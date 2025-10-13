Két mesteredző védi a Liverpool nyári igazolását: szerintük ez nem a játékos hibája

Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben - írta meg a BBC.

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya kiállt Florian Wirtz mellett, aki egyelőre nem tudott betalálni vagy gólpasszt adni a Premier League-ben a Liverpoolhoz való nyári átigazolása óta. A 22 éves középpályás júniusban 116 millió fontért szerződött a Bayer Leverkusentől az angol klubhoz.

"Bár még nem szerzett gólt, ő az a játékos, aki a legtöbb gólhelyzetet teremti a Premier League-ben" - nyilatkozta Nagelsmann a Sport 1-nek Németország Luxemburg elleni 4-0-s győzelme után. "Nem az ő hibája, ha a csapattársai nem használják ki ezeket, és a statisztikák nem is mutatják a teljes képet."

A szövetségi kapitány szerint Wirtznek egyszerűen időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon az angol bajnoksághoz. "Teljes szabadsággal láttam játszani. Tudja, mire képes és hogyan működnek a dolgok. Nem volt mindig könnyű dolga - most is keményen kell dolgoznia."

Az Opta adatai szerint a Premier League-ben ebben a szezonban senki sem teremtett több gólhelyzetet Wirtznél, aki 21 alkalommal hozta helyzetbe társait. Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere szintén túlzónak tartja a 22 éves játékos körüli negatív visszhangot. "A tehetsége rendkívüli" - mondta Klopp a német n-tv-nek. "A viták kissé eltúlzottak. A Liverpool éppen három egymást követő mérkőzést veszített el, ami szokatlan. De ez is normális az életben, és ezért beszélnek most ilyen dolgokról."

"Wirtz egy évszázados tehetség, és egy idő után újra minden mérkőzésen meg fogja mutatni ezt, ahogyan a Leverkusennél tette" - tette hozzá Klopp. Wirtz legközelebb ma este lép pályára, amikor Németország Észak-Írországgal játszik világbajnoki selejtezőt.