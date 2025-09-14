Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
Máris itt a következő kör: ez a Magyar Kupa 4. fordulójának menetrendje
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Vasárnap este véget ért a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulója, ahol négy élvonalbeli együttes - az Újpest, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és a Kisvárda - is elhullott. A forduló után elkészítették a negyedik kör sorsolását.
A meccseket a jelenlegi tervek szerint hat hét múlva, október 29-én rendezik majd. A továbbjutás most is egy mérkőzésen dől majd el, ha a rendes játékidőben nincs döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás, majd büntetők következnek.
A Magyar Kupa 4. fordulójában a követkető párosításokat játsszák le:
- Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
- Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
- Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)
- Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
- Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
- Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
- ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
- Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
- HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
- Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
- MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
- Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
- III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
- FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
- Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
- Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
