Francia sportrajongók nagy tömegei lobogóznak egy stadionban.
Sport

Megszólalt a visszatéréséről a legendás Zidane: ezt a csapatot szeretné megkapni, ha visszatér

Pénzcentrum
2025. október 13. 14:22

Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez, és különösen a francia válogatott kispadjára vágyik - jelentette a Daily Mail.

A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes tréner 2021 óta nem irányít csapatot, amikor lemondott a Real Madrid vezetőedzői posztjáról. Azóta több nagy klubbal, köztük a Manchester Uniteddel és a Paris Saint-Germainnel is hírbe hozták, de konkrét szerződést sehol sem írt alá.

A Festival Dello Sport rendezvényen Zidane egyértelművé tette jövőbeli terveit: "Biztosan visszatérek az edzősködéshez. Nem tudom, mit tartogat számomra a jövő. Az egyik célom, hogy a francia válogatottat irányítsam. Majd meglátjuk."

A jelenlegi francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps várhatóan a 2026-os világbajnokság után távozik posztjáról, ami lehetőséget teremthet Zidane számára, hogy megvalósítsa álmát. Erről korábban mi is beszámoltunk:

Közeledik Zinedine Zidane visszatérése: ezt a csapatot veheti át hamarosan a legenda
Zidane két időszakban összesen 263 mérkőzésen irányította a Real Madridot 2016-2018 és 2019-2021 között. A három Bajnokok Ligája-győzelem mellett két spanyol bajnoki címet és két klubvilágbajnoki trófeát is nyert, mielőtt távozott, miután úgy érezte, a klub vezetősége elvesztette belé vetett bizalmát.

A francia legenda a Juventusszal is kapcsolatba hozták, ahol játékosként szintén megfordult. Erről így nyilatkozott: "A múltban nem jött össze, más döntéseket hoztam. A Juve mindig közel áll a szívemhez, sokat adtak nekem, amikor először odakerültem."
Címlapkép: Getty Images
