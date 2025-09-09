Közeledik Zinedine Zidane visszatérése: ezt a csapatot veheti át hamarosan a legenda

Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól - tudósított a Football Espana.

A francia szakember eddigi edzői karrierje során kizárólag a Real Madridnál dolgozott, ahol két időszakban is rendkívül sikeres volt. Első időszakában három Bajnokok Ligája-trófeát és egy bajnoki címet nyert, majd 2019-es visszatérésekor újabb spanyol bajnoki címet szerzett a királyi klubbal. 2021-ben váratlanul távozott, és azóta nem vállalt edzői munkát.

Bár az elmúlt években számos ajánlatot kapott Európa élcsapataitól, köztük a Manchester Unitedtől, a Paris Saint-Germaintől és korábbi klubjától, a Juventustól is, Zidane mindegyiket visszautasította. Még egy 100 millió eurós közel-keleti ajánlatot is elutasított.

A francia válogatott kispadjával azonban már régóta folyamatosan hírbe hozzák. Kylian Mbappé korábban nyíltan beszélt arról, hogy nagy öröm lenne számára, ha Zidane irányítaná a nemzeti csapatot. Meglepetést keltett az is, amikor Didier Deschamps a 2024-es Európa-bajnokság után kétéves szerződéshosszabbítást kapott, annak ellenére, hogy a csapat csak az elődöntőig jutott.

Az L'Equipe értesülései szerint Zidane már készül a francia válogatott irányítására. Egy korábbi, francia válogatott játékosok részvételével tartott évfordulós ünnepségen már viccelődött is a 2026-os kinevezéséről. A francia lap szerint Zidane már konkrét jelzéseket kapott arról, hogy ő lesz Deschamps utódja a 2026-os világbajnokság után.