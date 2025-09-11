2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Milorad (Mike) Cavic, European champion (2007) in the 50-meter butterfly is photographed on location at Founders Park swimming pool during an ad shoot.
Sport

Botrány tört ki a brit úszó körül: elindul a "kokszversenyen", mindenhonnan kizárták emiatt

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 10:12

Ben Proud, a brit világ- és Európa-bajnok 50 méteres úszó csatlakozott a vitatott Enhanced Games versenysorozathoz, amely engedélyezi a teljesítményfokozó szerek használatát. Döntése miatt kizárják a nemzetközi versenyekről - tudósított a BBC.

Proud szerint az Enhanced Games új lehetőséget kínál számára, hogy folytassa pályafutását és kiderítse, meddig juthat el. A sportoló nem ért egyet azzal, hogy részvétele aláásná a tiszta sportot, inkább egy új utat lát benne a kiválóságra.

"Szerintem reálisan nézve mindent elértem, amit lehetett, és most az Enhanced Games új lehetőséget ad nekem. Egyáltalán nem gondolom, hogy ez aláásná a tiszta sportot" - nyilatkozta Proud a BBC Sportnak.

Az Aquatics GB közleményben fejezte ki csalódottságát Proud döntésével kapcsolatban, és a legerősebb szavakkal ítélte el azt. A UK Sport szintén elítélte az Enhanced Games-t, és sürgősséggel vizsgálja Proud alkalmasságát a közpénzből származó támogatás további folyósítására.

A World Aquatics korábban bejelentette, hogy örökre eltiltja azokat a sportolókat, akik részt vesznek az Enhanced Games versenyein. Proud szerint a hagyományos sport és az Enhanced Games "két teljesen különálló entitás", és mindig is frusztrálta, hogy a doppingellenes ügynökségek nem tudják teljesen biztosítani, hogy mindenki tiszta legyen.

Az Enhanced Games 2023-ban indult, és csak az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által jóváhagyott szerek használatát engedélyezi orvosi felügyelet mellett. A versenysorozatot számos kritika érte, amiért veszélyezteti a sportolók egészségét és aláássa a tisztességes játékot.

Proud elmondta, hogy egyelőre nem tudja, milyen szereket fog használni. "Ha hat hónap múlva kérdezed, valószínűleg több válaszom lesz. Nagyon új számomra ez az egész, nem ismerem semminek az előnyeit és hátrányait, ami elérhető lehet" - mondta.

Az Enhanced Games éves versenyként tervezi működését, kezdetben rövid távú úszással, sprintfutással és súlyemeléssel. Az első eseményt 2026. május 21-24. között rendezik Las Vegasban. A versenysorozat megjelenési díjakat és bónuszokat kínál, a görög úszó Kristian Gkolomeev például 1 millió dolláros (739 000 font) díjat kapott, amikor februárban megdöntötte a világrekordot az Egyesült Államokban.

"Látni, hogy valaki megdönti a világrekordot, valóban megváltoztatta a perspektívámat" - mondta Proud. "Hirtelen van egy másik formátum, és a leggyorsabb ember a vízben már nem a hagyományos formátumban van. Ez elgondolkodtatott magamról, az életemről, a karrieremről, és arról, hogy mit is akarok igazán ebből."

Proud, aki tavaly szerezte meg első olimpiai érmét, hozzátette, hogy beszélt "egy-két" korábbi csapattársával új vállalkozásáról, és csak pozitív visszajelzéseket kapott. "Az úszóközösségben beszélsz emberekkel, és felmerülnek kérdések, például 'biztos vagy benne, hogy ez helyes?' De akiknek elmondtam, elég jól ismernek ahhoz, hogy tudják, ez a legjobb lehetőség számomra."
Címlapkép: Getty Images
