Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A ketrecbe várja a bokszbajnok a youtubert: hatalmas MMA-harc van készülőben
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét - írta meg a Yahoo Sports.
Jake Paul ambiciózus terveket szövöget a küzdősportok világában. A közösségi médiából ismert, majd bokszolóvá vált amerikai már november 15-én Gervonta Davis WBA könnyűsúlyú bajnok ellen lép ringbe egy Netflix által közvetített gálamérkőzésen, és már tárgyalásokat folytat Anthony Joshua korábbi nehézsúlyú világbajnokkal egy 2026-os összecsapásról.
Paul most még magasabbra tette a lécet: a jelenlegi vitathatatlan nehézsúlyú világbajnokot, Olekszandr Usykot vette célba. A két sportoló júliusban már szemtől szembe került egymással a ringben, miután az ukrán bajnok ötödik menetes kiütéssel győzte le Daniel Duboist, és ezzel másodszor lett vitathatatlan nehézsúlyú bajnok.
Paul szerdán a közösségi médiában közzétett ötéves tervében megerősítette, hogy szeretne megmérkőzni Usykkal, de nem bokszmérkőzésen, hanem MMA-ban. Usyk komolyan vette a kihívást, és válaszolt is Paulnak: "Jó terv, Jake. De én nem az 5. helyért vagyok itt – csak az elsőért. Hamarosan lezárom a boksz-fejezetet, és utána várni foglak a ketrecben. Lássuk, van-e bátorságod, vagy csak a hype-ra éhezel."
Usyk februárban bejelentette, hogy már csak két mérkőzése van hátra az elkerülhetetlenül a Hírességek Csarnokába kerülő bokszkarrierjében. Azóta legyőzte Duboist, ami azt jelenti, hogy következő mérkőzése várhatóan az utolsó lesz a profibokszban - de most úgy tűnik, nem áll szándékában teljesen visszavonulni a küzdősportoktól.
Paul 2023-ban többéves szerződést írt alá a PFL MMA-szervezettel, de hivatalos MMA-mérkőzésen még nem vett részt. Egy Usyk elleni MMA-összecsapás kétségtelenül hatalmas médiaesemény lenne, és folytatná Paul sorozatát a nagy figyelmet keltő küzdősport-események szervezésében.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
