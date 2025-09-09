Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Nagyon óvatosak a magyar-portugál előtt a fogadók: nagy kockázat, nagy kasza?
Nagy csatára készül a magyar válogatott ma este: bár a portugál nemzeti tizenegy a legutóbbi négy összecsapásból csak egy alkalommal nyerte meg az első félidőt - a többi döntetlennel ért véget. A fogadók azért óvatosak: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre. A végkimenetelt illetően pedig a fogadók több mint négyötöde a portugálokra teszi le a voksát.
A szombati írországi vb-selejtező (2-2) után újabb nagy feladat vár a magyar labdarúgó-válogatottra a Puskás Arénában. A portugálok jereváni erődemonstrációja és a keretük erőssége jól tükröződik a tétek eloszlásán is. Abban nincs meglepetés, hogy a fogadók 84 százaléka portugál győzelemre számít - írja a Szerencsejáték Zrt.
Érdekesség, hogy az 1. félidő -1X2 piacon a tétek 14 százaléka a döntetlenre, 16 százaléka Magyarországra érkezett, 70 százaléka pedig a portugálokra. Nem véletlenül: 2021. június 15-én első Európa-bajnoki csoportmeccsét Cristiano Ronaldóék ellen játszotta a magyar csapat, és bár a 84. percig döntetlenre állt a találkozó, az esélyesebb portugálok végül 3-0-ra nyertek.
A negyvenéves portugál klasszisban nagy a bizalom. Legutóbb Örményországban is két gólt szerzett Ronaldo, és ha kedden ismét betalálna, az 1,65-ös nyereményszorzót érne, ha pedig legalább kétszer lenne eredményes, az több mint 4-szeres oddsot jelentene.
Kövesd a magyar-portugál vb-selejtezőt a Sportonlineon ÉLŐBEN!
Szerencsére a magyar válogatottban is akadnak kitűnő formának örvendő játékosok, többek között Varga Barnabás, aki legutóbbi tíz tétmérkőzésén (klubmeccseket is idevéve) csak kétszer nem szerzett gólt. Ha fizikailag teljes értékű, akkor gólérzékenysége meghatározó lehet a válogatott számára is. Ezt jelzi az is, hogy a magyar labdarúgók közül az ő találata fogadható a legalacsonyabb szorzóval: 4,05-ös oddsot érne, ha az írek kapuja után a portugálokét is bevenné az FTC támadója.
Roberto Martínez portugál válogatottján ugyanakkor nem könnyű fogást találni. Érdekes lesz figyelni, hogy Sallai Roland nélkül a nemzeti tizenegy hogy talál rést a portugálok védelmén: a meccsről a Pénzcentrum is hosszabb előzetest írt, itt olvashatod el újra.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését,.
Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.