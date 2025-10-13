2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Olaszország, Róma, 2020. január - A Stadio Olimpico légi felvételén. A Lazio és a Roma labdarúgó klubok stadionja
Sport

Nem eladó a legendás olasz futballklub: feljelenti a vezetőség azt, aki ezt terjeszti

Pénzcentrum
2025. október 13. 15:44

A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.

Az olasz Serie A-ban szereplő klub hétfőn közleményben reagált azokra a közösségi médiában és online felületeken terjedő spekulációkra, melyek szerint eladásra kínálnák a csapatot - írja a Reuters.

"Sem katari alapoktól, sem más hazai vagy külföldi szereplőktől nem érkezett ajánlat, érdeklődés vagy javaslat - sem formális, sem informális módon" - hangsúlyozta a klub hivatalos állásfoglalásában. A Lazio szerint ezek az információk "teljesen hamisak, teljesen megalapozatlanok, és kizárólag azzal a céllal gyártották őket, hogy destabilizálják a klubot, szurkolóit és az olasz tőzsdén jegyzett részvényeit".

A római klub közölte, hogy feljelentést tett az igazságügyi hatóságoknál, valamint az olasz pénzügyi és piaci szabályozó szerveknél (Consob és Borsa Italiana) a híresztelések forrásának és felelőseinek azonosítása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
