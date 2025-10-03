Hétéves küzdelem ér véget: feladta az olimpikon futó, a nemi hovatartozását vizsgálták évek óta

Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen, annak ellenére, hogy júliusban kedvező ítéletet kapott az Emberi Jogok Európai Bíróságától - közölte a CNN.

Caster Semenya jogi képviselői csütörtökön jelentették be, hogy az olimpiai bajnok futó lezárja a hét éve tartó jogi csatáját az atlétikában alkalmazott nemi alkalmassági szabályok ellen.

A bejelentés meglepetésként érkezik, hiszen Semenya júliusban részleges győzelmet aratott az Emberi Jogok Európai Bíróságán, ami úgy tűnt, új lendületet ad a sport egyik legvitatottabb ügyének.

A dél-afrikai atléta évek óta küzd a Nemzetközi Atlétikai Szövetség azon szabályai ellen, amelyek korlátozzák bizonyos, természetesen magas tesztoszteronszinttel rendelkező női sportolók versenyzési lehetőségeit.