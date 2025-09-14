Máris itt a következő kör: ez a Magyar Kupa 4. fordulójának menetrendje

A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.

Vasárnap este véget ért a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulója, ahol négy élvonalbeli együttes - az Újpest, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és a Kisvárda - is elhullott. A forduló után elkészítették a negyedik kör sorsolását.

A meccseket a jelenlegi tervek szerint hat hét múlva, október 29-én rendezik majd. A továbbjutás most is egy mérkőzésen dől majd el, ha a rendes játékidőben nincs döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás, majd büntetők következnek.

A Magyar Kupa 4. fordulójában a követkető párosításokat játsszák le:

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA