2025. szeptember 30. kedd Jeromos
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Rákja van a new york-i NFL-csapat tulajdonosának: saját maga jelentette be, hogy beteg

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 12:40

A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában - írta az ESPN.

A 70 éves Mara, aki a Giants elnöke és vezérigazgatója, a vasárnapi Los Angeles Chargers elleni 21-18-as győzelem során is jelen volt a csapattal. A mérkőzés előtt a pályán tartózkodott családtagjaival és a szervezet munkatársaival együtt, Giants sapkát viselve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Erősnek és optimistának érzem magam, és elkötelezett vagyok amellett, hogy ezt pozitív eredménnyel zárjam. Tervezem, hogy a kezelésem alatt is aktív maradok a csapatnál, és szerencsés vagyok, hogy hihetetlen támogatás vesz körül – személyesen, szakmailag és orvosilag egyaránt. Kérem, hogy tiszteljék a magánéletemet és családom magánéletét ebben az időszakban" – nyilatkozta Mara a csapat által kiadott közleményben.

KATTINTS a friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

A tulajdonos nem árulta el, milyen típusú rákkal diagnosztizálták. Mara évek óta irányítja a szervezet napi ügyeit, és Steve Tisch-sel együtt a franchise meghatározó arca azóta, hogy apáik, Wellington Mara és Bob Tisch 2005-ben elhunytak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Mara és Tisch családok 50-50 százalékban birtokolják a szervezetet. Nemrégiben megállapodtak arról, hogy a franchise 10 százalékát eladják Julia Kochnak és családjának, ami még jóváhagyásra vár. Az eladás várhatóan nem változtat a csapat napi működésén, a Mara és Tisch családok teljes irányítása megmarad.

A jogász végzettségű John Mara 34. évét tölti a Giantsnél, amelyet nagyapja, Tim Mara alapított 1925-ben. Jelenleg az NFL menedzsment tanácsának elnöke, és az elmúlt 24 évben a liga verseny bizottságának is tagja volt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #betegség #rák #tulajdonos #rákbeteg #vezérigazgató #new york #nfl #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:15
13:02
12:51
12:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 30.
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
2 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
3
2 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
2 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 13:02
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 10:52
Érik a nyugdíjkrízis Magyarországon: plusz 12 év melóra készülhetnek az idősödő magyarok, ez fájni fog
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 12:33
Sokan lemondtak erről a magyar növényről: már alig termelik itthon