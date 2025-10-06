A karibi ország akár 5000 harcossal is támogathatja Oroszországot az ukrajnai háborúban
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült. A világranglista 19. helyezettje szerint a jelenlegi versenynaptár túlságosan megterhelő - írta a BBC.
A 28 éves, korábban a világranglista 8. helyén is álló Kasatkina márciusban váltott orosz állampolgárságról ausztrálra, miután korábban kritizálta hazája LMBTQ-val kapcsolatos törvényeit és az ukrajnai háborút. Az idei szezonban gyengén teljesített, egyetlen tornát sem nyert meg, és 19-21-es mérleggel zárt.
"Már régóta nem vagyok jól, és az eredményeim, teljesítményem is ezt mutatják" - írta közösségi oldalán. "A töréspontnál vagyok, és sajnos nem vagyok egyedül. Az állampolgárságváltással járó érzelmi és mentális stressz csak tetézte a problémákat, és van egy határ, amit egy nőként el tudok viselni."
Kasatkina megemlítette, hogy az elmúlt négy évben nem láthatta édesapját, ami szintén hozzájárult nehézségeihez. "Ha ez gyengeséget jelent, akkor legyen, gyenge vagyok. De tudom, hogy erős vagyok, és még erősebb leszek, ha most távol maradok és feltöltődöm. Itt az ideje, hogy végre magamra hallgassak" - fogalmazott.
Nem Kasatkina az egyetlen, aki idő előtt befejezte a szezont. Az egykori top 5-ös játékosok közül Elina Szvitolina és Paula Badosa is hasonló döntést hozott a közelmúltban. Szvitolina elmondta, hogy "nem érzi magát önmagának", míg Badosa a folyamatos hátproblémák mentális terheiről beszélt. Korábban pedig Amanda Anisimova beszélt arról, hogy szünetet kellett tartania a kimerültség miatt, erről mi is írtunk:
A tenisznaptár hatásairól más játékosok is panaszkodtak. Múlt héten két kínai tornán öt játékos lépett vissza sérülés miatt, a hatszoros Grand Slam-győztes Iga Swiatek pedig "őrültnek" nevezte a versenynaptárat.
A Női Tenisz Szövetség (WTA) kötelezővé tette a top játékosok számára, hogy részt vegyenek minden Grand Slam-tornán, tíz WTA 1000-es és hat 500-as szintű versenyen. A legtöbb 1000-es torna két hétig tart, ahogy a négy Grand Slam is. A játékosok kihagyhatnak kötelező versenyeket sérülés vagy személyes okok miatt, de ilyenkor nem kapnak ranglistapontokat vagy pénzdíjat.
