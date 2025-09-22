2025. szeptember 22. hétfő Móric
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 21.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Végleg búcsút mondhat a vb-álmoknak Lando Norris? Nem élt a lehetőséggel, minden elveszhetett

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 16:42

Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, miközben csapattársa, Oscar Piastri kiesett, így Norris mindössze hat pontot tudott ledolgozni hátrányából a világbajnoki pontversenyben - tudósított a BBC.

A McLaren brit versenyzője a futam után a szombati időmérőt jelölte meg a gyenge eredmény fő okaként. Mivel az előzés szinte lehetetlen volt Bakuban, az időmérőn elért pozíció meghatározta a végeredményt is - Norris pontosan ott fejezte be a versenyt, ahonnan elindult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az időmérő rendkívül nehéz körülmények között zajlott, rekordszámú, hat piros zászlós megszakítással. Piastri balesetet szenvedett és csak a kilencedik helyet szerezte meg, míg Norris, bár lehetősége lett volna jobb pozícióra, csak a hetedik helyet érte el.

Hatalmas Verstappen-győzelem Bakuban: nem csak ő, Sainz is nagyot ünnepelt
EZ IS ÉRDEKELHET
Hatalmas Verstappen-győzelem Bakuban: nem csak ő, Sainz is nagyot ünnepelt
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.

Norris azt a döntését hibáztatta, hogy elsőként ment ki a pályára az utolsó időmérő szakaszban, mondván, a mögötte érkezők jobb körülményeket kaptak. Valóban volt némi eső, és a pálya nedves volt, így minden következő versenyző jobb feltételekkel találkozhatott. Max Verstappen, aki a pole pozíciót szerezte meg, utolsó előttiként futotta meg körét.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella azonban nem a pályára lépés időzítését tartotta problémásnak. "Elégedettek vagyunk ezzel a döntéssel. Tudtuk, hogy ez némi köridőbe kerülhet, de számunkra a legfontosabb az volt, hogy egy biztos kört tudjunk futni" - mondta Stella. "Valójában nem sikerült, de nem feltétlenül a pálya tapadása miatt. Lando kissé elszámította magát és falnak ütközött."

A vasárnapi futamon Norris így értékelte teljesítményét: "Természetesen jobban szerettem volna teljesíteni ma. Tegnap kellett volna jobban teljesítenem. Elsőként mentünk ki, ez volt a döntésünk, és megfizettük ennek az árát. Úgy érzem, közel voltam a maximumhoz ma. Ha a második helyről indultam volna, szerintem másodikként is értem volna célba."

Stella egyetértett azzal, hogy Norris a lehető legjobban teljesített a futamon a körülményekhez képest. "Nem adtunk Landónak olyan autót, amivel előre tudott volna haladni a mezőnyben. Jó versenyt futott, elkerülte a problémákat, tisztán versenyzett, de nem volt elég tempója. Erős versenyt futott, az autóban rejlő potenciál határáig. Szerintem egyetlen más versenyző sem szerzett volna több pontot Lando autójával."

KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Piastri hétvégéje egyértelműen sikertelen volt. A gyakorlásokat apró hibák jellemezték, az időmérőn balesetet szenvedett, a versenyen pedig rossz rajtot vett, ami miatt az utolsó helyre esett vissza, majd öt kanyar után kiesett, amikor rosszul mérte fel az előzési kísérletet Esteban Ocon Haasával szemben.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

"Soha nem fogsz nagyszerűen érezni egy ilyen hétvége után" - mondta az ausztrál. "De végső soron úgy éreztem, hogy a tempó jó volt ezen a hétvégén. Ritka, hogy ennyi végrehajtási hibám van. Ezek költséges hibák voltak, de olyanok, amiket nagyon könnyen ki lehet javítani."

Verstappen tökéletes hétvégét teljesített Bakuban, hibátlanul szerezte meg a pole pozíciót, a győzelmet és a leggyorsabb kört is. Bár még mindig 69 pont a hátránya Piastrival szemben, Stella szerint a holland versenyző továbbra is komoly fenyegetést jelent a világbajnoki címért folytatott harcban.

"Most majd meglátjuk Szingapúrban, ahol jobban kellene teljesítenünk" - mondta Stella. "Remélhetőleg visszatérhetünk a győzelemért folytatott küzdelemhez, és akkor meglátjuk, hogyan alakul a bajnokság további része. De Max határozottan versenyben van a világbajnoki címért. Tudtuk ezt, és ma megerősítést kaptunk."

Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője jól összefoglalta a helyzetet: "Max semmit sem hagy az asztalon, az biztos. Nagy lépést tettek előre az autóval, és most nagyon erős szinten vannak. Az utóbbi két hétvégén nem volt zökkenőmentes a McLaren szereplése, de nem hiszem, hogy a Red Bull most újra dominálna. Nagyon szoros a verseny a McLaren és a Red Bull között, de Max jelenleg jobb munkát végez."

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #világbajnokság #autóverseny #azerbajdzsán #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #f1 #red bull

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:42
16:34
16:07
16:02
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
3 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
3 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
5 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés megszűnése
jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: időszakos biztosításoknál a tartam lejártával

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 16:02
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 15:44
Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 16:33
Változnak a támogatások: mi lesz így a magyar gazdák pénzével?