2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Nekiestek saját játékosaiknak a szurkolók: azonnal reagált a klub, nem tűrnek több ilyet

Pénzcentrum
2025. december 3. 11:10

A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal, miután a csapat hazatért a Lorient elleni 3-1-es vereséget követően - írja a BBC.

A francia sajtójelentések szerint mintegy 400 szurkoló várta a csapatbuszt a klub edzőközpontjánál, ahol többek között Terem Moffi, Jeremie Boga csatárokat és Florian Maurice sportigazgatót vették célba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szurkolók blokkolták a buszt, fáklyákat gyújtottak, ellenséges dalokat énekeltek és szidalmazták a játékosokat és a stábtagokat. A szemtanúk szerint az incidens körülbelül 45 percig tartott. Francia médiaértesülések szerint az elefántcsontparti Jeremie Boga hétfő óta betegszabadságon van a konfrontáció következtében.

"A klub megérti a gyenge teljesítmények és az értékeinktől távol álló produkciók miatti frusztrációt" - közölte a Nice hivatalos nyilatkozatában. "Azonban az összejövetel során történt incidensek elfogadhatatlanok. Több klubtagot is célba vettek. Az OGC Nice teljes támogatását nyújtja nekik, és a lehető legerősebben elítéli ezeket a cselekedeteket."

Franciaország
OGC Nice
Piaci érték: 177,60M
Edző: Franck Haise
Bajnokság: French Ligue 1
Jelenlegi helyezés: #10
French Ligue 1 helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
9.
Toulouse FC
14
4
5
5
20
19
1
17
10.
OGC Nice
14
5
2
7
19
26
-7
17
11.
Stade Brestois 29
14
4
4
6
19
24
-5
16
Adatlap létrehozva: 2025.12.02.

Az incidens során egy szurkolót beengedtek a buszra, hogy beszéljen, míg Franck Haise vezetőedző is próbált kommunikálni a drukkerekkel. Fabrice Bocquet klubelnök nem volt jelen az eseményen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A konfrontáció a Nice hatodik egymást követő veresége után történt, amely eredmény a csapatot a 10. helyen tartja a Ligue 1-ben, 14 mérkőzés után 17 ponttal. A csapat, amely a múlt szezonban a negyedik helyen végzett, vasárnap az Angers-t fogadja.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #franciaország #labdarúgás #konfliktus #francia #szurkolók #vereség #ligue 1 #balhé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:10
11:00
10:53
10:45
10:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
2 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
4
2 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
5
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 10:12
Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 10:04
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
Agrárszektor  |  2025. december 3. 10:28
Vallott a NAK elnöke: ez lehet a magyar termelők titkos fegyvere