Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet

Antoine Semenyo képviselői Manchesterbe utaznak, hogy véglegesítsék a szerződési feltételeket, miközben a Manchester City tárgyalásokat kezdeményezett a Bournemouth-szal a játékos 65 millió fontos kivásárlási záradékáról - írja a Sky Sports.

A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.

Semenyo képviselői várhatóan megállapodnak a személyes feltételekről is, amely egy hosszú távú szerződést jelentene az Etihad Stadionban.

A Manchester City az egyetlen csapat, amely felvette a kapcsolatot a Bournemouth-szal, annak ellenére, hogy a Liverpool, a Manchester United, a Chelsea és a Tottenham is érdeklődött a játékos iránt.