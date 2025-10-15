2025. október 15. szerda Teréz
Futballpálya conner
Sport

Komoly változásról tárgyalnak a topklubok: ez mindent megváltoztathat

Pénzcentrum
2025. október 15. 16:45

Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről a játékosok terhelésének csökkentése érdekében - számolt be a BBC.

A klubok képviselői a múlt héten Rómában, az Európai Futballklubok (EFC) közgyűlésén találkoztak, ahol a sportág aktuális kérdéseit vitatták meg. Bár a téma hivatalosan nem szerepelt a napirenden, a klubok informális megbeszéléseket folytattak a 28 fős keretről (a jelenlegi 25 helyett) és a hat cserejátékos lehetőségéről.

A Premier League-ből többek között a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United, az Arsenal és a Nottingham Forest képviseltette magát az olaszországi találkozón. Bármilyen változtatás bevezetéséhez először a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Testületének (IFAB) kellene javaslatot tennie, és egyelőre nem világos, mikor és egyáltalán sor kerül-e ilyen módosításokra.

Az öt cserelehetőséget 2020 májusában vezették be a Premier League-ben a koronavírus-járvány idején újrainduló bajnokságban. A liga a 2020-21-es szezonra visszatért a három cseréhez, majd a 2022-23-as szezontól véglegesen öt cserét engedélyeztek. Jelenleg egy hatodik csere csak fejsérülés gyanúja esetén lehetséges.

A három további kerethelyet a játékosok terhelésének csökkentésére alkalmas eszköznek tekintik. A múlt szezonban a Tottenham 19 éves védője, Archie Gray 80 mérkőzésnapon szerepelt a keretben klubjánál és válogatottjánál (beleértve a barátságos mérkőzéseket is), ami holtversenyben a legtöbb Európában a Real Madrid 20 éves középpályásával, Arda Gülerrel. Gray 48 mérkőzésen lépett pályára, miközben a Tottenham megnyerte az Európa-ligát, és segített az angol U21-es válogatottnak megnyerni a 2025-ös Európa-bajnokságot.

A Hivatásos Labdarúgók Szövetségéhez (PFA) közeli források kétségeiket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a 28 fős keretek valóban segítenének-e a játékosokon, mivel ez nem akadályozná meg, hogy a mérkőzésnapokon utazzanak, és a mentális fáradtságot sem csökkentené, függetlenül attól, hogy játszanak-e.

Júniusban az UEFA, az EFC, a FIFPro Europe és az Európai Ligák tanulmányt indítottak a különböző típusú sérülések, a teljesítményszintek és a játékosok jóléte jobb felmérése érdekében. A múlt hónapban a FIFPro, a játékosok világszövetsége közzétette ötödik jelentését a témában, amely a játékosok 2024-25-ös szezonbeli játékidejét és utazásait vizsgálta.

Az EFC több mint 800 férfi és női klubot képvisel 55 országból, a múlt heti találkozón többek között a Paris Saint-Germain, az Inter Milan és a Barcelona is részt vett.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #barcelona #uefa #manchester united #premier league #liverpool #Arsenal #európa liga #manchester city

