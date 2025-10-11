2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
Budapest, 2025. október 11.A gólszerző Gruber Zsombor a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. A magyar válogatott 2-0-ra győzött az örmények együttese ellen.M
Sport

Kétgólós győzelem: életben tartotta az álmot a magyar válogatott

MTI
2025. október 11. 20:15

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi csapata többnyire meddő mezőnyfölényben játszott, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

Az immár négypontos magyarok a sikerükkel éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre. A magyar csapat legközelebb kedden a kvartett favoritja, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
