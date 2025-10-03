2025. október 3. péntek Helga
Jog és igazságszolgáltatás koncepció. A bíró kalapácsa, könyvek, az igazság mérlege. Szürke kő háttér, tükröződések a padlón, hely a tipográfiának. Bírósági terem téma.
Hétéves küzdelem ér véget: feladta az olimpikon futó, a nemi hovatartozását vizsgálták évek óta

Pénzcentrum
2025. október 3. 14:47

Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen, annak ellenére, hogy júliusban kedvező ítéletet kapott az Emberi Jogok Európai Bíróságától - közölte a CNN.

Caster Semenya jogi képviselői csütörtökön jelentették be, hogy az olimpiai bajnok futó lezárja a hét éve tartó jogi csatáját az atlétikában alkalmazott nemi alkalmassági szabályok ellen.

A bejelentés meglepetésként érkezik, hiszen Semenya júliusban részleges győzelmet aratott az Emberi Jogok Európai Bíróságán, ami úgy tűnt, új lendületet ad a sport egyik legvitatottabb ügyének.

A dél-afrikai atléta évek óta küzd a Nemzetközi Atlétikai Szövetség azon szabályai ellen, amelyek korlátozzák bizonyos, természetesen magas tesztoszteronszinttel rendelkező női sportolók versenyzési lehetőségeit.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #bíróság #jog #futás #olimpikon #dél-afrika #atlétika

