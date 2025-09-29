"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Hatalmas csapás érte a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont: elvesztette régi barátját
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Négy nap intenzív ápolás és élethalálharc után elpusztult Lewis Hamilton kutyája, Roscoe - a hírt a Ferrari versenyzője maga osztotta meg Instagram-oldalán.
Hamilton a posztban azt írja: a legnehezebb döntést hozta meg, de nem akarták, hogy a kutya még sokáig szenvedjen.
Négy napig feküdt csövekre kötve, elképesztő fájdalmakkal harcolva, mire meg tudtam hozni a legnehezebb döntést, és elbúcsúztam Roscoe-tól. Sosem adta fel a küzdelmet, és a legvégsőkig harcolt. Az, hogy behoztam őt az életembe, a legjobb döntésem volt valaha, és hálával gondolok vissza az együtt töltött évekre. Roscoe vasárnap halt meg, a karjaim között
- tudtatta a részleteket Hamilton.
Roscoe 12 éves bulldog volt, és a versenyző kutyájaként igazi sztár-státuszt vívott ki magának a teljes F1-es világban. Állapota a múlt hét végén fordult válságosra, akkor Hamilton azt kérte, hogy mindenki szurkoljon az eb felépüléséért.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.
A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.
Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak.
A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.
A Pittsburgh Steelers vasárnap Dublinban játszik NFL-mérkőzést, ami különleges jelentőséggel bír a csapatot alapító Rooney család számára.
A 21 éves Billy Vigar múlt szombaton, egy bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos agysérülést.
A teljes magyar lakosság klasszikus pénzügyi vagyona eltörpül az európai futballóriások értéke mögött.
Sergio Busquets, a spanyol válogatott és a Barcelona korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy az idei MLS-szezon végén, decemberben visszavonul a profi labdarúgástól.
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
