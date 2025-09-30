2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Telki, 2025. szeptember 3.A magyar csapat tagjai a labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. szeptember 3-án. A csapat szeptember 6-án Írország ellen lép pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália
Sport

Újra keretet hirdetett Marco Rossi: itt van, kikkel megyünk neki a kövekező két meccsnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 13:15

Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelybe a legutóbbi kerethez képest bekerült a Kocaelispor védője, nincs ott viszont a Ferencváros hátvédje, Szalai Gábor, illetve a Wolfsburgot erősítő Dárdai Bence.

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjában október 11-én Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
