A ketrecbe várja a bokszbajnok a youtubert: hatalmas MMA-harc van készülőben

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 13:14

Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét - írta meg a Yahoo Sports.

Jake Paul ambiciózus terveket szövöget a küzdősportok világában. A közösségi médiából ismert, majd bokszolóvá vált amerikai már november 15-én Gervonta Davis WBA könnyűsúlyú bajnok ellen lép ringbe egy Netflix által közvetített gálamérkőzésen, és már tárgyalásokat folytat Anthony Joshua korábbi nehézsúlyú világbajnokkal egy 2026-os összecsapásról.

Paul most még magasabbra tette a lécet: a jelenlegi vitathatatlan nehézsúlyú világbajnokot, Olekszandr Usykot vette célba. A két sportoló júliusban már szemtől szembe került egymással a ringben, miután az ukrán bajnok ötödik menetes kiütéssel győzte le Daniel Duboist, és ezzel másodszor lett vitathatatlan nehézsúlyú bajnok.

Paul szerdán a közösségi médiában közzétett ötéves tervében megerősítette, hogy szeretne megmérkőzni Usykkal, de nem bokszmérkőzésen, hanem MMA-ban. Usyk komolyan vette a kihívást, és válaszolt is Paulnak: "Jó terv, Jake. De én nem az 5. helyért vagyok itt – csak az elsőért. Hamarosan lezárom a boksz-fejezetet, és utána várni foglak a ketrecben. Lássuk, van-e bátorságod, vagy csak a hype-ra éhezel."

Usyk februárban bejelentette, hogy már csak két mérkőzése van hátra az elkerülhetetlenül a Hírességek Csarnokába kerülő bokszkarrierjében. Azóta legyőzte Duboist, ami azt jelenti, hogy következő mérkőzése várhatóan az utolsó lesz a profibokszban - de most úgy tűnik, nem áll szándékában teljesen visszavonulni a küzdősportoktól.

Paul 2023-ban többéves szerződést írt alá a PFL MMA-szervezettel, de hivatalos MMA-mérkőzésen még nem vett részt. Egy Usyk elleni MMA-összecsapás kétségtelenül hatalmas médiaesemény lenne, és folytatná Paul sorozatát a nagy figyelmet keltő küzdősport-események szervezésében.
Címlapkép: Getty Images
