Nekiestek saját játékosaiknak a szurkolók: azonnal reagált a klub, nem tűrnek több ilyet
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal, miután a csapat hazatért a Lorient elleni 3-1-es vereséget követően - írja a BBC.
A francia sajtójelentések szerint mintegy 400 szurkoló várta a csapatbuszt a klub edzőközpontjánál, ahol többek között Terem Moffi, Jeremie Boga csatárokat és Florian Maurice sportigazgatót vették célba.
A szurkolók blokkolták a buszt, fáklyákat gyújtottak, ellenséges dalokat énekeltek és szidalmazták a játékosokat és a stábtagokat. A szemtanúk szerint az incidens körülbelül 45 percig tartott. Francia médiaértesülések szerint az elefántcsontparti Jeremie Boga hétfő óta betegszabadságon van a konfrontáció következtében.
"A klub megérti a gyenge teljesítmények és az értékeinktől távol álló produkciók miatti frusztrációt" - közölte a Nice hivatalos nyilatkozatában. "Azonban az összejövetel során történt incidensek elfogadhatatlanok. Több klubtagot is célba vettek. Az OGC Nice teljes támogatását nyújtja nekik, és a lehető legerősebben elítéli ezeket a cselekedeteket."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
9.
Toulouse FC
|
14
|
4
|
5
|
5
|
20
|
19
|
1
|
17
|
10.
OGC Nice
|
14
|
5
|
2
|
7
|
19
|
26
|
-7
|
17
|
11.
Stade Brestois 29
|
14
|
4
|
4
|
6
|
19
|
24
|
-5
|
16
Az incidens során egy szurkolót beengedtek a buszra, hogy beszéljen, míg Franck Haise vezetőedző is próbált kommunikálni a drukkerekkel. Fabrice Bocquet klubelnök nem volt jelen az eseményen.
A konfrontáció a Nice hatodik egymást követő veresége után történt, amely eredmény a csapatot a 10. helyen tartja a Ligue 1-ben, 14 mérkőzés után 17 ponttal. A csapat, amely a múlt szezonban a negyedik helyen végzett, vasárnap az Angers-t fogadja.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
-
