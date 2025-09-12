2025. szeptember 12. péntek Mária
Nottingham, Egyesült Királyság. 09.21.2023 Nottingham Forest Football Club, The City Ground. Légi felvétel. 2023. szeptember 21.
Sport

Hónapokra kihullott a PL-csapat védője: komoly érvágás az új edzőnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 19:31

A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt, ami jelentős csapás az új vezetőedző, Ange Postecoglou számára - számolt be a BBC.

A 28 éves jobbhátvéd a nigériai válogatott Dél-Afrika elleni, 1-1-re végződött világbajnoki selejtező mérkőzésén szenvedett combizom-sérülést kedden. A vizsgálatok megerősítették, hogy a játékos állapota súlyos, így az év végéig nem állhat csapata rendelkezésére.

A sérülés következtében Ainát kivették a Nottingham Forest Premier League-keretéből, bár a téli átigazolási időszak után újra nevezhető lesz. Helyére várhatóan Taiwo Awoniyi csatár kerül be a bajnoki keretbe.

Postecoglou, aki a napokban vette át a csapat irányítását, csütörtökön még csak annyit közölt, hogy a játékos állapotát vizsgálják. Most már biztos, hogy a naptári év végéig nem számíthat rá.

A Nottingham Forest szombaton az Arsenal otthonában lép pályára a Premier League-ben, ami Postecoglou első mérkőzése lesz a csapat élén. Az ausztrál szakember az összecsapás kapcsán elmondta: "Nagyszerű mérkőzés lesz - Mikel [Arteta] jól indította a szezont. Úgy gondolom, hogy nyáron biztosan erősödtek. Erősebb csapat, mint tavaly voltak, így nagy kihívás lesz számunkra."
Címlapkép: Getty Images
