Elnémulnak az angolok kritikusai: karnyújtásnyira a kijutás, mit csinál jól az edző?

Anglia meggyőző arányú, 5-0-s győzelmet aratott Szerbia ellen Belgrádban, ami nemcsak a világbajnoki kijutás felé tett hatalmas lépés, hanem a német vezetőedző, Thomas Tuchel eddigi legsikeresebb mérkőzése is volt a válogatott élén - írta meg a BBC.

A német edző az Andorra elleni nehézkes győzelem után magabiztosan nyilatkozott a javulás lehetőségéről, és a belgrádi találkozón csapata minden várakozást felülmúlt. Az angol válogatott tökéletes teljesítményt nyújtott, gyakorlatilag az első sípszótól kezdve dominálta a mérkőzést, elnémítva a hazai szurkolókat.

A győzelemmel Anglia már csak öt pontra van a világbajnoki kvalifikációtól, és három mérkőzés van még hátra. Tuchel számára külön öröm, hogy a siker olyan játékosok nélkül született, mint Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer vagy Phil Foden, akiket sokan a kezdőcsapat biztos tagjainak tekintenek.

Helyettük Noni Madueke remekelt egy góllal és kiváló egyéni teljesítménnyel - kilenc válogatott mérkőzésén már öt gólban vagy gólpasszban volt része. Elliott Anderson tovább építette jó benyomását az Andorra elleni debütálása után, míg az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers egyre nagyobb befolyással bírt a játékra, és otthonosan mozgott ezen a magas szinten.

Tuchel csapatában mindössze négy olyan játékos volt, akinek 25 vagy több válogatottsága van, míg négy játékos még tíznél is kevesebb alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Ez csak egy mérkőzés volt, de hatalmas lökést adott Tuchel megközelítésének. Irányítása alatt lassan indult be a gépezet, de Belgrádban már tűzben égett az angol válogatott.

A mérkőzés statisztikái is lenyűgözőek: Anglia lett az első csapat, amely öt gólt szerzett Szerbia ellen idegenben tétmérkőzésen. A válogatott sorozatban nyolcadik tétmérkőzését nyerte meg, Jordan Pickford kapus pedig hetedik egymást követő mérkőzésén nem kapott gólt. Az angolok 24 lövést adtak le, ebből 12 ment kapura, míg a szerbek három lövéséből egy sem talált célba. Madueke, Ezri Konsa és Marc Guehi is első válogatott gólját szerezte ezen a mérföldkőnek számító estén.

Harry Kane csapatkapitány gólja után a szerbek és szurkolóik gyakorlatilag feladták a küzdelmet. A rekorder gólszerző 109 válogatott mérkőzésén már a 74. találatát jegyezte, ami rendkívüli teljesítmény.