Budapest, 2025. április 6.Aleksandar Pesics, az FTC (k), André Duarte és Tom Lacoux az Újpest játékosa (b-j) a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. április
Sport

Jön a szezon első Derbije: hatalmas feladat előtt áll a gyengélkedő Újpest

MTI
2025. október 17. 14:19

A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a számára.

A válogatott szünet utáni játéknap legpatinásabb mérkőzése a 245. UTE-FTC rangadó lesz, amelyet vasárnap este a Szusza Ferenc Stadionban rendeznek meg. A két csapat összecsapásai 2015 decembere óta meglehetősen egyoldalúak, mivel az elmúlt tíz évben az Újpest egyszer sem nyert, ellenben a Ferencváros 22-szer is. A lila-fehérek csupán hat döntetlennel szereztek pontokat, ráadásul időközben egy Magyar Kupa-döntőt is elveszítettek ősi riválisukkal szemben.

Pályaválasztóként még régebben, 2014 szeptemberében győztek a lilák, igaz, az említett hat döntetlenből négyet a Megyeri úton értek el, az egyiket éppen legutóbb, tavaly decemberben. Damir Krznar vezetőedző együttesének mostani szereplése csalódás a szurkolóknak, mivel két hónapja nem nyert a bajnokságban, a nyolcadik helyen áll a tabellán úgy, hogy csak két ponttal szerzett többet a sereghajtó Zalaegerszegnél.

Ezzel szemben a Ferencváros négy forduló óta nem kapott ki, ráadásul idegenben még veretlen, s csak júliusban, a nyitófordulóban, az MTK Budapest otthonában játszott döntetlennel veszített pontokat, azóta a Nyíregyháza (4-1), a Debrecen (3-0) és a Győr (2-0) vendégeként összesen egy gólt kapott. Az Újpest, az anyaklub UTE 140 éves fennállása előtt tisztelegve, különleges, jubileumi mezben lép pályára, amely csak erre a meccsre készült.

A mezőny egyetlen veretlen csapata, a listavezető Paksi FC a harmadik helyen álló Debrecent fogadja. A hajdúságiak három és fél éve nyertek legutóbb a Tolna vármegyei városban, viszont ebben az idényben még veretlenek idegenben, három győzelem és két döntetlen a mérlegük. Góljaik csaknem hatvan százalékát két játékosuk, a háromgólos Bárány Donát és a négyszer eredményes Dzsudzsák Balázs szerezte. A védekezésre sem árt azonban figyelniük, mert a Paks pályaválasztóként az eddigi négy bajnokijából háromszor is három gólt szerzett, s csak a Zalaegerszeg úszta meg (2-2) kettővel.

Ezúttal pénteken nem rendeznek mérkőzést, a forduló szombaton kora délután az MTK Budapest-Nyíregyháza bajnokival kezdődik. A kék-fehérek közvetlenül az élmezőny mögött állnak, s a legutóbbi két hazai meccsüket megnyerték, sőt a Zalaegerszeg (1-0) és a Kisvárda (4-0) ellen gólt sem kaptak. Bár a vendégek csak kilencedikek, három forduló óta veretlenek, a Paks és az Újpest elleni döntetlen után a Zalaegerszeget két hete 3-1-re verték. Öt sárga lapos eltiltása miatt a görög Sztefanosz Evangelu nem játszhat a Spartacusnál.

Tavaly decemberben gólokban gazdag mérkőzést vívott egymással az ETO FC és a Diósgyőr. A miskolciak négy góllal is vezettek idegenben, végül azonban "csak" 4-3-ra nyertek. Tavasszal a győriek 4-2-es sikerrel vágtak vissza Diósgyőrben, de szombaton este ismét az ETO Parkban csap össze a két együttes, márpedig a zöld-fehérek legutóbb több mint 12 éve győzték le riválisukat pályaválasztóként. Ugyanakkor a DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.

Vasárnap kora délután rendezik a Kazincbarcika-Kisvárda találkozót. A vendégeknél Révész Attila sportigazgató az őszi szezon végéig biztosan marad vezetőedző is. Elődje, Gerliczki Máté közös megegyezéssel távozott, utána, az előző fordulóban a Diósgyőr 1-0-s legyőzésénél már Révész felelt a szakmai munka irányításáért. A barcikaiak augusztus végéig csupán egy pontot szereztek, a legutóbbi két, pályaválasztóként Mezőkövesden lejátszott, Újpest és MTK elleni bajnokijukat viszont megnyerték.

Az elmúlt öt fordulót tekintve a két legrosszabb formában lévő csapat a Zalaegerszeg és a Puskás Akadémia, vasárnap délután éppen egymás ellen lép pályára. A zalaiak három, a felcsútiak két pontot szereztek ebben az időszakban, de amíg utóbbiak a hetedik helyen állnak a tabellán, a kék-fehérek sereghajtók. Nuno Campos vezetőedző együttese két játéknappal korábban 14 mérkőzéses nyeretlen sorozatot zárt le, de utána Nyíregyházáról 3-1-es vereséggel tért haza. A Puskás Akadémia augusztus végén legyőzte a bajnok Ferencvárost a Groupama Arénában, azóta viszont a Diósgyőr és az Újpest elleni döntetlenekkel szerzett csak pontokat.

Fizz Liga, 10. forduló:

szombat:

MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 14.00

Paksi FC-Debreceni VSC 16.15

ETO FC-Diósgyőri VTK 20.30

vasárnap:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good, Mezőkövesd 13.15

Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 15.30

Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.00

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
#foci #sport #debrecen #eredmények #labdarúgás #nyíregyháza #zalaegerszeg #kisvárda #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #paksi fc #ferencváros #puskás akadémia #Fizz liga

14:29
14:19
14:15
14:03
13:45
