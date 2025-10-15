Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
Komoly változásról tárgyalnak a topklubok: ez mindent megváltoztathat
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről a játékosok terhelésének csökkentése érdekében - számolt be a BBC.
A klubok képviselői a múlt héten Rómában, az Európai Futballklubok (EFC) közgyűlésén találkoztak, ahol a sportág aktuális kérdéseit vitatták meg. Bár a téma hivatalosan nem szerepelt a napirenden, a klubok informális megbeszéléseket folytattak a 28 fős keretről (a jelenlegi 25 helyett) és a hat cserejátékos lehetőségéről.
A Premier League-ből többek között a Manchester City, a Liverpool, a Manchester United, az Arsenal és a Nottingham Forest képviseltette magát az olaszországi találkozón. Bármilyen változtatás bevezetéséhez először a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Testületének (IFAB) kellene javaslatot tennie, és egyelőre nem világos, mikor és egyáltalán sor kerül-e ilyen módosításokra.
Az öt cserelehetőséget 2020 májusában vezették be a Premier League-ben a koronavírus-járvány idején újrainduló bajnokságban. A liga a 2020-21-es szezonra visszatért a három cseréhez, majd a 2022-23-as szezontól véglegesen öt cserét engedélyeztek. Jelenleg egy hatodik csere csak fejsérülés gyanúja esetén lehetséges.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A három további kerethelyet a játékosok terhelésének csökkentésére alkalmas eszköznek tekintik. A múlt szezonban a Tottenham 19 éves védője, Archie Gray 80 mérkőzésnapon szerepelt a keretben klubjánál és válogatottjánál (beleértve a barátságos mérkőzéseket is), ami holtversenyben a legtöbb Európában a Real Madrid 20 éves középpályásával, Arda Gülerrel. Gray 48 mérkőzésen lépett pályára, miközben a Tottenham megnyerte az Európa-ligát, és segített az angol U21-es válogatottnak megnyerni a 2025-ös Európa-bajnokságot.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Hivatásos Labdarúgók Szövetségéhez (PFA) közeli források kétségeiket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a 28 fős keretek valóban segítenének-e a játékosokon, mivel ez nem akadályozná meg, hogy a mérkőzésnapokon utazzanak, és a mentális fáradtságot sem csökkentené, függetlenül attól, hogy játszanak-e.
Júniusban az UEFA, az EFC, a FIFPro Europe és az Európai Ligák tanulmányt indítottak a különböző típusú sérülések, a teljesítményszintek és a játékosok jóléte jobb felmérése érdekében. A múlt hónapban a FIFPro, a játékosok világszövetsége közzétette ötödik jelentését a témában, amely a játékosok 2024-25-ös szezonbeli játékidejét és utazásait vizsgálta.
Az EFC több mint 800 férfi és női klubot képvisel 55 országból, a múlt heti találkozón többek között a Paris Saint-Germain, az Inter Milan és a Barcelona is részt vett.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.