Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
Negyvenkét éves kapus tér vissza a válogatottba: május óta nem is játszott, itt mi lehet a terv?
A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre, annak ellenére, hogy május óta nem lépett pályára - írta meg a BBC.
A 81-szeres válogatott kapus, aki nyaksérülés után tér vissza, még ebben a szezonban nem szerepelt a Hearts keretében sem. Gordon klubtársát, Zander Clarkot váltja a keretben, miközben Max Johnston (Derby County) és Dominic Hyam (Blackburn Rovers) is kimaradt a csapatból.
Skócia jelenleg négy ponttal áll a selejtezősorozatban, miután 0-0-s döntetlent játszott Dániában, majd 2-0-ra legyőzte Fehéroroszországot. A görögök október 9-én látogatnak a Hampden Parkba, míg a fehéroroszok három nappal később érkeznek Glasgow-ba.
A görögöknek kellemes emlékei vannak legutóbbi hampden parki látogatásukról, amikor a Nemzetek Ligája rájátszásában 3-0-ra győztek, ami egyben Gordon legutolsó válogatott szereplése is volt.
A vb-selejtezők eredményeiért, a csoportok állásáért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Steve Clarke szövetségi kapitány ezúttal kisebb keretet jelölt ki, amelyben nem kapott helyet a Hearts csapatkapitánya, Lawrence Shankland sem, aki hét gólt szerzett ebben a szezonban, valamint a Middlesbrough támadója, Tommy Conway sem. Anthony Ralston, aki Kieran Tierney-vel együtt kimaradt az előző keretből, a hétvégén tért vissza klubcsapatába egy hónapos kihagyás után.
Angus Gunn, aki két kapott gól nélküli mérkőzést játszott a válogatottban korábban ebben a hónapban, nyári átigazolása óta még nem lépett pályára a Nottingham Forest színeiben, míg a Rangers kapusa, Liam Kelly ebben az idényben csak az Alloa Athletic ellen játszott a Premier Sports Kupában.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.