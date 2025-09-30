A megelőzés érdekében információs kampányt is indítanak: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el.
Rákja van a new york-i NFL-csapat tulajdonosának: saját maga jelentette be, hogy beteg
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában - írta az ESPN.
A 70 éves Mara, aki a Giants elnöke és vezérigazgatója, a vasárnapi Los Angeles Chargers elleni 21-18-as győzelem során is jelen volt a csapattal. A mérkőzés előtt a pályán tartózkodott családtagjaival és a szervezet munkatársaival együtt, Giants sapkát viselve.
"Erősnek és optimistának érzem magam, és elkötelezett vagyok amellett, hogy ezt pozitív eredménnyel zárjam. Tervezem, hogy a kezelésem alatt is aktív maradok a csapatnál, és szerencsés vagyok, hogy hihetetlen támogatás vesz körül – személyesen, szakmailag és orvosilag egyaránt. Kérem, hogy tiszteljék a magánéletemet és családom magánéletét ebben az időszakban" – nyilatkozta Mara a csapat által kiadott közleményben.
KATTINTS a friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
A tulajdonos nem árulta el, milyen típusú rákkal diagnosztizálták. Mara évek óta irányítja a szervezet napi ügyeit, és Steve Tisch-sel együtt a franchise meghatározó arca azóta, hogy apáik, Wellington Mara és Bob Tisch 2005-ben elhunytak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Mara és Tisch családok 50-50 százalékban birtokolják a szervezetet. Nemrégiben megállapodtak arról, hogy a franchise 10 százalékát eladják Julia Kochnak és családjának, ami még jóváhagyásra vár. Az eladás várhatóan nem változtat a csapat napi működésén, a Mara és Tisch családok teljes irányítása megmarad.
A jogász végzettségű John Mara 34. évét tölti a Giantsnél, amelyet nagyapja, Tim Mara alapított 1925-ben. Jelenleg az NFL menedzsment tanácsának elnöke, és az elmúlt 24 évben a liga verseny bizottságának is tagja volt.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.
A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.