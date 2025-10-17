Lejárt Salah ideje a Liverpoolnál? Páros lábbal szállt bele az egykori Pool-védő

Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött - jelentette a Daily Mail.

A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher részletesen elemezte, miért nem nyújtja Mohamed Salah a megszokott teljesítményét ebben a szezonban. Az egyiptomi támadó mindössze három gólt szerzett 10 mérkőzésen, és jelenleg négy meccse gólképtelen klubcsapatában.

Salah gyengélkedése egybeesik a Liverpool eredményeinek romlásával is, hiszen Arne Slot csapata három egymást követő vereséget szenvedett az októberi válogatott szünet előtt. Carragher a The Telegraph hasábjain megjelent elemzésében négy kulcsfontosságú tényezőt emelt ki.

Elsőként Diogo Jota halálát említette, ami láthatóan érzelmileg megviselte Salah-t, különösen amikor a Liverpool-szurkolók a portugál játékos nevét skandálták.

Másodszor, Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz való távozása jelentősen megváltoztatta a Liverpool játékstílusát. A két játékos hét éven át fejlesztette ki egymással való összhangját a pályán. Carragher rámutatott, hogy Salah előtt ebben a szezonban már négy különböző jobbhátvéd is játszott: Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Szoboszlai Dominik és rövid ideig Wataru Endo.

Harmadik okként Slot taktikai változtatásait jelölte meg, amelyek következtében az ellenfelek jobban ki tudják használni Salah gyengeségeit, míg tavaly épp fordított volt a helyzet. "Tavaly azért volt olyan hatékony, mert Slot a 'kockázat és jutalom' stratégiára építette a csapatot a fő góllövője körül" - írja Carragher.

A negyedik és Carragher szerint legfontosabb ok Salah helyzetkihasználásának romlása. "A legnagyobb különbség Salah számára az ellenfél térfelén mutatkozik, hiszen három olyan helyzetet is kihagyott a Chelsea ellen, amelyek megváltoztathatták volna a mérkőzés kimenetelét" - fogalmazott a szakértő.

Carragher aggasztó statisztikát is említ: Salah utolsó 21 Liverpool-mérkőzésén mindössze öt gólt szerzett (ebből kettőt büntetőből), míg az azt megelőző 42 klubmeccsen 32 találatig jutott. Az idei Premier League-szezonban pedig egyetlen akciógólt szerzett a Bournemouth ellen.

A 33 éves csatárnak vasárnap lehetősége nyílik bizonyítani, amikor a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja az Anfielden. Ez a mérkőzés különösen kedvező előjelű Salah számára, aki 16 gólt szerzett már a két csapat összecsapásain - héttel többet, mint bármelyik másik játékos a két klub történetében.