Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak

Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel, miközben a fiatal tehetségek, mint Jude Bellingham és Lamine Yamal egyre nagyobb teret nyernek a futball pénzügyi elitjében - írta a Forbes SportsMoney.

A Forbes legfrissebb rangsora szerint Cristiano Ronaldo továbbra is a világ legjobban kereső labdarúgója, aki a 2025-26-os szezonban várhatóan 280 millió dollárt fog keresni. A 40 éves portugál sztár az Al Nassr csapatától 230 millió dollárt kap, míg pályán kívüli bevételei - többek között a Nike, Binance és Herbalife szponzorációkból - további 50 millió dollárt tesznek ki.

A második helyen Lionel Messi áll 130 millió dollárral, amiből 60 millió a fizetése az Inter Miaminál, 70 millió pedig szponzori bevételekből származik. A harmadik helyet Karim Benzema foglalja el 104 millió dollárral, őt követi Kylian Mbappé 95 millió dollárral és Erling Haaland 80 millió dollárral.

A top10-et itt találod (amerikai dollárban):

Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr): 280 millió

Lionel Messi (Inter Miami): 130 millió

Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 millió

Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 millió

Erling Haaland (Manchester City): 80 millió

Vinícius Jr. (Real Madrid): 60 millió

Mohamed Salah (Liverpool): 55 millió

Sadio Mané (Al-Nassr): 54 millió

Jude Bellingham (Real Madrid): 44 millió

Lamine Yamal (Barcelona): 43 millió

A top 10 játékos összesen 945 millió dollárt keres ebben a szezonban, ami közel 4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A lista egyik legnagyobb vesztese Neymar, aki tavaly még a harmadik helyen állt 110 millió dollárral, de miután szerződést bontott az Al-Hilallal és visszatért a Santoshoz, már nem került be a top 10-be.

A rangsorban egyre nagyobb teret nyernek a fiatal tehetségek. A 22 éves Jude Bellingham a kilencedik helyen áll 44 millió dollárral, míg a mindössze 18 éves Lamine Yamal a tizedik helyet foglalja el 43 millió dollárral. Yamal a Forbes labdarúgó-listájának 22 éves történetében az első 18 éves játékos, aki bekerült a top 10-be.

A spanyol La Liga négy játékossal képviselteti magát a listán, a szaúdi bajnokság három, az angol Premier League két, az amerikai MLS pedig egy játékossal szerepel. A rangsor átlagéletkora 30 év alá csökkent, ami az elmúlt öt év legalacsonyabb értéke, jelezve, hogy generációváltás zajlik a futball pénzügyi elitjében.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA