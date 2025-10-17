Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
Lejárt Salah ideje a Liverpoolnál? Páros lábbal szállt bele az egykori Pool-védő
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött - jelentette a Daily Mail.
A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher részletesen elemezte, miért nem nyújtja Mohamed Salah a megszokott teljesítményét ebben a szezonban. Az egyiptomi támadó mindössze három gólt szerzett 10 mérkőzésen, és jelenleg négy meccse gólképtelen klubcsapatában.
Salah gyengélkedése egybeesik a Liverpool eredményeinek romlásával is, hiszen Arne Slot csapata három egymást követő vereséget szenvedett az októberi válogatott szünet előtt. Carragher a The Telegraph hasábjain megjelent elemzésében négy kulcsfontosságú tényezőt emelt ki.
Elsőként Diogo Jota halálát említette, ami láthatóan érzelmileg megviselte Salah-t, különösen amikor a Liverpool-szurkolók a portugál játékos nevét skandálták.
Másodszor, Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz való távozása jelentősen megváltoztatta a Liverpool játékstílusát. A két játékos hét éven át fejlesztette ki egymással való összhangját a pályán. Carragher rámutatott, hogy Salah előtt ebben a szezonban már négy különböző jobbhátvéd is játszott: Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Szoboszlai Dominik és rövid ideig Wataru Endo.
Harmadik okként Slot taktikai változtatásait jelölte meg, amelyek következtében az ellenfelek jobban ki tudják használni Salah gyengeségeit, míg tavaly épp fordított volt a helyzet. "Tavaly azért volt olyan hatékony, mert Slot a 'kockázat és jutalom' stratégiára építette a csapatot a fő góllövője körül" - írja Carragher.
A negyedik és Carragher szerint legfontosabb ok Salah helyzetkihasználásának romlása. "A legnagyobb különbség Salah számára az ellenfél térfelén mutatkozik, hiszen három olyan helyzetet is kihagyott a Chelsea ellen, amelyek megváltoztathatták volna a mérkőzés kimenetelét" - fogalmazott a szakértő.
Carragher aggasztó statisztikát is említ: Salah utolsó 21 Liverpool-mérkőzésén mindössze öt gólt szerzett (ebből kettőt büntetőből), míg az azt megelőző 42 klubmeccsen 32 találatig jutott. Az idei Premier League-szezonban pedig egyetlen akciógólt szerzett a Bournemouth ellen.
A 33 éves csatárnak vasárnap lehetősége nyílik bizonyítani, amikor a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja az Anfielden. Ez a mérkőzés különösen kedvező előjelű Salah számára, aki 16 gólt szerzett már a két csapat összecsapásain - héttel többet, mint bármelyik másik játékos a két klub történetében.
Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Befejezi versenyzői pályafutását Ariarne Titmus, az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszónője.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
