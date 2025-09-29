2025. szeptember 29. hétfő Mihály
16 °C Budapest
Mogyoród, 2024. július 20.Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzése elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-ánMTI/Balogh Zoltán
Sport

Hatalmas csapás érte a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont: elvesztette régi barátját

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 14:11

Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.

Négy nap intenzív ápolás és élethalálharc után elpusztult Lewis Hamilton kutyája, Roscoe - a hírt a Ferrari versenyzője maga osztotta meg Instagram-oldalán.

Hamilton a posztban azt írja: a legnehezebb döntést hozta meg, de nem akarták, hogy a kutya még sokáig szenvedjen.

Négy napig feküdt csövekre kötve, elképesztő fájdalmakkal harcolva, mire meg tudtam hozni a legnehezebb döntést, és elbúcsúztam Roscoe-tól. Sosem adta fel a küzdelmet, és a legvégsőkig harcolt. Az, hogy behoztam őt az életembe, a legjobb döntésem volt valaha, és hálával gondolok vissza az együtt töltött évekre. Roscoe vasárnap halt meg, a karjaim között

- tudtatta a részleteket Hamilton.

Roscoe 12 éves bulldog volt, és a versenyző kutyájaként igazi sztár-státuszt vívott ki magának a teljes F1-es világban. Állapota a múlt hét végén fordult válságosra, akkor Hamilton azt kérte, hogy mindenki szurkoljon az eb felépüléséért.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#kutya #sport #halál #betegség #instagram #ferrari #lewis hamilton #autósport #f1

