Budapest, 2025. október 1.A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. október 1-jén. A csapat másnap a belga Genk vendégeként lép pályára az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.MTI/Illyés
Sport

Hatalmas harc vár a Fradira Belgiumban: a korábbi sztárkapus szerint így kell nekimenniük

MTI
2025. október 2. 13:13

A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat ma esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.

A hálóőr megjegyezte, nem szabad kiindulni a két csapat 2023-as Konferencia-liga párharcából - amelynek mindkét felvonása döntetlennel zárult - hiszen új vezetőedzők ülnek a kispadon, és a játékoskeretek is változtak.

"A Fradinak nem szabad túlságosan tisztelnie az ellenfelet, de nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz, hiszen a korábbi két meccsen sem kapott ki. Ráadásul a rutin is mellettük szólhat, az akkori Genk jóval erősebb és tapasztaltabb volt. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Fradi jobb napot fog ki, esetleg jobban is játszik majd, mint riválisa. Nem gondolom, hogy kontrákra kellene berendezkedni, inkább bátran kell játszani, el kell hinni, hogy meg lehet a győzelem" - nyilatkozta az m4sport.hu-nak adott interjújában Köteles, aki 2009 és 2018 között volt a belga csapat játékosa.

Hozzátette ugyanakkor: a Genk játékfelfogása vélhetően nem változik majd, a klubnál ragaszkodnak az elvekhez. Köteles aktív pályafutása alatt többször hangsúlyozta, néhány belga élvonalbeli meccs színvonalától nem sokkal, vagy egyáltalán nem maradtak el az NB I-es bajnokik, ehhez pedig a mai napig tartja magát.

Biztos vagyok benne, hogy a legjobb magyar csapatok, a Fradi vagy a Puskás Akadémia megállná a helyét a belga bajnokságban

- jelentette ki.

A Genk-Ferencváros találkozó 21 órakor kezdődik a 21 500 férőhelyes Cegeka Arénában. Az összecsapás játékvezetője a görög Anasztásziosz Szidirópulosz lesz, a meccset pedig élőben közvetíti az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is. A meccset élőben követheted a Sportonlineon is, erre a linkre kattintva.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
