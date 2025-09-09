Nagyon óvatosak a magyar-portugál előtt a fogadók: nagy kockázat, nagy kasza?

Nagy csatára készül a magyar válogatott ma este: bár a portugál nemzeti tizenegy a legutóbbi négy összecsapásból csak egy alkalommal nyerte meg az első félidőt - a többi döntetlennel ért véget. A fogadók azért óvatosak: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre. A végkimenetelt illetően pedig a fogadók több mint négyötöde a portugálokra teszi le a voksát.

A szombati írországi vb-selejtező (2-2) után újabb nagy feladat vár a magyar labdarúgó-válogatottra a Puskás Arénában. A portugálok jereváni erődemonstrációja és a keretük erőssége jól tükröződik a tétek eloszlásán is. Abban nincs meglepetés, hogy a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít - írja a Szerencsejáték Zrt.

Érdekesség, hogy az 1. félidő -1X2 piacon a tétek 14 százaléka a döntetlenre, 16 százaléka Magyarországra érkezett, 70 százaléka pedig a portugálokra. Nem véletlenül: 2021. június 15-én első Európa-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok végül 3-0-ra nyertek.

A negyvenéves portugál klasszisban nagy a bizalom. Legutóbb Örményországban is két gólt szerzett Ronaldo, és ha kedden ismét betalálna, az 1,65-ös nyereményszorzót érne, ha pedig legalább kétszer lenne eredményes, az több mint 4-szeres oddsot jelentene.

Szerencsére a magyar válogatottban is akadnak kitűnő formának örvendő játékosok, többek között Varga Barnabás, aki legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem szerzett gólt. Ha fizikailag teljes értékű, akkor gólérzékenysége meghatározó lehet a válogatott számára is. Ezt jelzi az is, hogy a magyar labdarúgók közül az ő találata fogadható a legalacsonyabb szorzóval: 4,05-ös oddsot érne, ha az írek kapuja után a portugálokét is bevenné az FTC támadója.

Roberto Martínez portugál válogatottján ugyanakkor nem könnyű fogást találni. Érdekes lesz figyelni, hogy Sallai Roland nélkül a nemzeti tizenegy hogy talál rést a portugálok védelmén: