Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Hónapokra kihullott a PL-csapat védője: komoly érvágás az új edzőnek
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt, ami jelentős csapás az új vezetőedző, Ange Postecoglou számára - számolt be a BBC.
A 28 éves jobbhátvéd a nigériai válogatott Dél-Afrika elleni, 1-1-re végződött világbajnoki selejtező mérkőzésén szenvedett combizom-sérülést kedden. A vizsgálatok megerősítették, hogy a játékos állapota súlyos, így az év végéig nem állhat csapata rendelkezésére.
A sérülés következtében Ainát kivették a Nottingham Forest Premier League-keretéből, bár a téli átigazolási időszak után újra nevezhető lesz. Helyére várhatóan Taiwo Awoniyi csatár kerül be a bajnoki keretbe.
KATTINTS a Premier League eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!
Postecoglou, aki a napokban vette át a csapat irányítását, csütörtökön még csak annyit közölt, hogy a játékos állapotát vizsgálják. Most már biztos, hogy a naptári év végéig nem számíthat rá.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Nottingham Forest szombaton az Arsenal otthonában lép pályára a Premier League-ben, ami Postecoglou első mérkőzése lesz a csapat élén. Az ausztrál szakember az összecsapás kapcsán elmondta: "Nagyszerű mérkőzés lesz - Mikel [Arteta] jól indította a szezont. Úgy gondolom, hogy nyáron biztosan erősödtek. Erősebb csapat, mint tavaly voltak, így nagy kihívás lesz számunkra."
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.