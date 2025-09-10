A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.
Elnémulnak az angolok kritikusai: karnyújtásnyira a kijutás, mit csinál jól az edző?
Anglia meggyőző arányú, 5-0-s győzelmet aratott Szerbia ellen Belgrádban, ami nemcsak a világbajnoki kijutás felé tett hatalmas lépés, hanem a német vezetőedző, Thomas Tuchel eddigi legsikeresebb mérkőzése is volt a válogatott élén - írta meg a BBC.
A német edző az Andorra elleni nehézkes győzelem után magabiztosan nyilatkozott a javulás lehetőségéről, és a belgrádi találkozón csapata minden várakozást felülmúlt. Az angol válogatott tökéletes teljesítményt nyújtott, gyakorlatilag az első sípszótól kezdve dominálta a mérkőzést, elnémítva a hazai szurkolókat.
A győzelemmel Anglia már csak öt pontra van a világbajnoki kvalifikációtól, és három mérkőzés van még hátra. Tuchel számára külön öröm, hogy a siker olyan játékosok nélkül született, mint Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer vagy Phil Foden, akiket sokan a kezdőcsapat biztos tagjainak tekintenek.
Helyettük Noni Madueke remekelt egy góllal és kiváló egyéni teljesítménnyel - kilenc válogatott mérkőzésén már öt gólban vagy gólpasszban volt része. Elliott Anderson tovább építette jó benyomását az Andorra elleni debütálása után, míg az Aston Villa játékosa, Morgan Rogers egyre nagyobb befolyással bírt a játékra, és otthonosan mozgott ezen a magas szinten.
A vb-selejtezők eredményei, statisztikák és hírek a Sportonlineon!
Tuchel csapatában mindössze négy olyan játékos volt, akinek 25 vagy több válogatottsága van, míg négy játékos még tíznél is kevesebb alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Ez csak egy mérkőzés volt, de hatalmas lökést adott Tuchel megközelítésének. Irányítása alatt lassan indult be a gépezet, de Belgrádban már tűzben égett az angol válogatott.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A mérkőzés statisztikái is lenyűgözőek: Anglia lett az első csapat, amely öt gólt szerzett Szerbia ellen idegenben tétmérkőzésen. A válogatott sorozatban nyolcadik tétmérkőzését nyerte meg, Jordan Pickford kapus pedig hetedik egymást követő mérkőzésén nem kapott gólt. Az angolok 24 lövést adtak le, ebből 12 ment kapura, míg a szerbek három lövéséből egy sem talált célba. Madueke, Ezri Konsa és Marc Guehi is első válogatott gólját szerezte ezen a mérföldkőnek számító estén.
Harry Kane csapatkapitány gólja után a szerbek és szurkolóik gyakorlatilag feladták a küzdelmet. A rekorder gólszerző 109 válogatott mérkőzésén már a 74. találatát jegyezte, ami rendkívüli teljesítmény.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.