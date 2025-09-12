Durva botrány Las Vegasban: újságíróval ordítozott a UFC-vezér + videó

Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját - írta a BBC.

A 35 éves mexikói Alvarez szombaton Las Vegasban teszi kockára WBA, WBC, WBO és IBF szuperkönnyűsúlyú világbajnoki öveit a 37 éves Crawford ellen, aki két súlycsoportot lép előre, hogy a modern kor első férfi bokszolója legyen, aki három különböző súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerez.

A túlnyomórészt Alvarez-párti közönség előtt tartott sajtótájékoztatón a hangulat akkor vált feszültebbé, amikor a figyelem White felé fordult, aki az eseményt vezette, és első bokszrendezvényét népszerűsítette, miután bejelentette szaúdi támogatású belépését a sportágba.

Amikor egy riporter a Muhammad Ali-törvénnyel kapcsolatos kérdéseket vetett fel – amely egy 2000-es amerikai jogszabály a bokszolók jogainak védelmére és a monopóliumok elleni küzdelemre –, White hevesen reagált: "Ha erről akarsz beszélni, egyeztess egy interjút. Ez nem rólam szól." Amikor a riporter, Sean Zittel kitartott, White leállította: "Van kérdésed ehhez a kettőhöz? Nem? Akkor tűnj el."

White egy olyan kezdeményezés élén áll, amely a törvény módosítását célozza, amely nem vonatkozik az MMA-ra, lehetővé téve az UFC számára saját világbajnoki címek létrehozását. A kritikusok szerint White UFC-modellje a bokszban korlátozná a versenyzőket kizárólagos szerződésekkel, monopóliumot teremtene, és a bokszolók az eseménybevételek jóval kisebb részét kapnák meg.

Mintegy 1500 rajongó – köztük hírességek is, mint Stormzy brit rapper és Lennox Lewis bokszlegenda – töltötte meg a T-Mobile Arénát. A részrehajló tömeg mexikói zászlókat lengetett és "Canelo"-t skandált Alvarez színpadra lépésétől kezdve.

"Ez a mérkőzés számomra nagy jelentőségű. Karrierem egyik legnagyobb harca. Sokat jelent. Nagyon magas szintű lesz" – mondta Alvarez, aki egyetértett azzal az értékeléssel, hogy ez egy 50-50-es mérkőzés: "Két legjobb harcos küzd egymással. Igazuk van."

Crawford – aki legutóbb 13 hónapja harcolt, amikor legyőzte Israil Madrimovot, és ezzel negyedik súlycsoportjában is világbajnoki címet szerzett – nem zavartatta magát az aréna zajától: "Nagyszerűen érzem magam. Készen állok, hogy sokkoljam a világot."

A szombati mérkőzést a Netflix világszerte közvetíti, potenciálisan több mint 300 millió előfizetőt elérve. Ez az első jelentős bokszesemény, amelyet White és a szaúdi Turki Alalshikh közösen népszerűsít, jelezve a sportág új, bár bizonytalan korszakának kezdetét.

Miközben a szervezők az új partnerséget a sportág megmentőjeként méltatták és azt sugallták, hogy a boksz évek óta szenved, Alvarez közbeszólt: "A boksz mindig is nagy volt. Ne mondjátok, hogy a boksz nem elég nagy. Tudjátok, milyen nagy a boksz."

Alvarez és Crawford júniusban New Yorkban összetűzésbe került, de a sajtótájékoztatót egy bólintással és kézfogással, tiszteletteljes hangnemben zárták.