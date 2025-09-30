Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
Futball-lázban ég Kazahsztán: ma indul igazán a kaland, jön a Real Madrid
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba - írta a BBC.
A Kairat Almaty ma este fogadja a Real Madridot a Bajnokok Ligája csoportkörében, ami a kazah klub első hazai mérkőzése lesz a sorozat főtábláján. A csapat első BL-meccsén 4-1-re kikapott a Sporting Lisszabontól, de most a hazai pálya előnyt jelenthet számukra.
A földrajzi távolságok komoly kihívást jelentenek: a Kairat három időzónát és rekordnak számító 6900 kilométert utazott Lisszabonba, míg a Real Madridnak 6441 kilométert kell megtennie Almatyba, ami 13 órás repülőutat jelent - öttel többet, mint New Yorkba.
"A Kazahsztánba való repülés nem egyszerű. Az almaty-i hazai mérkőzések nagy előnyt jelentenek számunkra, és a szurkolóinkkal együtt olyan lesz, mint egy erőd" - nyilatkozta Damir Kassabulat védő a BBC Sportnak.
A két csapat közötti erőkülönbség jelentős: a Kairat keretének értéke mindössze 10,9 millió font, míg a Kylian Mbappét, Vinicius Jr-t és Jude Bellinghamet is foglalkoztató Real Madridé 1,2 milliárd font a Transfermarkt szerint.
A Kairat a BL-ben való szerepléshez vezető úton büntetőpárbajban győzte le a Celticet a selejtezőben, ami hatalmas eredménynek számít. A mérkőzés olyan jelentős volt, hogy egy esküvői pár megszakította a ceremóniát, hogy lássa, amint a 21 éves Temirlan Anarbekov kapus két Celtic-tizenegyest is kivéd.
A kazah csapat 25 fős keretében 12 külföldi és 13 hazai játékos szerepel. Közülük kiemelkedik a 17 éves Dastan Satpaev, aki már ötszörös kazah válogatott, és jövő nyáron 4 millió fontért a Chelsea-hez igazol. Ő lehet az első kazah játékos a Premier League-ben.
Satpaev gyors csatár, akit csapattársai gyakran hasonlítanak Sergio Agüeróhoz. 16 évesen, 10 hónaposan és 26 naposan a BL-selejtezők második legfiatalabb gólszerzője lett az Olimpija Ljubljana ellen. Az idei szezonban 26 hazai mérkőzésen 12 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott.
