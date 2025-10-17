2025. október 17. péntek Hedvig
Budapest, 2025. április 13.A gólszerzõ Damian Rasak, az Újpest FC játékosa (k), mellette csapattársai, Tom Lacoux (b) és Gergényi Bence (j) a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában játszott Újpest FC - Debreceni VSC mérkõzésen a Sz
Sport

Elképesztő ritkaságot dobott piacra a magyar fociklub: ennyibe kerül, így lehet megvenni

Pénzcentrum
2025. október 17. 15:22

A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron, és nem jut majd mindenkinek.

Mindössze 500 darab készült abból a mezből, amelyet vasárnap, a Ferencváros elleni derbin vásárolhatnak meg az Újpest szurkolói - kizárólag a helyszínen. 

Az Újpest FC azt közölte, hogy a retroból újragondolt mezek számozottak, és díszdobozban érkeznek meg vasárnapra - a ritkaságát "igazolják" is egy kártyával. A szerelés 44 900 ezer forintba kerül, és így néz ki:

A klub azt is írta a posztban, hogy a szezonbérlettel rendelkező szurkolóknak elővásárlási joguk lesz a különleges és ritka mezekre: erre 12 és 13 óra között van lehetőségük a Megyeri úton. A klub aztán egy szurkoló kommentjére azt is megválaszolta, hogy a 44 900 forintból a törzsszurkoló-kedvezmény is érvényesíthető - vagyis több ezer forintot takaríthatnak meg azok, akik ezzel rendelkeznek. 

Az Újpest ezt a mezt fogja hordani a vasárnap, Ferencváros elleni derbi során is: ezen a meccsen egy komoly átkot törnének meg a lilák, ugyanis már 10 éve nem tudták legyűrni az ősi ellenfelet. Erről itt írtunk:

Jön a szezon első Derbije: hatalmas feladat előtt áll a gyengélkedő Újpest
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
#árak #foci #sport #retro #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest #ferencváros #szurkolók

