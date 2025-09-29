Hatalmas botrány tört ki a golfversenyen: sörrel dobták meg a világsztár nejét

Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést, miután feleségét, Ericát egy amerikai drukker által dobott ital találta el a New York-i versenyen - írta a BBC.

Az incidens a 17. szakasznál történt Bethpage-ben, miközben McIlroy barátjával, Shane Lowryval játszott szombat délután. "Ennek tabunak kellene lennie, de ezen a héten nem volt az" - nyilatkozta az északír golfozó, miután Európa 15-13-ra legyőzte az Egyesült Államokat vasárnap.

"Erica jól van. Erős nő. Az egész heti történéseket méltósággal és tartással kezelte, ahogy mindig is. Szeretem őt, és jól fogjuk ünnepelni ezt a győzelmet" - tette hozzá McIlroy. Lowry megerősítette: "Két napot töltöttem Erica McIlroy társaságában, és döbbenetes mennyiségű sértést kapott."

A világranglista második helyezettje szerint a Ryder Kupa győzelem megkoronázta "pályafutása legjobb évét", miután megnyerte a Masterst is, ezzel teljesítve a négy major tornából álló Grand Slamet, valamint az Ír Opent is sikerült megnyernie.

Bár McIlroy általában az amerikai szurkolók kedvence, mivel a PGA Touron játszik, ezen a héten ő volt a gúnyolódások fő célpontja. A New York-i ellenséges közönségre számítottak, és bár a pénteki nyitónap viszonylag nyugodtan telt, szombaton kezdődtek a sértések, amikor Európa hétpontos előnyre tett szert.

McIlroy végül elvesztette a türelmét, és káromkodva válaszolt egy nézőnek, aki akkor kiabált, amikor ő éppen a labdát készült elütni. "Visszaszóltam, mert néhányszor kihoztak a sodromból, de próbáltunk minden felénk irányuló dolgot méltósággal kezelni, és úgy érzem, nagyrészt sikerült is" - mondta.

"Nehéz hét volt mindannyiunknak. De ugyanakkor teljesítményünkkel elhallgattattuk őket" - tette hozzá a golfozó.

A következő Ryder Kupát 2027-ben az írországi Adare Manorban rendezik, és McIlroy határozottan állítja, hogy az általa elszenvedett sértések nem fognak előfordulni, amikor a verseny a 100. évfordulóját ünnepli.

"A golfot magasabb mércével kellene mérni, mint amit ezen a héten láttunk" - jelentette ki. "A golf képes egyesíteni az embereket. A golf jó életleckéket tanít. Etikettet tanít. Megtanít a szabályok szerint játszani. Megtanít tisztelni másokat."

"Néha ezen a héten nem ezt láttuk. Szóval nem, ez nem elfogadható a Ryder Kupán. Gondoskodni fogunk arról, hogy elmondjuk szurkolóinknak Írországban 2027-ben, hogy ami itt történt ezen a héten, az elfogadhatatlan."

McIlroy hozzátette, hogy "bosszantaná", ha amerikai lenne, a hazai játékosoknak nyújtott támogatás szintje miatt. "Nem hallottam sok kiáltást Scottie-nak [Scheffler - McIlroy vasárnapi ellenfele], de sok kiáltást hallottam ellenem" - mondta.

"Támogassátok a játékosaitokat. A biztonsági jelenlét mértéke őrült volt. Semmi nem történt volna, nem lett volna fizikai összetűzés, de sok elfogadhatatlan nyelvezet és sértő viselkedés volt" - zárta gondolatait a golfozó.