Armand Duplantis ismét egy centivel vitte át saját korábbi világrekordját, ami így alig egy hónapig élt.
Nagyon dühösek az újpesti szurkolók: saját játékosaikat gyalázták a kiesés után + videó
Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Meglehetősen paprikás hangulatba kerültek az Újpest FC szurkolói vasárnap, amikor a csapatuk hosszabbítás után 3-2-re kikapott Kecskeméten, ezzel pedig máris kiesett a Magyar Kupa idei kiírásában. A lilák kétszer is tudtak egyenlíteni a mérkőzésen, de a hosszabbításban esett gólra már nem volt válasz, így korán búcsúztak a sorozattól.
A meccs lefújása után a futballisták és a stáb is elindult az öltöző felé, a szurkolók azonban keresetlen szavakkal jelezték, hogy várják a vendégszektor elé őket egy kis beszélgetésre. Végül ez meg is történt, és mint az alábbi videóban is hallható, a játékosok és a stáb sem tette zsebre, amit ott kaptak.
KATTINTS a Magyar Kupa eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A szurkolók a rossz eredményekkor szokásos rítust követelték, vagyis azt, hogy a játékosok vegyék le a mezt - ez nem történt meg, de az látszik, hogy a játékosok és a szakmai stáb pár tagja néma csendben tűrte a keresetlen szavakat és a szidalmazást. Kiderült még az is, hogy a játék mellett az edő, Damir Krznar tevékenységével se elégedettek a lila-fehér szurkolók - őt hamar a klubházon kívül szeretnék látni.
Az egyik újpesti szurkolói oldal sem rejtette véka alá a véleményét, a közösségi médiában kemény üzenetet küldtek a csapatnak.
Ismét egy csúfos vereség, amivel szembe köptek bennünket szurkolókat. Szezonkezdetkor, nagy csinnadrattával belengetett eredmények, amiket ismét elhittünk… majd hamar szembe jött a valóság, hogy semmilyen eredményt nem tud elérni a klub. Hétről-hétre nevetség tárgyává teszik az Újpestet… hazai pályán sorozatos vereségek, alacsonyabb osztályú csapattól kiesés a kupából… és még csak 2 hónap telt el a szezonból… SZÉGYEN! Ami ma jelenleg az Újpest, az csak és kizárólag Mi vagyunk, A Szurkolótábor. Ismét elkísértük a csapatot és kitartóan szurkoltuk végig ezt a kínkeserves meccset, ebben a pocsék időben. Ehhez a Táborhoz volt képtelen a csapat elsőre kivonulni és elnézést kérni, a gyalázatos szereplésük miatt. Megértjük, hogy nem tudtok a szemünkbe nézni, de tiszteld meg az Újpest Táborát , hogy eléjük állsz még ilyen helyzetben is
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- írták a dühös ultrák.
A Kecskemét egyébként a Tiszafüredet kapta a vasárnap este megtartott sorsoláson, a következő fordulót október végén rendezik majd meg. A többi párosításról tegnap este itt írtunk:
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.