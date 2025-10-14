A 98 éves legendás matematikus, Obádovics Gyula mind a mai napig reggelente a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke...
Mindent tagad a legendás futballedző: esze ágában sincs lelépni, hiába pletykálták
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától, és kijelentette, hogy elkötelezett a program építése mellett a gyenge szezonkezdet ellenére - jelentette az ESPN.
A hatszoros Super Bowl-győztes edző hétfői sajtótájékoztatóján kategorikusan hamisnak nevezte azokat a pletykákat, melyek szerint végkielégítést keresne vagy távozni szeretne a csapattól. "Nulla igazságtartalmuk van ezeknek a híreknek. Örülök, hogy itt vagyok. Dolgozunk a céljaink elérésén. Nagyon hiszünk a folyamatban. Csak folytatnunk kell a munkát és a küzdelmet, és pontosan ezt tesszük" - jelentette ki Belichick.
A 2-3-as mérleggel álló North Carolina teljesítménye jelentős kritikákat váltott ki, de Belichick védelmébe vette Michael Lombardi menedzsert, és arra hivatkozott, hogy késői kinevezése miatt hátrányból indultak a tehetségek megszerzésében. "Meredekebb a tanulási görbe, mint mindannyian vártuk" - ismerte el Bubba Cunningham atlétikai igazgató, aki a sajtótájékoztatón más magas rangú egyetemi vezetőkkel együtt részt vett.
Az elmúlt hetekben több belső feszültségről is érkeztek hírek a csapatnál. Lombardi nemrég levelet küldött az adományozóknak, amelyben türelmet kért az "újjáépítési" folyamat során, ami több játékos nemtetszését is kiváltotta. Arról, hogy az edző lemondását már többen is pedzegették, korábban mi is írtunk:
Belichick ugyanakkor elutasította a belső problémákról szóló beszámolókat, és hangsúlyozta, hogy a vezetőség támogatását élvezi.
A North Carolina két hét szünet után pénteken a Cal ellen játszik idegenben az ACC-ben. "Mindenkit leginkább a végeredmény érdekel, és én vagyok ennek a listának az élén" - mondta Belichick. "De ez egy folyamat. Kultúrát építesz, programot építesz, és végül jönnek az eredmények. Mikor fog ez megtörténni? Remélhetőleg minél hamarabb. Keményen dolgozunk, hogy eljussunk oda."
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
