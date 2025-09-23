2025. szeptember 23. kedd Tekla
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

"Kussoljatok már el!": így ordított játékosaival a United edzője, meg is lett az eredménye

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 17:18

Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás - erről a korábbi játékosok beszéltek hosszú évekkel az eset után.

A Manchester United legendás edzője, Sir Alex Ferguson szigorú fegyelméről volt ismert, és úgy tűnik, még a csapatbuszon való videójátékozás sem kerülhette el figyelmét. Paul Scholes, a klub korábbi középpályása a The Good, The Bad and The Football podcastben osztotta meg ezt a történetet Paddy McGuinness műsorvezetővel és Nicky Butt egykori csapattársával beszélgetve.

A beszélgetés akkor kezdődött, amikor McGuinness megemlítette Wayne Rooney korábbi állítását. A klub gólrekordere szerint a United hihetetlen sikereinek egyik kulcsa a csapatbuszon közösen játszott videójátékok voltak, amelyek erősítették a játékosok közötti köteléket. Paul Scholes korábbi United-játékos osztotta meg ezt a történetet, miközben Wayne Rooney korábban épp a közös játékot nevezte meg a csapat sikerének egyik kulcsaként

Több United-játékos, köztük Rio Ferdinand, John O'Shea és Wes Brown is részt vett a PlayStation Portable-ön játszott, SOCOM nevű lövöldözős játékkal. Azonban Rooney állításaival ellentétben ezek a közös játszások nem nyerték el Sir Alex tetszését, aki híres volt határozott vezetési stílusáról.

Amikor Scholes-t kérdezték Rooney megjegyzéseiről, így válaszolt:

Én nem játszottam ezeket a játékokat, inkább a fiatalabb srácok a csapatban. A PSP-n játszottak, és hallottam, ahogy hátul mind káromkodva kiabálnak egymással, valami lövöldözős játék, háborús játék volt, és ez volt minden, amit hallani lehetett, és rohadtul idegesítő volt. Emlékszem, hogy a főnök hátrament a buszon, és azt mondta: 'Kussoljatok már el' - mert mind kiabáltak egymással. 'Az Arsenal ellen megyünk idegenbe, mi van veletek'?

- idézte fel Ferguson rendcsinálást az egykori játékos. Ugyanakkor elismerte, hogy a közös játéknak lehettek pozitív hatásai is: "Néha egész vicces, ahogy hátul rendesen egymásnak esnek, és van benne bajtársiasság is, meg csapatjáték is."

 
Címlapkép: Getty Images
#sport #csapat #videójáték #manchester united #premier league #edző #angol foci #wayne rooney #angol bajnokság

