"Kussoljatok már el!": így ordított játékosaival a United edzője, meg is lett az eredménye

Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás - erről a korábbi játékosok beszéltek hosszú évekkel az eset után.
A Manchester United legendás edzője, Sir Alex Ferguson szigorú fegyelméről volt ismert, és úgy tűnik, még a csapatbuszon való videójátékozás sem kerülhette el figyelmét. Paul Scholes, a klub korábbi középpályása a The Good, The Bad and The Football podcastben osztotta meg ezt a történetet Paddy McGuinness műsorvezetővel és Nicky Butt egykori csapattársával beszélgetve.
A beszélgetés akkor kezdődött, amikor McGuinness megemlítette Wayne Rooney korábbi állítását. A klub gólrekordere szerint a United hihetetlen sikereinek egyik kulcsa a csapatbuszon közösen játszott videójátékok voltak, amelyek erősítették a játékosok közötti köteléket. Paul Scholes korábbi United-játékos osztotta meg ezt a történetet, miközben Wayne Rooney korábban épp a közös játékot nevezte meg a csapat sikerének egyik kulcsaként
Több United-játékos, köztük Rio Ferdinand, John O'Shea és Wes Brown is részt vett a PlayStation Portable-ön játszott, SOCOM nevű lövöldözős játékkal. Azonban Rooney állításaival ellentétben ezek a közös játszások nem nyerték el Sir Alex tetszését, aki híres volt határozott vezetési stílusáról.
Amikor Scholes-t kérdezték Rooney megjegyzéseiről, így válaszolt:
Én nem játszottam ezeket a játékokat, inkább a fiatalabb srácok a csapatban. A PSP-n játszottak, és hallottam, ahogy hátul mind káromkodva kiabálnak egymással, valami lövöldözős játék, háborús játék volt, és ez volt minden, amit hallani lehetett, és rohadtul idegesítő volt. Emlékszem, hogy a főnök hátrament a buszon, és azt mondta: 'Kussoljatok már el' - mert mind kiabáltak egymással. 'Az Arsenal ellen megyünk idegenbe, mi van veletek'?
- idézte fel Ferguson rendcsinálást az egykori játékos. Ugyanakkor elismerte, hogy a közös játéknak lehettek pozitív hatásai is: "Néha egész vicces, ahogy hátul rendesen egymásnak esnek, és van benne bajtársiasság is, meg csapatjáték is."
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
