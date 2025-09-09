2025. szeptember 9. kedd Ádám
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Érett férfiak ülnek otthon a kanapén és nézik a focimeccset. Ő használja az okos telefon sportfogadásra .
Sport

Nagyon óvatosak a magyar-portugál előtt a fogadók: nagy kockázat, nagy kasza?

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 14:14

Nagy csatára készül a magyar válogatott ma este: bár a portugál nemzeti tizenegy a legutóbbi négy összecsapásból csak egy alkalommal nyerte meg az első félidőt - a többi döntetlennel ért véget. A fogadók azért óvatosak: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre. A végkimenetelt illetően pedig a fogadók több mint négyötöde a portugálokra teszi le a voksát.

A szombati írországi vb-selejtező (2-2) után újabb nagy feladat vár a magyar labdarúgó-válogatottra a Puskás Arénában. A portugálok jereváni erődemonstrációja és a keretük erőssége jól tükröződik a tétek eloszlásán is. Abban nincs meglepetés, hogy a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít - írja a Szerencsejáték Zrt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Érdekesség, hogy az 1. félidő -1X2 piacon a tétek 14 százaléka a döntetlenre, 16 százaléka Magyarországra érkezett, 70 százaléka pedig a portugálokra. Nem véletlenül: 2021. június 15-én első Európa-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok végül 3-0-ra nyertek.

A negyvenéves portugál klasszisban nagy a bizalom. Legutóbb Örményországban is két gólt szerzett Ronaldo, és ha kedden ismét betalálna, az 1,65-ös nyereményszorzót érne, ha pedig legalább kétszer lenne eredményes, az több mint 4-szeres oddsot jelentene.

Kövesd a magyar-portugál vb-selejtezőt a Sportonlineon ÉLŐBEN!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szerencsére a magyar válogatottban is akadnak kitűnő formának örvendő játékosok, többek között Varga Barnabás, aki legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem szerzett gólt. Ha fizikailag teljes értékű, akkor gólérzékenysége meghatározó lehet a válogatott számára is. Ezt jelzi az is, hogy a magyar labdarúgók közül az ő találata fogadható a legalacsonyabb szorzóval: 4,05-ös oddsot érne, ha az írek kapuja után a portugálokét is bevenné az FTC támadója.

Roberto Martínez portugál válogatottján ugyanakkor nem könnyű fogást találni. Érdekes lesz figyelni, hogy Sallai Roland nélkül a nemzeti tizenegy hogy talál rést a portugálok védelmén: a meccsről a Pénzcentrum is hosszabb előzetest írt, itt olvashatod el újra.

Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Címlapkép: Getty Images
#sportfogadás #magyarország #foci #sport #fogadás #magyar #labdarúgás #magyarok #magyar válogatott #vb-selejtezők #selejtező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:53
14:44
14:35
14:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
6 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 13:03
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 10:05
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 14:31
Olyan eső jön, amilyet rég láttunk Magyarországon: mutatjuk, mi várható