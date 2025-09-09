A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Közeledik Zinedine Zidane visszatérése: ezt a csapatot veheti át hamarosan a legenda
Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól - tudósított a Football Espana.
A francia szakember eddigi edzői karrierje során kizárólag a Real Madridnál dolgozott, ahol két időszakban is rendkívül sikeres volt. Első időszakában három Bajnokok Ligája-trófeát és egy bajnoki címet nyert, majd 2019-es visszatérésekor újabb spanyol bajnoki címet szerzett a királyi klubbal. 2021-ben váratlanul távozott, és azóta nem vállalt edzői munkát.
Bár az elmúlt években számos ajánlatot kapott Európa élcsapataitól, köztük a Manchester Unitedtől, a Paris Saint-Germaintől és korábbi klubjától, a Juventustól is, Zidane mindegyiket visszautasította. Még egy 100 millió eurós közel-keleti ajánlatot is elutasított.
A francia válogatott kispadjával azonban már régóta folyamatosan hírbe hozzák. Kylian Mbappé korábban nyíltan beszélt arról, hogy nagy öröm lenne számára, ha Zidane irányítaná a nemzeti csapatot. Meglepetést keltett az is, amikor Didier Deschamps a 2024-es Európa-bajnokság után kétéves szerződéshosszabbítást kapott, annak ellenére, hogy a csapat csak az elődöntőig jutott.
Az L'Equipe értesülései szerint Zidane már készül a francia válogatott irányítására. Egy korábbi, francia válogatott játékosok részvételével tartott évfordulós ünnepségen már viccelődött is a 2026-os kinevezéséről. A francia lap szerint Zidane már konkrét jelzéseket kapott arról, hogy ő lesz Deschamps utódja a 2026-os világbajnokság után.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.