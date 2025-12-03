Nekiestek saját játékosaiknak a szurkolók: azonnal reagált a klub, nem tűrnek több ilyet

A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal, miután a csapat hazatért a Lorient elleni 3-1-es vereséget követően - írja a BBC.

A francia sajtójelentések szerint mintegy 400 szurkoló várta a csapatbuszt a klub edzőközpontjánál, ahol többek között Terem Moffi, Jeremie Boga csatárokat és Florian Maurice sportigazgatót vették célba.

A szurkolók blokkolták a buszt, fáklyákat gyújtottak, ellenséges dalokat énekeltek és szidalmazták a játékosokat és a stábtagokat. A szemtanúk szerint az incidens körülbelül 45 percig tartott. Francia médiaértesülések szerint az elefántcsontparti Jeremie Boga hétfő óta betegszabadságon van a konfrontáció következtében.

"A klub megérti a gyenge teljesítmények és az értékeinktől távol álló produkciók miatti frusztrációt" - közölte a Nice hivatalos nyilatkozatában. "Azonban az összejövetel során történt incidensek elfogadhatatlanok. Több klubtagot is célba vettek. Az OGC Nice teljes támogatását nyújtja nekik, és a lehető legerősebben elítéli ezeket a cselekedeteket."

Franciaország OGC Nice Piaci érték: 177,60M Edző: Franck Haise Bajnokság: French Ligue 1 Jelenlegi helyezés: #10 French Ligue 1 helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 9. Toulouse FC 14 4 5 5 20 19 1 17 10. OGC Nice 14 5 2 7 19 26 -7 17 11. Stade Brestois 29 14 4 4 6 19 24 -5 16 Adatlap létrehozva: 2025.12.02.

Az incidens során egy szurkolót beengedtek a buszra, hogy beszéljen, míg Franck Haise vezetőedző is próbált kommunikálni a drukkerekkel. Fabrice Bocquet klubelnök nem volt jelen az eseményen.

A konfrontáció a Nice hatodik egymást követő veresége után történt, amely eredmény a csapatot a 10. helyen tartja a Ligue 1-ben, 14 mérkőzés után 17 ponttal. A csapat, amely a múlt szezonban a negyedik helyen végzett, vasárnap az Angers-t fogadja.