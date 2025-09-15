Nagyon dühösek az újpesti szurkolók: saját játékosaikat gyalázták a kiesés után + videó

Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.

Meglehetősen paprikás hangulatba kerültek az Újpest FC szurkolói vasárnap, amikor a csapatuk hosszabbítás után 3-2-re kikapott Kecskeméten, ezzel pedig máris kiesett a Magyar Kupa idei kiírásában. A lilák kétszer is tudtak egyenlíteni a mérkőzésen, de a hosszabbításban esett gólra már nem volt válasz, így korán búcsúztak a sorozattól.

A meccs lefújása után a futballisták és a stáb is elindult az öltöző felé, a szurkolók azonban keresetlen szavakkal jelezték, hogy várják a vendégszektor elé őket egy kis beszélgetésre. Végül ez meg is történt, és mint az alábbi videóban is hallható, a játékosok és a stáb sem tette zsebre, amit ott kaptak.

KATTINTS a Magyar Kupa eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A szurkolók a rossz eredményekkor szokásos rítust követelték, vagyis azt, hogy a játékosok vegyék le a mezt - ez nem történt meg, de az látszik, hogy a játékosok és a szakmai stáb pár tagja néma csendben tűrte a keresetlen szavakat és a szidalmazást. Kiderült még az is, hogy a játék mellett az edő, Damir Krznar tevékenységével se elégedettek a lila-fehér szurkolók - őt hamar a klubházon kívül szeretnék látni.

Az egyik újpesti szurkolói oldal sem rejtette véka alá a véleményét, a közösségi médiában kemény üzenetet küldtek a csapatnak.

Ismét egy csúfos vereség, amivel szembe köptek bennünket szurkolókat. Szezonkezdetkor, nagy csinnadrattával belengetett eredmények, amiket ismét elhittünk… majd hamar szembe jött a valóság, hogy semmilyen eredményt nem tud elérni a klub. Hétről-hétre nevetség tárgyává teszik az Újpestet… hazai pályán sorozatos vereségek, alacsonyabb osztályú csapattól kiesés a kupából… és még csak 2 hónap telt el a szezonból… SZÉGYEN! Ami ma jelenleg az Újpest, az csak és kizárólag Mi vagyunk, A Szurkolótábor. Ismét elkísértük a csapatot és kitartóan szurkoltuk végig ezt a kínkeserves meccset, ebben a pocsék időben. Ehhez a Táborhoz volt képtelen a csapat elsőre kivonulni és elnézést kérni, a gyalázatos szereplésük miatt. Megértjük, hogy nem tudtok a szemünkbe nézni, de tiszteld meg az Újpest Táborát , hogy eléjük állsz még ilyen helyzetben is

- írták a dühös ultrák.

A Kecskemét egyébként a Tiszafüredet kapta a vasárnap este megtartott sorsoláson, a következő fordulót október végén rendezik majd meg. A többi párosításról tegnap este itt írtunk:

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA