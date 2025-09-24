2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Jönnek a robotok az amerikai topligába: jövőre már így is lehet elemezni

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 14:20

A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek - írta a The Guardian.

Az MLB 11 fős versenyügyi bizottsága kedden jóváhagyta az Automatizált Labda/Strike Rendszer (ABS) bevezetését a 2026-os szezontól. Az emberi játékvezetők továbbra is ítélkeznek majd, de a csapatok mérkőzésenként két alkalommal kérhetnek felülvizsgálatot, hosszabbításban pedig további lehetőségeket kapnak.

A kifogást a dobó, az elkapó vagy az ütőjátékos jelezheti a sisak vagy a sapka megérintésével. Sikeres felülvizsgálat esetén a csapat megtarthatja a kihívási lehetőségét. Az eredményt grafikus formában mutatják majd a kivetítőkön.

A robotbírók bevezetése várhatóan csökkenti a kiállítások számát. Az MLB adatai szerint tavaly a kiállítások 61,5%-a, idén pedig (vasárnapig) 60,3%-a labda-strike ítéletekkel volt kapcsolatos. Az UmpScorecards szerint a játékvezetők jelenleg körülbelül 94%-os pontossággal ítélik meg a dobásokat.

Az ABS rendszert, amely Hawk-Eye kamerákat használ, 2019 óta tesztelik a minor league-ben. Az MLB 2024 júniusában a Triple-A ligában teljes kihívási rendszerre váltott, majd idén a tavaszi felkészülési időszakban is alkalmazta a rendszert.

A tavaszi felkészülési időszakban a csapatok a labda/strike kihívások 52,2%-át (1182-ből 617-et) nyerték meg. A Triple-A ligában az átlagos kihívások száma mérkőzésenként 3,9-ről 4,2-re nőtt, míg a sikerességi arány 50,6%-ról 49,5%-ra csökkent. A védekező csapatok a kihívások 53,7%-át, a támadók pedig 45%-át nyerték meg idén.

Az MLB különböző alakú és értelmezésű strike zónákkal kísérletezett az ABS rendszerben, beleértve a háromdimenziós verziókat is. Jelenleg a rendszer kizárólag aszerint ítél, hogy a labda hol halad át a tányér középpontján, 8,5 hüvelykre az elejétől és a hátuljától. A strike zóna teteje az ütőjátékos magasságának 53,5%-a, az alja pedig 27%-a. Minden játékost az előszezonban megmérnek, hogy az ABS pontosan értékelhesse a magasságukat.

A kihívási rendszer úgy vezeti be az ABS-t, hogy közben nem szünteti meg a "pitch framing"-et, azt a kifinomult technikát, amellyel az elkapók a testükkel és a kesztyűjükkel próbálják a határeseteket strike-nak láttatni. Ez a képesség kritikus fontosságúvá vált a profi elkapók számára, bár a gyakorlat nem mindenhol népszerű.

"Az, hogy embereket fizetnek csalásért, strike-ok lopásáért, hogy egy nem strike dobást a zónába mozgatnak, hogy megtévesszék a játékvezetőt, felfoghatatlan számomra" - nyilatkozta Bobby Valentine korábbi menedzser.

Bruce Bochy, a Texas menedzsere, aki 1978-87 között volt profi elkapó, szerint a régi iskola játékvezetői, mint Bruce Froemming és Billy Williams soha nem fogadták volna el a pitch framing-et. Elmondása szerint azt mondták volna neki: "Ha még egyszer ezt csinálod, soha többé nem kapsz strike-ot."

Az MLB versenyügyi bizottságában csapatvezetők mellett olyan játékosok is helyet kapnak, mint az Arizona játékosa, Corbin Burnes és Cal Raleigh, aki idén vezeti a hazafutások listáját.
Címlapkép: Getty Images
#sport #változás #verseny #amerika #szabály #technológia #usa #döntés #mesterséges intelligencia #robotika #baseball #amerikai sportok #2026

