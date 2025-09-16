Végre indul a Bajnokok Ligája: pályán az Arsenal, Juventus, Real Madrid

A Manchester United legendás játékosa, Paul Scholes szerint a klub elhibázta nyári átigazolási stratégiáját.
Ma este magyar idő szerint háromnegyed hétkor két mérkőzéssel elkezdődik a legrangosabb európai klubtorna, a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírása. A 36 csapat először az alapszakaszban, egy három éve bevezetett ligarendszerben csap össze hét ellenféllel, majd tavasszal következik az egyenes kieséses szakasz.
Az idei BL-szezon legnagyobb kérdése, hogy a tavaly győztes Paris St. Germain meg tudja-e ismételni a tavaszi menetelést, és újra csúcsra ér-e, vagy az európai topcsapatok közül valamelyik képes lesz-e teteszíteani őket a trónról. Ehhez persze oda is kell jutni, és néhány csapatnak igen nehéz sorsolása is van - könnyen lehet, hogy már a ligarendszerben csillaghullást láthatunk ősszel.
A Pénzcentrum most kiválasztott három mérkőzést a mai nyitányról, ahol a párosítások alapján a legjobb és leglátványosabb focira számíthatunk. Lássuk, mire megy ellenfeleivel az Arsenal, a Real Madrid vagy a Juventus?
Bilbao-Arsenal: mit kezd Arteta ennyi sérülttel?
Bár az Arsenal még sok hiányzója ellenére is kényelmes győzelmet aratott a hétvégén a Nottingham Forest ellen, Mikel Arteta vezetőedzőnek alaposan fel van adva a ledcke. Nem számíthat a baszk vezetőedző Martin Odegaardra, Bukayo Sakára és Kai Havertzre sem, akik mind sérüléssel küzdenek. Nagy formában van viszont Viktor Gyökeres, akire vélhetően sok szerep hárul majd a befejezéseknél, és a középpályán is komoly erőt képvisel Martin Zubimendi. Ha a londoniak tudják tartani a labdabirtoklásra épülő, ám gyorsan előrejátszott labdákkal teli játékukat, vélhetően győzhetnek Bilbaóban.
Az Arsenalnak azonban nem árt figyelni a hazaiak sztárjára, Inaki Williamsre, ahogy a Bilbao védelmét feltörni sem lesz épp könnyű feladat. Emellett a kontrajáték is komoly erőssége a baszk csapatnak, és a széleken is oda kell figyelnie a londoniaknak, ha nem akarnak rögtön a nyitányon kínos meglepetésbe szaladni.

Juventus-Dortmund: gyors szélsők, sok labdatartás?
Tíz éve nem találkozott már a két csapat, amikor a később döntőig is jutó Juve még a nyolcaddöntőben meglehetősen simán, 5-1-re páholta el összesítésben a dortmundiakat. A helyzet most talán annyit változott, hogy a Juve éppen kikeveredni szeretne az elmúlt évek komoly mélységéből, a Dortmund pedig az újjáépítési fázis közepén van - nem elfeledve azt a célt sem, hogy legalább egy-két játékos akkorát menjen a BL-ben, hogy komoly pénzért lehessen hamarosan eladni.
A mérkőzésen vélhetően sok gól lesz, mindkét csapat támadó szellemben megy majd ki a pályára. A Juventus bár szeret a nagyobb mértékű labdabirtoklásra építeni, vélhetően figyelni fog arra, hogy ne adjon lehetőséget a Dortmund szemfüles kontráinak. A Dortmund pedig hasonlóan a Bilbaóhoz, gyors szélsőivel igyekezhet rombolni, de nagy kérdés, hogy mihez kezd a kialakított helyzetekkel.

Real Madrid-Marseille: az esélytelenek nyugalma
E párharcnak sincs komoly történelme, eddig mindössze négy meccset vívtak egymással, és mindet a Real nyerte meg - az utolsót 16 évvel ezelőtt. Most sem túl valószínű, hogy a Marseille komolyan beleköphet a Madrid levesébe, csakhogy a királyiaknak van egy olyan szokásuk, hogy néha elveszítik a BL nyitómeccsét - megtörtént ez például a Sheriff Tiraspol ellen is.
A játék képe alapján azért inkább egy több gólos Real-győzelem néz itt ki, leginkább azért, mert Xabi Alonso tényleg nagyon szépen összerakta ezt a sztárokkal teli csapatot. A bajnokságban 4 meccsből négyet nyertek eddig, nem függetlenül a presszing és a labdabirtoklás parádés összhangjától a pályán.
A Marseille két fontos játékosát is elküldte augusztus végén, van azonban két rutinos futballistájuk Mason Greenwood és Pierre-Emerick Aubamayang személyében, akik jól tudják, milyen a legnagyobbak ellen játszani. Bízhatnak a remekül működő pontrúgásokban és a szélsőik játékában, de kisebb csoda kellene ahhoz, hogy a kímélet nélkül előre törő madridi gépezetet meg tudják fogni ma este.

A Manchester City elbocsátott egy pultost, aki Manchester United mezt viselt, miközben italokat szolgált fel az Etihad Stadionban a vasárnapi derbi alatt.
Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti.
Csak pár napja rúgták ki Nottinghamben a portugál edzőt, de lehet, hogy hamarosan pakolhat, és indulhat Londonba.
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után.
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
