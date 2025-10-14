Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatalmasat húzott az Újpest: összeállnak a Red Bullal, vajon mi sül ki ebből?
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Stratégiai partneri megállapodás jött létre az Újpest FC és a Red Bull futballcsoportja között - erről magaa a klub számolt be. Először ma délelőtt a klub hivatalos Facebook-oldalára került ki egy fotó, melyen Ratatics Péter, a lilák elnöke Lőw Zsolttal (a klub egykori játékosa, tavaly a szezon végén az RB Leipzig vezetőedzője) és Jürgen Klopp, a futballcsoport szakmai igazgatója, a Liverpool volt edzője mellett áll egy stadionban.
A képhez azt írták, hogy sokat tanultak a látogatáson, és várják a közös út további fejlődéseit. Ebből már sokan sejtették, hogy valamilyen megállapodás született a Red Bull és a fővárosi lilák között, amit a klub kora délutánra meg is erősített.
Az Újpest FC tulajdonosa, a MOL Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt
- írta a klub a hivatalos közleményben.
Az Újpest és a Red Bull most tehát hivatalossá tettek valamit, amit korábban sokan pletykáltak - igaz, akkor más formában. Még 2017 tavaszán reppent fel a hír, hogy az akkori tulajdonos, Roderick Duchatelet az energiaitalos cégnek adná el a klubot, de akkor ebből semmi sem lett. A Red Bull számos csapatot tulajdonol a világon, többek között Salzburgban, Lipcsében és New Yorkban, és világhírű az utánpótlásnevelési stratégiájuk is.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
