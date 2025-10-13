Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Nem eladó a legendás olasz futballklub: feljelenti a vezetőség azt, aki ezt terjeszti
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az olasz Serie A-ban szereplő klub hétfőn közleményben reagált azokra a közösségi médiában és online felületeken terjedő spekulációkra, melyek szerint eladásra kínálnák a csapatot - írja a Reuters.
"Sem katari alapoktól, sem más hazai vagy külföldi szereplőktől nem érkezett ajánlat, érdeklődés vagy javaslat - sem formális, sem informális módon" - hangsúlyozta a klub hivatalos állásfoglalásában. A Lazio szerint ezek az információk "teljesen hamisak, teljesen megalapozatlanok, és kizárólag azzal a céllal gyártották őket, hogy destabilizálják a klubot, szurkolóit és az olasz tőzsdén jegyzett részvényeit".
A római klub közölte, hogy feljelentést tett az igazságügyi hatóságoknál, valamint az olasz pénzügyi és piaci szabályozó szerveknél (Consob és Borsa Italiana) a híresztelések forrásának és felelőseinek azonosítása érdekében.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
