A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
Ennek tényleg mindenki örül: aranyat nyert a botswanai váltó, nemzeti ünnep lett belőle
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére, miután az ország férfi 4x400 méteres váltója aranyérmet szerzett, elsőként az afrikai nemzetek közül - írja a BBC.
Duma Boko elnök "történelmi afrikai győzelemként" méltatta az eredményt egy online beszédben, amelyben elismerését fejezte ki a csapat teljesítményéért. Az államfő szeptember 29-ét, hétfőt nemzeti ünnepnappá nyilvánította a siker megünneplésére, egy nappal az ország függetlenségi napja előtt.
Vasárnap Botswana csapata – Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori és Busang Collen Kebinatshipi – az esőáztatta pályán legyőzte az Egyesült Államokat, amely az előző tíz világbajnoki címet nyerte meg ebben a számban. A harmadik helyen Dél-Afrika végzett.
"Biztosan elmondom mindenkinek, hogy Botswana természetes gyémántjai nemcsak a földben vannak, hanem világbajnok sportolóink is azok" – mondta az elnök New Yorkból, ahol az ENSZ Közgyűlésén vesz részt. A pillanatot "elektromosnak" nevezte, hozzátéve, hogy Botswana teljesítménye az ország növekvő nemzetközi tekintélyét tükrözi.
Az afrikai ország az ötödik helyen végzett a világbajnokság éremtáblázatán – az Egyesült Államok, Kenya, Hollandia és Kanada mögött – minden idők legjobb eredményével: két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel.
Tavaly Botswana egy másik történelmi mérföldkövet ünnepelt, amikor Tebogo megszerezte az ország első olimpiai aranyérmét a férfi 200 méteres síkfutásban a párizsi játékokon. Győzelme, amely egyben az első alkalom volt, hogy afrikai sportoló nyert ebben a versenyszámban, nemzeti szenzációvá vált. Tízezrek ünnepelték a Nemzeti Stadionban, a fővárosban, Gaboronéban, miután visszatért az országba.
A kormány akkor félnapos munkaszünetet rendelt el, hogy a polgárok "megálljanak és ünnepeljék" a sportolót – amit Mokgweetsi Masisi akkori elnök "egyedülálló, a köztársaság történelmének évkönyveibe bevésődő" eseményként jellemzett. A 4x400-as döntőt itt nézheted vissza, tényleg nem mindennapi befutója volt:
