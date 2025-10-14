2025. október 14. kedd Helén
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Mindent tagad a legendás futballedző: esze ágában sincs lelépni, hiába pletykálták

Pénzcentrum
2025. október 14. 18:12

Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától, és kijelentette, hogy elkötelezett a program építése mellett a gyenge szezonkezdet ellenére - jelentette az ESPN.

A hatszoros Super Bowl-győztes edző hétfői sajtótájékoztatóján kategorikusan hamisnak nevezte azokat a pletykákat, melyek szerint végkielégítést keresne vagy távozni szeretne a csapattól. "Nulla igazságtartalmuk van ezeknek a híreknek. Örülök, hogy itt vagyok. Dolgozunk a céljaink elérésén. Nagyon hiszünk a folyamatban. Csak folytatnunk kell a munkát és a küzdelmet, és pontosan ezt tesszük" - jelentette ki Belichick.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2-3-as mérleggel álló North Carolina teljesítménye jelentős kritikákat váltott ki, de Belichick védelmébe vette Michael Lombardi menedzsert, és arra hivatkozott, hogy késői kinevezése miatt hátrányból indultak a tehetségek megszerzésében. "Meredekebb a tanulási görbe, mint mindannyian vártuk" - ismerte el Bubba Cunningham atlétikai igazgató, aki a sajtótájékoztatón más magas rangú egyetemi vezetőkkel együtt részt vett. 

Az elmúlt hetekben több belső feszültségről is érkeztek hírek a csapatnál. Lombardi nemrég levelet küldött az adományozóknak, amelyben türelmet kért az "újjáépítési" folyamat során, ami több játékos nemtetszését is kiváltotta. Arról, hogy az edző lemondását már többen is pedzegették, korábban mi is írtunk:

Apja válthatja a legendás futballedzőt: lejárt a hatszoros bajnok veterán ideje?
EZ IS ÉRDEKELHET
Apja válthatja a legendás futballedzőt: lejárt a hatszoros bajnok veterán ideje?
Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.

Belichick ugyanakkor elutasította a belső problémákról szóló beszámolókat, és hangsúlyozta, hogy a vezetőség támogatását élvezi.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A North Carolina két hét szünet után pénteken a Cal ellen játszik idegenben az ACC-ben. "Mindenkit leginkább a végeredmény érdekel, és én vagyok ennek a listának az élén" - mondta Belichick. "De ez egy folyamat. Kultúrát építesz, programot építesz, és végül jönnek az eredmények. Mikor fog ez megtörténni? Remélhetőleg minél hamarabb. Keményen dolgozunk, hogy eljussunk oda."
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #felsőoktatás #sport #edző #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:04
18:44
18:35
18:12
18:09
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
5 napja
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
1 hete
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 19:04
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 18:44
Lassan visszatér az élet ebben a lesajnált országrészbe: egyre jobb itt élni
Agrárszektor  |  2025. október 14. 18:32
Világszintű problémával nézünk szembe: most mindenképpen lépni kell