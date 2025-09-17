2025. szeptember 17. szerda Zsófia
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Perfect tropical paradise beach of seychelles island with palm trees and hammock
Sport

Vadító piros bikiniben nyaral az orosz strandröpis: ettől leesik az állad

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 18:42

Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.

Hamarosan betölti harmaincadik évét az orsoz strandröplabdázó Karina Morgun, és ezt a tengernél tervezi eltölteni - ez derül ki a szépséges sportolónő Instagram-bejegyzéséből, amivel megörvendeztette követőit. A bejegyzésben Karina azt írta: "hamarosan jön a szülinapom, és a tengerhez gondoltam elmenni... szerintetek jó ötlet?"

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejegyzésben Karina egy elképesztő piros bikinit visel, és nem csak képeket, hanem egy videót is mellékelt. Itt lent te is megnézheted: 

Karina Instagram-oldalán további elképesztően dögös képek is szerepelnek, szóval ebben a kicsit romló őszi időben érdemes lehet más posztjait is megnézni - ettől talán kicsit mindenkiben visszajön a nyári feeling.
Címlapkép: Getty Images
#nyaralás #videó #sport #instagram #orosz #bikini #tenger #szexi #sportoló #közösségi média #strandröplabda #sportolónő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:01
18:42
18:32
18:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
3 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
3
14 órája
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
2 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 19:01
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:58
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 19:36
Rengeteg hagymával vannak gondok: mégis mi folyik itt?