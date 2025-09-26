Amikor a futballmeccs sokkal többé válik: így készül a dublini meccsre az NFL-es Steelers

A Pittsburgh Steelers vasárnap Dublinban játszik NFL-mérkőzést, ami különleges jelentőséggel bír a csapatot alapító Rooney család számára, akiknek ősei az 1840-es években vándoroltak ki Írországból - írja a BBC Sport.

Amikor vasárnap felcsendülnek a himnuszok a dublini Croke Parkban, az különleges pillanat lesz mindenki számára - különösen a Rooney családnak, akik az NFL egyik legpatinásabb franchise-át hozzák el őseik szülőföldjére, közel 100 évvel azután, hogy ír felmenőik megalapították a Pittsburgh Steelers csapatát.

"Ez a mérkőzés többről szól, mint a futball - a Rooney család miatt és mert Írországban vagyunk" - nyilatkozta a BBC-nek Ike Taylor, a Steelers korábbi játékosa.

Art Rooney dédszülei azon becsült kétmillió ír közé tartoztak, akik a nagy éhínség idején vándoroltak Észak-Amerikába. Miután az 1840-es években elhagyták a Down megyei Newry-t, Walesen és Kanadán keresztül végül Pennsylvaniában telepedtek le. Art 1901-ben született, és sokoldalú sportoló lett. 1933-ban 2500 dollárért (1870 fontért) vásárolt NFL-franchise-t. A csapatot 1940-ben nevezték át Steelers-re, Pittsburgh acéliparának elismeréseként.

A Steelers évtizedekig küszködött, mielőtt 1969-ben Chuck Noll lett a vezetőedző. Dan Rooney, Art legidősebb fia, már fiatalon a csapat vezetőségében dolgozott, és 36 éves volt, amikor általános menedzserként alkalmazta Nollt.

Ez fordulópontot jelentett a csapat sorsában. 1970-ben új stadionba költöztek, és 1975-től kezdve a Steelers hat év alatt négy Super Bowlt nyert. 2006-ban és 2009-ben további kettőt nyertek, így jelenleg a New England Patriots-szal osztoznak a legtöbb Super Bowl győzelem rekordján.

Dan Rooney már a csapat napi működését irányította, mielőtt 1975-ben elnök lett. Egy évvel később jótékonysági szervezetet alapított, amely ma Ireland Funds néven ismert, és több mint 650 millió dollárt (485 millió fontot) gyűjtött össze világszerte ír szervezetek számára.

Ahogy az NFL globálisan terjeszkedni kezdett, Rooney szorgalmazta egy írországi mérkőzés megrendezését, ami 1997-ben valósult meg, amikor a Steelers a Chicago Bears ellen játszott a Croke Parkban. Rooney kulcsfontosságú változásokat is felügyelt a ligában, beleértve a 2003-as "Rooney-szabály" bevezetését, amely előírja, hogy minden vezetőedzői és általános menedzseri pozícióra kisebbségi jelöltet is meg kell hallgatni.

2009 és 2012 között Rooney az Egyesült Államok írországi nagyköveteként szolgált, és gondoskodott arról, hogy Írország mind a 32 megyéjét meglátogassa. "Az volt a cél, hogy tudassuk az emberekkel, Amerika törődik velük" - mondta.

Dan Rooney halála után Michael D. Higgins ír elnök kijelentette, hogy Rooney "mélyen elkötelezett volt Írország iránt", és hogy a békéhez és megbékéléshez való hozzájárulása "valódi és kézzelfogható örökséget" hagyott hátra.

A Steelers szervezete továbbra is családi vállalkozás a Rooney-k számára. Öt családtag dolgozik még mindig a vezetőségben, köztük Art II legidősebb fia, Dan, aki jelenleg az üzletfejlesztési és stratégiai igazgató. "Miközben felnőttem, nagyapám és apám mindig beszéltek Írország iránti szeretetükről, így ez egy álom beteljesülése a Rooney család számára" - nyilatkozta a BBC-nek. "Nagyapám mélyen törődött azzal, hogy kapcsolatba lépjünk a szigettel és lakóival, és ezt most nagymértékben meg is tesszük ezen a héten."

A csapat flag-football eseményt tartott Belfastban, és számos közösségi rendezvényt szervezett Írország-szerte, mielőtt Dublin a hatodik nemzetközi város lesz, amely NFL alapszakasz mérkőzést rendez.

"Nincs még egy olyan nemzetközi mérkőzés, ahol a csapat, a tulajdonosok és az ország közötti kapcsolat ilyen mély lenne" - mondta Peter O'Reilly NFL-vezető. Mike Tomlin, aki 2007 óta a Steelers vezetőedzője, így emlékezett: "Sokat gondolok a néhai nagykövet Rooney-ra, és hogy mennyire lelkes lenne ezzel az úttal kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy mosolyogva néz le ránk ezen a hétvégén."