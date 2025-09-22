Végleg búcsút mondhat a vb-álmoknak Lando Norris? Nem élt a lehetőséggel, minden elveszhetett

Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, miközben csapattársa, Oscar Piastri kiesett, így Norris mindössze hat pontot tudott ledolgozni hátrányából a világbajnoki pontversenyben - tudósított a BBC.
A McLaren brit versenyzője a futam után a szombati időmérőt jelölte meg a gyenge eredmény fő okaként. Mivel az előzés szinte lehetetlen volt Bakuban, az időmérőn elért pozíció meghatározta a végeredményt is - Norris pontosan ott fejezte be a versenyt, ahonnan elindult.
Az időmérő rendkívül nehéz körülmények között zajlott, rekordszámú, hat piros zászlós megszakítással. Piastri balesetet szenvedett és csak a kilencedik helyet szerezte meg, míg Norris, bár lehetősége lett volna jobb pozícióra, csak a hetedik helyet érte el.
Norris azt a döntését hibáztatta, hogy elsőként ment ki a pályára az utolsó időmérő szakaszban, mondván, a mögötte érkezők jobb körülményeket kaptak. Valóban volt némi eső, és a pálya nedves volt, így minden következő versenyző jobb feltételekkel találkozhatott. Max Verstappen, aki a pole pozíciót szerezte meg, utolsó előttiként futotta meg körét.
A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella azonban nem a pályára lépés időzítését tartotta problémásnak. "Elégedettek vagyunk ezzel a döntéssel. Tudtuk, hogy ez némi köridőbe kerülhet, de számunkra a legfontosabb az volt, hogy egy biztos kört tudjunk futni" - mondta Stella. "Valójában nem sikerült, de nem feltétlenül a pálya tapadása miatt. Lando kissé elszámította magát és falnak ütközött."
A vasárnapi futamon Norris így értékelte teljesítményét: "Természetesen jobban szerettem volna teljesíteni ma. Tegnap kellett volna jobban teljesítenem. Elsőként mentünk ki, ez volt a döntésünk, és megfizettük ennek az árát. Úgy érzem, közel voltam a maximumhoz ma. Ha a második helyről indultam volna, szerintem másodikként is értem volna célba."
Stella egyetértett azzal, hogy Norris a lehető legjobban teljesített a futamon a körülményekhez képest. "Nem adtunk Landónak olyan autót, amivel előre tudott volna haladni a mezőnyben. Jó versenyt futott, elkerülte a problémákat, tisztán versenyzett, de nem volt elég tempója. Erős versenyt futott, az autóban rejlő potenciál határáig. Szerintem egyetlen más versenyző sem szerzett volna több pontot Lando autójával."
Piastri hétvégéje egyértelműen sikertelen volt. A gyakorlásokat apró hibák jellemezték, az időmérőn balesetet szenvedett, a versenyen pedig rossz rajtot vett, ami miatt az utolsó helyre esett vissza, majd öt kanyar után kiesett, amikor rosszul mérte fel az előzési kísérletet Esteban Ocon Haasával szemben.
"Soha nem fogsz nagyszerűen érezni egy ilyen hétvége után" - mondta az ausztrál. "De végső soron úgy éreztem, hogy a tempó jó volt ezen a hétvégén. Ritka, hogy ennyi végrehajtási hibám van. Ezek költséges hibák voltak, de olyanok, amiket nagyon könnyen ki lehet javítani."
Verstappen tökéletes hétvégét teljesített Bakuban, hibátlanul szerezte meg a pole pozíciót, a győzelmet és a leggyorsabb kört is. Bár még mindig 69 pont a hátránya Piastrival szemben, Stella szerint a holland versenyző továbbra is komoly fenyegetést jelent a világbajnoki címért folytatott harcban.
"Most majd meglátjuk Szingapúrban, ahol jobban kellene teljesítenünk" - mondta Stella. "Remélhetőleg visszatérhetünk a győzelemért folytatott küzdelemhez, és akkor meglátjuk, hogyan alakul a bajnokság további része. De Max határozottan versenyben van a világbajnoki címért. Tudtuk ezt, és ma megerősítést kaptunk."
Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője jól összefoglalta a helyzetet: "Max semmit sem hagy az asztalon, az biztos. Nagy lépést tettek előre az autóval, és most nagyon erős szinten vannak. Az utóbbi két hétvégén nem volt zökkenőmentes a McLaren szereplése, de nem hiszem, hogy a Red Bull most újra dominálna. Nagyon szoros a verseny a McLaren és a Red Bull között, de Max jelenleg jobb munkát végez."
