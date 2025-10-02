Az Arsenal ifiedzője, David Horseman egymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól egy Athletic Bilbao elleni UEFA Ifjúsági Liga mérkőzésen történt incidens miatt.
Hatalmas magyar siker: világcsúccsal győzött a magyar atléta, övő az aranyérem
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.
A viadal honlapja szerint a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.
A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel. Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot.
KATTINTS a friss hírekért, élő sporterdményekért a Sportonlinera!
A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében, magyar idő szerint 15.45-től.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.
Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.
A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja.
A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre.
Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp
Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése...
Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező
A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.