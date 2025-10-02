2025. október 2. csütörtök Petra
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Apeldoorn, 2025. március 8.Ekler Luca a paralimpiai női 60 méteres síkfutás döntőjében az apeldoorni fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság betétfutamában 2025. március 8-án. Ekler Luca az ötödik helyen végzett a 60 méteres betétfut
Sport

Hatalmas magyar siker: világcsúccsal győzött a magyar atléta, övő az aranyérem

MTI
2025. október 2. 10:45

Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

A viadal honlapja szerint a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel. Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot.

KATTINTS a friss hírekért, élő sporterdményekért a Sportonlinera!

A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében, magyar idő szerint 15.45-től.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#sport #magyar #siker #világbajnokság #aranyérem #világcsúcs #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:34
10:15
10:04
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
2025. október 1.
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
2025. október 1.
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
2 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
3
4 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
4
2 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
5
1 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 10:04
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 08:45
Nyugdíjkorrekció 2025: kiderült az igazság a novemberi nyugdíjemelésről, itt a rendelet!
Agrárszektor  |  2025. október 2. 10:27
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte