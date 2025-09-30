Rákja van a new york-i NFL-csapat tulajdonosának: saját maga jelentette be, hogy beteg

A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában - írta az ESPN.

A 70 éves Mara, aki a Giants elnöke és vezérigazgatója, a vasárnapi Los Angeles Chargers elleni 21-18-as győzelem során is jelen volt a csapattal. A mérkőzés előtt a pályán tartózkodott családtagjaival és a szervezet munkatársaival együtt, Giants sapkát viselve.

"Erősnek és optimistának érzem magam, és elkötelezett vagyok amellett, hogy ezt pozitív eredménnyel zárjam. Tervezem, hogy a kezelésem alatt is aktív maradok a csapatnál, és szerencsés vagyok, hogy hihetetlen támogatás vesz körül – személyesen, szakmailag és orvosilag egyaránt. Kérem, hogy tiszteljék a magánéletemet és családom magánéletét ebben az időszakban" – nyilatkozta Mara a csapat által kiadott közleményben.

A tulajdonos nem árulta el, milyen típusú rákkal diagnosztizálták. Mara évek óta irányítja a szervezet napi ügyeit, és Steve Tisch-sel együtt a franchise meghatározó arca azóta, hogy apáik, Wellington Mara és Bob Tisch 2005-ben elhunytak.

A Mara és Tisch családok 50-50 százalékban birtokolják a szervezetet. Nemrégiben megállapodtak arról, hogy a franchise 10 százalékát eladják Julia Kochnak és családjának, ami még jóváhagyásra vár. Az eladás várhatóan nem változtat a csapat napi működésén, a Mara és Tisch családok teljes irányítása megmarad.

A jogász végzettségű John Mara 34. évét tölti a Giantsnél, amelyet nagyapja, Tim Mara alapított 1925-ben. Jelenleg az NFL menedzsment tanácsának elnöke, és az elmúlt 24 évben a liga verseny bizottságának is tagja volt.