Budapest, 2025. május 14.A kupa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott FTC - Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. május 14-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Máris itt a következő kör: ez a Magyar Kupa 4. fordulójának menetrendje

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 20:15

A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.

Vasárnap este véget ért a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulója, ahol négy élvonalbeli együttes - az Újpest, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és a Kisvárda - is elhullott. A forduló után elkészítették a negyedik kör sorsolását.

A meccseket a jelenlegi tervek szerint hat hét múlva, október 29-én rendezik majd. A továbbjutás most is egy mérkőzésen dől majd el, ha a rendes játékidőben nincs döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás, majd büntetők következnek.

A Magyar Kupa 4. fordulójában a követkető párosításokat játsszák le:

  • Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
  • Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
  • Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)
  • Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
  • Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
  • Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
  • ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
  • Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
  • HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
  • Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
  • MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
  • Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
  • III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
  • FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
  • Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
  • Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#sorsolás #foci #sport #fradi #október #békéscsaba #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest #újpest fc #Magyar Kupa #honvéd

20:15
20:03
19:03
18:01
17:33
