Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Futball-lázban ég Kazahsztán: ma indul igazán a kaland, jön a Real Madrid

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 13:43

A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba - írta a BBC.

A Kairat Almaty ma este fogadja a Real Madridot a Bajnokok Ligája csoportkörében, ami a kazah klub első hazai mérkőzése lesz a sorozat főtábláján. A csapat első BL-meccsén 4-1-re kikapott a Sporting Lisszabontól, de most a hazai pálya előnyt jelenthet számukra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A földrajzi távolságok komoly kihívást jelentenek: a Kairat három időzónát és rekordnak számító 6900 kilométert utazott Lisszabonba, míg a Real Madridnak 6441 kilométert kell megtennie Almatyba, ami 13 órás repülőutat jelent - öttel többet, mint New Yorkba.

"A Kazahsztánba való repülés nem egyszerű. Az almaty-i hazai mérkőzések nagy előnyt jelentenek számunkra, és a szurkolóinkkal együtt olyan lesz, mint egy erőd" - nyilatkozta Damir Kassabulat védő a BBC Sportnak.

KATTINTS a Bajnokok Ligája friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!

A két csapat közötti erőkülönbség jelentős: a Kairat keretének értéke mindössze 10,9 millió font, míg a Kylian Mbappét, Vinicius Jr-t és Jude Bellinghamet is foglalkoztató Real Madridé 1,2 milliárd font a Transfermarkt szerint.

A Kairat a BL-ben való szerepléshez vezető úton büntetőpárbajban győzte le a Celticet a selejtezőben, ami hatalmas eredménynek számít. A mérkőzés olyan jelentős volt, hogy egy esküvői pár megszakította a ceremóniát, hogy lássa, amint a 21 éves Temirlan Anarbekov kapus két Celtic-tizenegyest is kivéd.

A kazah csapat 25 fős keretében 12 külföldi és 13 hazai játékos szerepel. Közülük kiemelkedik a 17 éves Dastan Satpaev, aki már ötszörös kazah válogatott, és jövő nyáron 4 millió fontért a Chelsea-hez igazol. Ő lehet az első kazah játékos a Premier League-ben.

Satpaev gyors csatár, akit csapattársai gyakran hasonlítanak Sergio Agüeróhoz. 16 évesen, 10 hónaposan és 26 naposan a BL-selejtezők második legfiatalabb gólszerzője lett az Olimpija Ljubljana ellen. Az idei szezonban 26 hazai mérkőzésen 12 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott.
Címlapkép: Getty Images
#sport #futball #kazahsztán #bajnokok ligája #bl #premier league #real madrid #chelsea

