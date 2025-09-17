Vadító piros bikiniben nyaral az orosz strandröpis: ettől leesik az állad

Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.

Hamarosan betölti harmaincadik évét az orsoz strandröplabdázó Karina Morgun, és ezt a tengernél tervezi eltölteni - ez derül ki a szépséges sportolónő Instagram-bejegyzéséből, amivel megörvendeztette követőit. A bejegyzésben Karina azt írta: "hamarosan jön a szülinapom, és a tengerhez gondoltam elmenni... szerintetek jó ötlet?"

A bejegyzésben Karina egy elképesztő piros bikinit visel, és nem csak képeket, hanem egy videót is mellékelt. Itt lent te is megnézheted:

Karina Instagram-oldalán további elképesztően dögös képek is szerepelnek, szóval ebben a kicsit romló őszi időben érdemes lehet más posztjait is megnézni - ettől talán kicsit mindenkiben visszajön a nyári feeling.