamine Yamal (Barcelona): 43 millió
A top 10 játékos összesen 945 millió dollárt keres ebben a szezonban, ami közel 4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A lista egyik legnagyobb vesztese Neymar, aki tavaly még a harmadik helyen állt 110 millió dollárral, de miután szerződést bontott az Al-Hilallal és visszatért a Santoshoz, már nem került be a top 10-be.
A rangsorban egyre nagyobb teret nyernek a fiatal tehetségek. A 22 éves Jude Bellingham a kilencedik helyen áll 44 millió dollárral, míg a mindössze 18 éves Lamine Yamal a tizedik helyet foglalja el 43 millió dollárral. Yamal a Forbes labdarúgó-listájának 22 éves történetében az első 18 éves játékos, aki bekerült a top 10-be.
A spanyol La Liga négy játékossal képviselteti magát a listán, a szaúdi bajnokság három, az angol Premier League két, az amerikai MLS pedig egy játékossal szerepel. A rangsor átlagéletkora 30 év alá csökkent, ami az elmúlt öt év legalacsonyabb értéke, jelezve, hogy generációváltás zajlik a futball pénzügyi elitjében.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
