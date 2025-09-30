2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Budapest
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Negyvenkét éves kapus tér vissza a válogatottba: május óta nem is játszott, itt mi lehet a terv?

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 18:44

A 42 éves Craig Gordon visszatér a skót válogatottba a Görögország és Fehéroroszország elleni hazai világbajnoki selejtezőkre, annak ellenére, hogy május óta nem lépett pályára - írta meg a BBC.

A 81-szeres válogatott kapus, aki nyaksérülés után tér vissza, még ebben a szezonban nem szerepelt a Hearts keretében sem. Gordon klubtársát, Zander Clarkot váltja a keretben, miközben Max Johnston (Derby County) és Dominic Hyam (Blackburn Rovers) is kimaradt a csapatból.

Skócia jelenleg négy ponttal áll a selejtezősorozatban, miután 0-0-s döntetlent játszott Dániában, majd 2-0-ra legyőzte Fehéroroszországot. A görögök október 9-én látogatnak a Hampden Parkba, míg a fehéroroszok három nappal később érkeznek Glasgow-ba.

A görögöknek kellemes emlékei vannak legutóbbi hampden parki látogatásukról, amikor a Nemzetek Ligája rájátszásában 3-0-ra győztek, ami egyben Gordon legutolsó válogatott szereplése is volt.

A vb-selejtezők eredményeiért, a csoportok állásáért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Steve Clarke szövetségi kapitány ezúttal kisebb keretet jelölt ki, amelyben nem kapott helyet a Hearts csapatkapitánya, Lawrence Shankland sem, aki hét gólt szerzett ebben a szezonban, valamint a Middlesbrough támadója, Tommy Conway sem. Anthony Ralston, aki Kieran Tierney-vel együtt kimaradt az előző keretből, a hétvégén tért vissza klubcsapatába egy hónapos kihagyás után.

Angus Gunn, aki két kapott gól nélküli mérkőzést játszott a válogatottban korábban ebben a hónapban, nyári átigazolása óta még nem lépett pályára a Nottingham Forest színeiben, míg a Rangers kapusa, Liam Kelly ebben az idényben csak az Alloa Athletic ellen játszott a Premier Sports Kupában.
Címlapkép: Getty Images
