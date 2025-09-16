Végre indul a Bajnokok Ligája: pályán az Arsenal, Juventus, Real Madrid

Három meccset szedtünk össze a ma esti kínálatból, ahol várhatóan látványos focit nézhetünk.

Ma este magyar idő szerint háromnegyed hétkor két mérkőzéssel elkezdődik a legrangosabb európai klubtorna, a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírása. A 36 csapat először az alapszakaszban, egy három éve bevezetett ligarendszerben csap össze hét ellenféllel, majd tavasszal következik az egyenes kieséses szakasz.

Az idei BL-szezon legnagyobb kérdése, hogy a tavaly győztes Paris St. Germain meg tudja-e ismételni a tavaszi menetelést, és újra csúcsra ér-e, vagy az európai topcsapatok közül valamelyik képes lesz-e teteszíteani őket a trónról. Ehhez persze oda is kell jutni, és néhány csapatnak igen nehéz sorsolása is van - könnyen lehet, hogy már a ligarendszerben csillaghullást láthatunk ősszel.

A Pénzcentrum most kiválasztott három mérkőzést a mai nyitányról, ahol a párosítások alapján a legjobb és leglátványosabb focira számíthatunk. Lássuk, mire megy ellenfeleivel az Arsenal, a Real Madrid vagy a Juventus?

Bilbao-Arsenal: mit kezd Arteta ennyi sérülttel?

Bár az Arsenal még sok hiányzója ellenére is kényelmes győzelmet aratott a hétvégén a Nottingham Forest ellen, Mikel Arteta vezetőedzőnek alaposan fel van adva a ledcke. Nem számíthat a baszk vezetőedző Martin Odegaardra, Bukayo Sakára és Kai Havertzre sem, akik mind sérüléssel küzdenek. Nagy formában van viszont Viktor Gyökeres, akire vélhetően sok szerep hárul majd a befejezéseknél, és a középpályán is komoly erőt képvisel Martin Zubimendi. Ha a londoniak tudják tartani a labdabirtoklásra épülő, ám gyorsan előrejátszott labdákkal teli játékukat, vélhetően győzhetnek Bilbaóban.

Az Arsenalnak azonban nem árt figyelni a hazaiak sztárjára, Inaki Williamsre, ahogy a Bilbao védelmét feltörni sem lesz épp könnyű feladat. Emellett a kontrajáték is komoly erőssége a baszk csapatnak, és a széleken is oda kell figyelnie a londoniaknak, ha nem akarnak rögtön a nyitányon kínos meglepetésbe szaladni.

Juventus-Dortmund: gyors szélsők, sok labdatartás?

Tíz éve nem találkozott már a két csapat, amikor a később döntőig is jutó Juve még a nyolcaddöntőben meglehetősen simán, 5-1-re páholta el összesítésben a dortmundiakat. A helyzet most talán annyit változott, hogy a Juve éppen kikeveredni szeretne az elmúlt évek komoly mélységéből, a Dortmund pedig az újjáépítési fázis közepén van - nem elfeledve azt a célt sem, hogy legalább egy-két játékos akkorát menjen a BL-ben, hogy komoly pénzért lehessen hamarosan eladni.

A mérkőzésen vélhetően sok gól lesz, mindkét csapat támadó szellemben megy majd ki a pályára. A Juventus bár szeret a nagyobb mértékű labdabirtoklásra építeni, vélhetően figyelni fog arra, hogy ne adjon lehetőséget a Dortmund szemfüles kontráinak. A Dortmund pedig hasonlóan a Bilbaóhoz, gyors szélsőivel igyekezhet rombolni, de nagy kérdés, hogy mihez kezd a kialakított helyzetekkel.

Real Madrid-Marseille: az esélytelenek nyugalma

E párharcnak sincs komoly történelme, eddig mindössze négy meccset vívtak egymással, és mindet a Real nyerte meg - az utolsót 16 évvel ezelőtt. Most sem túl valószínű, hogy a Marseille komolyan beleköphet a Madrid levesébe, csakhogy a királyiaknak van egy olyan szokásuk, hogy néha elveszítik a BL nyitómeccsét - megtörtént ez például a Sheriff Tiraspol ellen is.

A játék képe alapján azért inkább egy több gólos Real-győzelem néz itt ki, leginkább azért, mert Xabi Alonso tényleg nagyon szépen összerakta ezt a sztárokkal teli csapatot. A bajnokságban 4 meccsből négyet nyertek eddig, nem függetlenül a presszing és a labdabirtoklás parádés összhangjától a pályán.

A Marseille két fontos játékosát is elküldte augusztus végén, van azonban két rutinos futballistájuk Mason Greenwood és Pierre-Emerick Aubamayang személyében, akik jól tudják, milyen a legnagyobbak ellen játszani. Bízhatnak a remekül működő pontrúgásokban és a szélsőik játékában, de kisebb csoda kellene ahhoz, hogy a kímélet nélkül előre törő madridi gépezetet meg tudják fogni ma este.

