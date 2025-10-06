2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, 2025. március 20.Dibusz Dénes a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozóján játszott Törökország-Magyarország első mérkőzés előtti bemelegítésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkomplexumban 2025. március 2
Sport

Rendkívüli hír: nem játszik októberben a válogatottban Dibusz Dénes, ez súlyos veszteség

Pénzcentrum
2025. október 6. 13:52

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.

A magyar szövetség X-oldala hétfőn számolt be róla, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a Ferencváros kapusa helyett az MTK hálóőrét, Demjén Patrikot hívta be a keretbe. A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában szombaton az örményeket fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendége lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar csapat a portugálok és az örmények mögött, az íreket megelőzve két fordulót követően a harmadik helyen áll. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #labdarúgás #magyar válogatott #sérülés #mtk #portugália #marco rossi #dibusz dénes #válogatott #vb-selejtezők #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:19
14:02
13:52
13:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
4 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
3
2 hete
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó
4
2 hete
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok
5
3 napja
A második edzés már Piastrié: élesedik a szingapúri F1-hétvége, ki húzza be egészen?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 13:00
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:44
Teljesen elszabadult Donald Trump: már környezete is aggódik, ennek nem lesz jó vége
Agrárszektor  |  2025. október 6. 13:32
Itt a filléres trükk: így lesz egészséges a talajod a kertben szakember nélkül