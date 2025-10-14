Mindent tagad a legendás futballedző: esze ágában sincs lelépni, hiába pletykálták

Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától, és kijelentette, hogy elkötelezett a program építése mellett a gyenge szezonkezdet ellenére - jelentette az ESPN.

A hatszoros Super Bowl-győztes edző hétfői sajtótájékoztatóján kategorikusan hamisnak nevezte azokat a pletykákat, melyek szerint végkielégítést keresne vagy távozni szeretne a csapattól. "Nulla igazságtartalmuk van ezeknek a híreknek. Örülök, hogy itt vagyok. Dolgozunk a céljaink elérésén. Nagyon hiszünk a folyamatban. Csak folytatnunk kell a munkát és a küzdelmet, és pontosan ezt tesszük" - jelentette ki Belichick.

A 2-3-as mérleggel álló North Carolina teljesítménye jelentős kritikákat váltott ki, de Belichick védelmébe vette Michael Lombardi menedzsert, és arra hivatkozott, hogy késői kinevezése miatt hátrányból indultak a tehetségek megszerzésében. "Meredekebb a tanulási görbe, mint mindannyian vártuk" - ismerte el Bubba Cunningham atlétikai igazgató, aki a sajtótájékoztatón más magas rangú egyetemi vezetőkkel együtt részt vett.

Az elmúlt hetekben több belső feszültségről is érkeztek hírek a csapatnál. Lombardi nemrég levelet küldött az adományozóknak, amelyben türelmet kért az "újjáépítési" folyamat során, ami több játékos nemtetszését is kiváltotta. Arról, hogy az edző lemondását már többen is pedzegették, korábban mi is írtunk:

Belichick ugyanakkor elutasította a belső problémákról szóló beszámolókat, és hangsúlyozta, hogy a vezetőség támogatását élvezi.

A North Carolina két hét szünet után pénteken a Cal ellen játszik idegenben az ACC-ben. "Mindenkit leginkább a végeredmény érdekel, és én vagyok ennek a listának az élén" - mondta Belichick. "De ez egy folyamat. Kultúrát építesz, programot építesz, és végül jönnek az eredmények. Mikor fog ez megtörténni? Remélhetőleg minél hamarabb. Keményen dolgozunk, hogy eljussunk oda."