Elképesztő ritkaságot dobott piacra a magyar fociklub: ennyibe kerül, így lehet megvenni

A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron, és nem jut majd mindenkinek.

Mindössze 500 darab készült abból a mezből, amelyet vasárnap, a Ferencváros elleni derbin vásárolhatnak meg az Újpest szurkolói - kizárólag a helyszínen.

Az Újpest FC azt közölte, hogy a retroból újragondolt mezek számozottak, és díszdobozban érkeznek meg vasárnapra - a ritkaságát "igazolják" is egy kártyával. A szerelés 44 900 ezer forintba kerül, és így néz ki:

A klub azt is írta a posztban, hogy a szezonbérlettel rendelkező szurkolóknak elővásárlási joguk lesz a különleges és ritka mezekre: erre 12 és 13 óra között van lehetőségük a Megyeri úton. A klub aztán egy szurkoló kommentjére azt is megválaszolta, hogy a 44 900 forintból a törzsszurkoló-kedvezmény is érvényesíthető - vagyis több ezer forintot takaríthatnak meg azok, akik ezzel rendelkeznek.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az Újpest ezt a mezt fogja hordani a vasárnap, Ferencváros elleni derbi során is: ezen a meccsen egy komoly átkot törnének meg a lilák, ugyanis már 10 éve nem tudták legyűrni az ősi ellenfelet. Erről itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Jön a szezon első Derbije: hatalmas feladat előtt áll a gyengélkedő Újpest A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a számára.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA