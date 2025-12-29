2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet

Pénzcentrum
2025. december 29. 19:15

Antoine Semenyo képviselői Manchesterbe utaznak, hogy véglegesítsék a szerződési feltételeket, miközben a Manchester City tárgyalásokat kezdeményezett a Bournemouth-szal a játékos 65 millió fontos kivásárlási záradékáról - írja a Sky Sports.

A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.

Semenyo képviselői várhatóan megállapodnak a személyes feltételekről is, amely egy hosszú távú szerződést jelentene az Etihad Stadionban.

A Manchester City az egyetlen csapat, amely felvette a kapcsolatot a Bournemouth-szal, annak ellenére, hogy a Liverpool, a Manchester United, a Chelsea és a Tottenham is érdeklődött a játékos iránt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szerződés #tárgyalás #futball #premier league #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #manchester city

