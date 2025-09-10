2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Elnémulnak az angolok kritikusai: karnyújtásnyira a kijutás, mit csinál jól az edző?

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 10:15

Anglia meggyőző arányú, 5-0-s győzelmet aratott Szerbia ellen Belgrádban, ami nemcsak a világbajnoki kijutás felé tett hatalmas lépés, hanem a német vezetőedző, Thomas Tuchel eddigi legsikeresebb mérkőzése is volt a válogatott élén - írta meg a BBC.

A német edző az Andorra elleni nehézkes győzelem után magabiztosan nyilatkozott a javulás lehetőségéről, és a belgrádi találkozón csapata minden várakozást felülmúlt. Az angol válogatott tökéletes teljesítményt nyújtott, gyakorlatilag az első sípszótól kezdve dominálta a mérkőzést, elnémítva a hazai szurkolókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A győzelemmel Anglia már csak öt pontra van a világbajnoki kvalifikációtól, és három mérkőzés van még hátra. Tuchel számára külön öröm, hogy a siker olyan játékosok nélkül született, mint Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer vagy Phil Foden, akiket sokan a kezdőcsapat biztos tagjainak tekintenek.

Helyettük Noni Madueke remekelt egy góllal és kiváló egyéni teljesítménnyel - kilenc válogatott mérkőzésén már öt gólban vagy gólpasszban volt része. Elliott Anderson tovább építette jó benyomását az Andorra elleni debütálása után, míg az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers egyre nagyobb befolyással bírt a játékra, és otthonosan mozgott ezen a magas szinten.

A vb-selejtezők eredményei, statisztikák és hírek a Sportonlineon!

Tuchel csapatában mindössze négy olyan játékos volt, akinek 25 vagy több válogatottsága van, míg négy játékos még tíznél is kevesebb alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Ez csak egy mérkőzés volt, de hatalmas lökést adott Tuchel megközelítésének. Irányítása alatt lassan indult be a gépezet, de Belgrádban már tűzben égett az angol válogatott.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A mérkőzés statisztikái is lenyűgözőek: Anglia lett az első csapat, amely öt gólt szerzett Szerbia ellen idegenben tétmérkőzésen. A válogatott sorozatban nyolcadik tétmérkőzését nyerte meg, Jordan Pickford kapus pedig hetedik egymást követő mérkőzésén nem kapott gólt. Az angolok 24 lövést adtak le, ebből 12 ment kapura, míg a szerbek három lövéséből egy sem talált célba. Madueke, Ezri Konsa és Marc Guehi is első válogatott gólját szerezte ezen a mérföldkőnek számító estén.

Harry Kane csapatkapitány gólja után a szerbek és szurkolóik gyakorlatilag feladták a küzdelmet. A rekorder gólszerző 109 válogatott mérkőzésén már a 74. találatát jegyezte, ami rendkívüli teljesítmény.
Címlapkép: Getty Images
#anglia #szerbia #német #világbajnokság #csapat #angol #edző #válogatott #vb-selejtezők #selejtező #angol foci #angol válogatott #csapatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
11:17
11:02
10:45
10:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
7 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
1 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:31
Óriási bejelentés: új kőolajlelőhelyre bukkant a Mol és a O&GD
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:03
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 10:32
Aranyat érő gyümölcs hódíthat a hazai kertekben: egyre többen ültethetik